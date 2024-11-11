Samsung üretim hedeflerini kaçırdı: 2.nesil 3nm anlamını yitirebilir

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden Samsung, ikinci nesil 3nm sürecindeki fabrikasyon sorunlarını halen çözebilmiş değil. Şimdi yeni bir raporda, dökümhanenin hem birinci hem de ikinci nesil 3nm GAA düğümü için verimlilik oranları paylaşıldı. Koreli dev, 2.nesil 3nm yarışını kaybedebilir.

Markalar Qualcomm'a yöneliyor

Kaçıranlar için Samsung'un ikinci nesil 3nm sürecinden beklentileri oldukça büyük. Güç, performans ve alan verimliliği gibi alanlarda önemli gelişmeler olacağı söyleniyor. Ancak bu olurken, üretim hedefleri halen beklenen seviyeye ulaşmış değil. Dahası söylentilere göre Samsung, hem ilk hem de ikinci nesil 3nm GAA düğümü için %70'lik bir verim hedefi belirledi.

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Ancak şirket bu hedefe ulaşamamış durumda ve bu durum, yeni müşterilerin ilgisinin neden düşük olduğunu açıklıyor. Öyle ki, ikinci nesil 3nm GAA verimlerinin hedeflenen oranın üçte birine bile ulaşamadığı konuşuluyor. Yerel makalelerle desteklenen bilgilere göre Samsung’un ilk nesil 3nm teknolojisi olan 'SF3E-3GAE' ile %50-60 arasında değişen bir verim elde edilebilmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Bu oran, hedeflenen %70’e yaklaşsa da henüz müşterilerin bu litografi sürecine sipariş vermelerini haklı gösterecek düzeyde değil. Dolayısıyla Qualcomm gibi büyük müşteriler, Samsung’un düşük veriminden dolayı üretimi TSMC’ye kaydırmış durumda. İkinci nesil 3nm sürecin ise verim oranı %20 seviyesinde seyrediyor, bu da Samsung'un belirlediği ilk hedefin üçte birinden bile az.

Görünen o ki, 3nm GAA teknolojisi Samsung için ciddi bir sorun ve çözülmesi zaman alacak. Bu nedenle şirket, 2nm düğümüne kaynak ve yeteneklerini aktarmaya odaklanabilir. Daha önceki bir rapor, Samsung'un ‘SF2P’ teknolojisi ile ‘Ulysses’ kod adlı bir Exynos çipi geliştirdiğini ve bunun 2027’de Galaxy S27 modellerinden birinde piyasaya çıkacağını öne sürüyordu. Özetle, Samsung bu yeni fırsatı değerlendirebilirse, kendisi için uzun vadeli bir çıkış yolu yaratabilir.

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