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    İddialı özelliklerle Honor 30 modeli tanıtıldı

    5G konusunda oldukça yetenekli Kirin 985 yonga setini temel alan Honor 30 modelinde periskop yakınlaştırma destekli kamera paketi, 40W hızlı şarj yer alıyor.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    İddialı özelliklerle Honor 30 modeli tanıtıldı

    Koronavirüs salgının tüm dünyayı vurduğu bir dönemde Huawei hız kesmeden tanıtımlarına devam ediyor. 5G konusunda iddialı Kirin 985 yonga setinden sonra kamerasıyla iddialı Honor 30 akıllı telefon serisi de tanıtıldı.

    Honor 30 özellikleri ve fiyatı

    Honor 30 modelinde 6.53 inçlik 2400x1080 piksel çözünürlüğünde OLED ekran yer alıyor. 60Hz tazeleme hızına sahip olan ekranda delikli kamera çentiği yer alıyor. Oldukça agresif ekran-kasa oranı sayesinde 8.1mm kalınlık değeri yakalanmış. Parmak izi okuyucu ekrana entegre.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus Bullets Wireless Z kablosuz kulaklık hızlı şarjda çığır açıyor"

    Honor 30 modeli Kirin 985 yonga seti barındıran ilk telefon olma özelliğine sahip. 1 adet Cortex-A76 + 3 adet Cortex-A76 + 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinin yanında 8 çekirdekli Mali-G76 grafik birimi yer alıyor. Sistem 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama belleği ile desteklenmiş.

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    İddialı özelliklerle Honor 30 modeli tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Arka kısımda 40MP çözünürlüğünde RYYB Sony IMX600 ana sensör yer alıyor. 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör yanında 8MP çözünürlüğünde telefoto sensör 50x melez yakınlaştırma yapabiliyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Yapay zeka özellikleri daha etkileyici çekimler sağlıyor.

    4000mAh kapasiteli bataryanın 40W hızlı şarj ile desteklendiği Honor 30 modelinde çift bant 5G ve WiFi 6 teknolojileri de yer alıyor. Honor 30 için şu şekilde bir fiyat etiketi mevcut:

    Honor 30 6GB RAM+128GB kapasite – 425$

    Honor 30 8GB RAM+128GB kapasite – 453$

    Honor 30 8GB RAM+256GB kapasite – 495$

     



    https://www.gizmochina.com/2020/04/15/honor-30-honor-30-pro-pro-launched-with-kirin-990-40w-charging-periscope-cameras/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    evlbleef 1 sa. yeni yorumcu
    Telefonun arkasında ne yazıyor? Çok küçük yazmışlar da okuyamadım (!)
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    DH Misafiri 2 sa.
    Telefonun arkasindaki o eşşek kadar HONOR yazısı olacak mı gerçekten
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Gbness (İsmail Söylev) 1 sa. DH Misafiri
    sadece pro plus(+) modelinde var
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    Avatar2147x 3 sa. yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com
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