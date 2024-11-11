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    Samsung üretim hedeflerini kaçırdı: 2.nesil 3nm anlamını yitirebilir

    Samsung Foundry, birinci ve ikinci nesil 3nm GAA süreci için üretim hedeflerini kaçırdı. Daha önce planlanan %70'lik seviyenin yanı sıra bu hedefin üçte birine bile ulaşamadı.
    Samsung üretim hedeflerini kaçırdı: Yarışı kaybedebilir Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden Samsung, ikinci nesil 3nm sürecindeki fabrikasyon sorunlarını halen çözebilmiş değil. Şimdi yeni bir raporda, dökümhanenin hem birinci hem de ikinci nesil 3nm GAA düğümü için verimlilik oranları paylaşıldı. Koreli dev, 2.nesil 3nm yarışını kaybedebilir.

    Markalar Qualcomm'a yöneliyor

    Kaçıranlar için Samsung'un ikinci nesil 3nm sürecinden beklentileri oldukça büyük. Güç, performans ve alan verimliliği gibi alanlarda önemli gelişmeler olacağı söyleniyor. Ancak bu olurken, üretim hedefleri halen beklenen seviyeye ulaşmış değil. Dahası söylentilere göre Samsung, hem ilk hem de ikinci nesil 3nm GAA düğümü için %70'lik bir verim hedefi belirledi.

    Ancak şirket bu hedefe ulaşamamış durumda ve bu durum, yeni müşterilerin ilgisinin neden düşük olduğunu açıklıyor. Öyle ki, ikinci nesil 3nm GAA verimlerinin hedeflenen oranın üçte birine bile ulaşamadığı konuşuluyor. Yerel makalelerle desteklenen bilgilere göre Samsung’un ilk nesil 3nm teknolojisi olan 'SF3E-3GAE' ile %50-60 arasında değişen bir verim elde edilebilmiş durumda.

    Samsung üretim hedeflerini kaçırdı: Yarışı kaybedebilir Tam Boyutta Gör
    Bu oran, hedeflenen %70’e yaklaşsa da henüz müşterilerin bu litografi sürecine sipariş vermelerini haklı gösterecek düzeyde değil. Dolayısıyla Qualcomm gibi büyük müşteriler, Samsung’un düşük veriminden dolayı üretimi TSMC’ye kaydırmış durumda. İkinci nesil 3nm sürecin ise verim oranı %20 seviyesinde seyrediyor, bu da Samsung'un belirlediği ilk hedefin üçte birinden bile az.

    Görünen o ki, 3nm GAA teknolojisi Samsung için ciddi bir sorun ve çözülmesi zaman alacak. Bu nedenle şirket, 2nm düğümüne kaynak ve yeteneklerini aktarmaya odaklanabilir. Daha önceki bir rapor, Samsung'un ‘SF2P’ teknolojisi ile ‘Ulysses’ kod adlı bir Exynos çipi geliştirdiğini ve bunun 2027’de Galaxy S27 modellerinden birinde piyasaya çıkacağını öne sürüyordu. Özetle, Samsung bu yeni fırsatı değerlendirebilirse, kendisi için uzun vadeli bir çıkış yolu yaratabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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