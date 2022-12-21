Mario ile 9 Temmuz 1981 tarihinde Donkey Kong isimli oyun sayesinde tanışan PC ve konsol kullanıcıları bugün hâlâ bu karakterin izini sürmeye devam ediyor. Destructoid'in Spot Dodge Podcast adlı sesli ve görüntülü yayınında Mario hakkında konuşuldu.

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Yeni 2 boyutlu Mario oyunu için neler söylendi?

Söz konusu yayında Mortal Shell'in Nintendo Switch için piyasaya sürüldüğünden ve Final Fantasy Pixel Remasters'ın konsollara geleceğinden bahsedildi. Bu yayına katılan konuşmacılardan birisi yeni Mario oyunundan söz etti.

Bu Mario projesinin nostaljiyi seven oyunseverlere hitap edeceği, çok oyunculu bir oyun seçeneğine sahip olacağı ve insanları şaşırtacağı iddia edildi. Ayrıca bu oyunun Super Mario Bros. (yeni hâli - New etiketine sahip olan) serisi ile bir bağlantısının olmayacağı söylendi.

Tam Boyutta Gör Adı henüz belli olmayan yeni yapımda Mario, Luigi, Peach, ve Toad ile karşılacağız. Bu karakterlerin hepsiyle oynayabileceğiz. Bu dizilimi NES için yayımlanan Super Mario Bros. 2'de de görmüştük.

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İddia: Yeni bir iki boyutlu Mario oyunu geliştiriliyor