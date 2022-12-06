Cyberpunk 2077’nin devam oyunundan ilk tarih verildi ancak bekleyiş uzun sürecek

CD Projekt'in şu anda yapması gereken çok fazla şey var. Şirket şu anda yeni bir Witcher üçlemesi de dahil olmak üzere beş Witcher projesi üzerinde çalışıyor ve aynı zamanda Cyberpunk 2077 için kapsamı son derece büyük olan yeni Phantom Liberty genişleme paketini hazırlıyor. Ve bu bittiğinde ekipler, Cyberpunk evreninde geçen yeni bir devam oyunu olan Project Orion'u hedef alacak. Yine de Orion'un hazır olması biraz zaman alabilir.
Cyberpunk 2077’nin devam oyununa en erken 2024’te başlanacak
CD Projekt, projenin duyurusu sırasında "Orion, Cyberpunk serisini daha da ileriye taşıyacak ve bu karanlık gelecek evreninin potansiyelinden yararlanmaya devam edecek bir sonraki Cyberpunk oyunumuzun kod adıdır." açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın üstünde oyunun nasıl olacağını belirten herhangi bir açıklama ise bulunmuyor.
Öte yandan belirtildiği gibi ön prodüksiyon aşaması geliştirme evresinin çok başını ifade ediyor. Her şeyin planlandığı gibi gittiği senaryoda oyunun 2024’te geliştirilmeye başlandığını düşünürsek çok iyimser bir tahminle oyunun 2027/28 yıllarında çıkacağını varsayabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım