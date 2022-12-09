Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Keanu Reeves’ten sonra Idris Elba, Cyberpunk 2077'ye Phantom Liberty DLC’siyle geliyor

    Polonyalı video oyun şirketi CD Projekt Red'in açık dünya aksiyon oyunu Cyberpunk 2077, Phantom Liberty DLC’siyle genişleyecek ve ünlü aktör Idris Elba’yı Night City’ye getirecek.
    Oy Ver
    Idris Elba, Cyberpunk 2077'ye Phantom Liberty DLC’siyle geliyor Tam Boyutta Gör
    CD Projekt Red, The Game Awards etkinliğinde sorunlarla çıkan ancak bir ton yama ile düzeltilen Cyberpunk 2077'nin ilk büyük DLC’sini ve detaylarını paylaştı. Phantom Liberty adındaki genişleme paketi, Hollywood’un ünlü aktörü Idris Elba’yı da Night City’ye getiriyor olacak.

    Yapılan açıklamada "Idris Elba'yı NUSA için bir FIA temsilcisi olan Solomon Reed olarak tanıtıyoruz. Night City'nin yepyeni bir bölgesinde geçen, Cyberpunk 2077 için bir casus-gerilim genişletmesi olan Phantom Liberty'de imkansız bir hayatta kalma görevini üstlenin.” denildi.

    Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, 2023'te geliyor

    Phantom Liberty, Cyberpunk 2077 için ilk ücretli DLC ürünü olacak ve casus-gerilim filmi tadında bir hikaye anlatacak. DLC’nin şimdilik ne kadar bir fiyattan sunulacağı ise henüz belli değil ancak 2023 yılında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için geleceği açıklandı.

    Cyberpunk 2077, Aralık 2020'de çıktı ve birçok oyuncu ve eleştirmen tarafından özellikle inanılmaz optimizasyon sorunları nedeniyle adeta topa tutuldu. Oyun neredeyse çıkış yaptığı tüm platformlarda sorunluydu. CD Projekt Red, oyun için bir dizi düzeltme yayınladı ve zamanla oyun dengelendi ve artık oyuncular Night City’ye dönmüş durumda.

    Öte yandan Cyberpunk 2077 için bu detaylar sadece bir başlangıç. Halihazırda oyuna dayanan ve oldukça başarılı olan bir Netflix animesi bulunuyor ve CD Projekt Red, şimdiden kod adı "Orion" olan devam oyunu üzerinde çalışıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız