Samsung üretim hedeflerini kaçırdı: 2.nesil 3nm anlamını yitirebilir

Markalar Qualcomm'a yöneliyor
Kaçıranlar için Samsung'un ikinci nesil 3nm sürecinden beklentileri oldukça büyük. Güç, performans ve alan verimliliği gibi alanlarda önemli gelişmeler olacağı söyleniyor. Ancak bu olurken, üretim hedefleri halen beklenen seviyeye ulaşmış değil. Dahası söylentilere göre Samsung, hem ilk hem de ikinci nesil 3nm GAA düğümü için %70'lik bir verim hedefi belirledi.
Ancak şirket bu hedefe ulaşamamış durumda ve bu durum, yeni müşterilerin ilgisinin neden düşük olduğunu açıklıyor. Öyle ki, ikinci nesil 3nm GAA verimlerinin hedeflenen oranın üçte birine bile ulaşamadığı konuşuluyor. Yerel makalelerle desteklenen bilgilere göre Samsung’un ilk nesil 3nm teknolojisi olan 'SF3E-3GAE' ile %50-60 arasında değişen bir verim elde edilebilmiş durumda.
Görünen o ki, 3nm GAA teknolojisi Samsung için ciddi bir sorun ve çözülmesi zaman alacak. Bu nedenle şirket, 2nm düğümüne kaynak ve yeteneklerini aktarmaya odaklanabilir. Daha önceki bir rapor, Samsung'un ‘SF2P’ teknolojisi ile ‘Ulysses’ kod adlı bir Exynos çipi geliştirdiğini ve bunun 2027’de Galaxy S27 modellerinden birinde piyasaya çıkacağını öne sürüyordu. Özetle, Samsung bu yeni fırsatı değerlendirebilirse, kendisi için uzun vadeli bir çıkış yolu yaratabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über