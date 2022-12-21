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    İddia: Yeni bir iki boyutlu Mario oyunu geliştiriliyor

    Mario oyunları yediden yetmişe milyonlarca kişinin ilgisini çekmeyi başarıyor. İki boyutlu olacağı söylenen yeni Mario yapımının çok oyunculu moda sahip olacağı öne sürüldü.
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    Mario
    Mario ile 9 Temmuz 1981 tarihinde Donkey Kong isimli oyun sayesinde tanışan PC ve konsol kullanıcıları bugün hâlâ bu karakterin izini sürmeye devam ediyor. Destructoid'in Spot Dodge Podcast adlı sesli ve görüntülü yayınında Mario hakkında konuşuldu.

    Yeni 2 boyutlu Mario oyunu için neler söylendi?

    Söz konusu yayında Mortal Shell'in Nintendo Switch için piyasaya sürüldüğünden ve Final Fantasy Pixel Remasters'ın konsollara geleceğinden bahsedildi. Bu yayına katılan konuşmacılardan birisi yeni Mario oyunundan söz etti.

    Bu Mario projesinin nostaljiyi seven oyunseverlere hitap edeceği, çok oyunculu bir oyun seçeneğine sahip olacağı ve insanları şaşırtacağı iddia edildi. Ayrıca bu oyunun Super Mario Bros. (yeni hâli - New etiketine sahip olan) serisi ile bir bağlantısının olmayacağı söylendi.

    Mario Tam Boyutta Gör
    Adı henüz belli olmayan yeni yapımda Mario, Luigi, Peach, ve Toad ile karşılacağız. Bu karakterlerin hepsiyle oynayabileceğiz. Bu dizilimi NES için yayımlanan Super Mario Bros. 2'de de görmüştük.

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    AssetGroup 2 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 hafta önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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