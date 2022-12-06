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    Cyberpunk 2077’nin devam oyunundan ilk tarih verildi ancak bekleyiş uzun sürecek

    CD Projekt RED, Project Orion olarak adlandırılan Cyberpunk 2077’nin devam oyunu için beklenen ilk tarihi verdi. Ancak oyunun 2024’e kadar ön prodüksiyona girmesi beklenmiyor.
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    cyberpunk 2077 Tam Boyutta Gör
    Büyük beklentilerle çıkan ancak optimizasyon sorunlarının gölgesinde kalan Cyberpunk 2077’nin devam oyunundan bilgiler gelmeye devam ediyor. CD Projekt RED tarafından yapılan açıklamaya göre devam oyunu 2024 yılına kadar geliştirme aşamasına girmeyecek.

    CD Projekt'in şu anda yapması gereken çok fazla şey var. Şirket şu anda yeni bir Witcher üçlemesi de dahil olmak üzere beş Witcher projesi üzerinde çalışıyor ve aynı zamanda Cyberpunk 2077 için kapsamı son derece büyük olan yeni Phantom Liberty genişleme paketini hazırlıyor. Ve bu bittiğinde ekipler, Cyberpunk evreninde geçen yeni bir devam oyunu olan Project Orion'u hedef alacak. Yine de Orion'un hazır olması biraz zaman alabilir.

    Cyberpunk 2077’nin devam oyununa en erken 2024’te başlanacak

    Cyberpunk 2077’nin devam oyunundan ilk tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Bir soru-cevap oturumunda konuşan CD Projekt başkanı Adam Kicinski, Project Orion'un geliştirilmesinin 2023'te başlamayacağını doğruladı. Bunun yerine, ön prodüksiyon sürecinin en erken 2024'te başlayacağı bildirildi. Phantom Liberty yayınlandıktan sonra ekipler Orion'a geçecek ve ön prodüksiyondan önce konsept geliştirme aşamasına başlayacak. Bu, oyunun çeşitli yönlerinin planlandığını ve çizildiği dönemi gösteriyor. Yani ön gelişim sürecinin de erken bir dönemi olarak ifade edilebilir.

    CD Projekt, projenin duyurusu sırasında "Orion, Cyberpunk serisini daha da ileriye taşıyacak ve bu karanlık gelecek evreninin potansiyelinden yararlanmaya devam edecek bir sonraki Cyberpunk oyunumuzun kod adıdır." açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın üstünde oyunun nasıl olacağını belirten herhangi bir açıklama ise bulunmuyor.

    Öte yandan belirtildiği gibi ön prodüksiyon aşaması geliştirme evresinin çok başını ifade ediyor. Her şeyin planlandığı gibi gittiği senaryoda oyunun 2024’te geliştirilmeye başlandığını düşünürsek çok iyimser bir tahminle oyunun 2027/28 yıllarında çıkacağını varsayabiliriz.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 6 saat önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 7 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 11 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 14 saat önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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