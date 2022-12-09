Keanu Reeves’ten sonra Idris Elba, Cyberpunk 2077'ye Phantom Liberty DLC’siyle geliyor

Tam Boyutta Gör CD Projekt Red, The Game Awards etkinliğinde sorunlarla çıkan ancak bir ton yama ile düzeltilen Cyberpunk 2077'nin ilk büyük DLC’sini ve detaylarını paylaştı. Phantom Liberty adındaki genişleme paketi, Hollywood’un ünlü aktörü Idris Elba’yı da Night City’ye getiriyor olacak.

Yapılan açıklamada "Idris Elba'yı NUSA için bir FIA temsilcisi olan Solomon Reed olarak tanıtıyoruz. Night City'nin yepyeni bir bölgesinde geçen, Cyberpunk 2077 için bir casus-gerilim genişletmesi olan Phantom Liberty'de imkansız bir hayatta kalma görevini üstlenin.” denildi.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, 2023'te geliyor

Phantom Liberty, Cyberpunk 2077 için ilk ücretli DLC ürünü olacak ve casus-gerilim filmi tadında bir hikaye anlatacak. DLC’nin şimdilik ne kadar bir fiyattan sunulacağı ise henüz belli değil ancak 2023 yılında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için geleceği açıklandı.

Cyberpunk 2077, Aralık 2020'de çıktı ve birçok oyuncu ve eleştirmen tarafından özellikle inanılmaz optimizasyon sorunları nedeniyle adeta topa tutuldu. Oyun neredeyse çıkış yaptığı tüm platformlarda sorunluydu. CD Projekt Red, oyun için bir dizi düzeltme yayınladı ve zamanla oyun dengelendi ve artık oyuncular Night City’ye dönmüş durumda.

Cyberpunk 2077’nin devam oyunundan ilk tarih verildi 3 gün önce eklendi

Öte yandan Cyberpunk 2077 için bu detaylar sadece bir başlangıç. Halihazırda oyuna dayanan ve oldukça başarılı olan bir Netflix animesi bulunuyor ve CD Projekt Red, şimdiden kod adı "Orion" olan devam oyunu üzerinde çalışıyor.

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Idris Elba, Cyberpunk 2077'ye Phantom Liberty DLC’siyle geliyor