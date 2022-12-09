Keanu Reeves’ten sonra Idris Elba, Cyberpunk 2077'ye Phantom Liberty DLC’siyle geliyor

Yapılan açıklamada "Idris Elba'yı NUSA için bir FIA temsilcisi olan Solomon Reed olarak tanıtıyoruz. Night City'nin yepyeni bir bölgesinde geçen, Cyberpunk 2077 için bir casus-gerilim genişletmesi olan Phantom Liberty'de imkansız bir hayatta kalma görevini üstlenin.” denildi.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, 2023'te geliyor
Phantom Liberty, Cyberpunk 2077 için ilk ücretli DLC ürünü olacak ve casus-gerilim filmi tadında bir hikaye anlatacak. DLC’nin şimdilik ne kadar bir fiyattan sunulacağı ise henüz belli değil ancak 2023 yılında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için geleceği açıklandı.
Cyberpunk 2077, Aralık 2020'de çıktı ve birçok oyuncu ve eleştirmen tarafından özellikle inanılmaz optimizasyon sorunları nedeniyle adeta topa tutuldu. Oyun neredeyse çıkış yaptığı tüm platformlarda sorunluydu. CD Projekt Red, oyun için bir dizi düzeltme yayınladı ve zamanla oyun dengelendi ve artık oyuncular Night City’ye dönmüş durumda.
Öte yandan Cyberpunk 2077 için bu detaylar sadece bir başlangıç. Halihazırda oyuna dayanan ve oldukça başarılı olan bir Netflix animesi bulunuyor ve CD Projekt Red, şimdiden kod adı "Orion" olan devam oyunu üzerinde çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım