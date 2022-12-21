İddia: Yeni bir iki boyutlu Mario oyunu geliştiriliyor

Yeni 2 boyutlu Mario oyunu için neler söylendi?
Söz konusu yayında Mortal Shell'in Nintendo Switch için piyasaya sürüldüğünden ve Final Fantasy Pixel Remasters'ın konsollara geleceğinden bahsedildi. Bu yayına katılan konuşmacılardan birisi yeni Mario oyunundan söz etti.
Bu Mario projesinin nostaljiyi seven oyunseverlere hitap edeceği, çok oyunculu bir oyun seçeneğine sahip olacağı ve insanları şaşırtacağı iddia edildi. Ayrıca bu oyunun Super Mario Bros. (yeni hâli - New etiketine sahip olan) serisi ile bir bağlantısının olmayacağı söylendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...