İddialı özelliklerle Honor 30 modeli tanıtıldı

Koronavirüs salgının tüm dünyayı vurduğu bir dönemde Huawei hız kesmeden tanıtımlarına devam ediyor. 5G konusunda iddialı Kirin 985 yonga setinden sonra kamerasıyla iddialı Honor 30 akıllı telefon serisi de tanıtıldı.

Honor 30 özellikleri ve fiyatı

Honor 30 modelinde 6.53 inçlik 2400x1080 piksel çözünürlüğünde OLED ekran yer alıyor. 60Hz tazeleme hızına sahip olan ekranda delikli kamera çentiği yer alıyor. Oldukça agresif ekran-kasa oranı sayesinde 8.1mm kalınlık değeri yakalanmış. Parmak izi okuyucu ekrana entegre.

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Honor 30 modeli Kirin 985 yonga seti barındıran ilk telefon olma özelliğine sahip. 1 adet Cortex-A76 + 3 adet Cortex-A76 + 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinin yanında 8 çekirdekli Mali-G76 grafik birimi yer alıyor. Sistem 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama belleği ile desteklenmiş.

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Tam Boyutta Gör

Arka kısımda 40MP çözünürlüğünde RYYB Sony IMX600 ana sensör yer alıyor. 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör yanında 8MP çözünürlüğünde telefoto sensör 50x melez yakınlaştırma yapabiliyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Yapay zeka özellikleri daha etkileyici çekimler sağlıyor.

4000mAh kapasiteli bataryanın 40W hızlı şarj ile desteklendiği Honor 30 modelinde çift bant 5G ve WiFi 6 teknolojileri de yer alıyor. Honor 30 için şu şekilde bir fiyat etiketi mevcut:

Honor 30 6GB RAM+128GB kapasite – 425$

Honor 30 8GB RAM+128GB kapasite – 453$

Honor 30 8GB RAM+256GB kapasite – 495$

https://www.gizmochina.com/2020/04/15/honor-30-honor-30-pro-pro-launched-with-kirin-990-40w-charging-periscope-cameras/

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