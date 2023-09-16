Cyberpunk 2077’nin ücretsiz 2.0 güncellemesi için tarih verildi

Tam Boyutta Gör 2020 yılında oldukça problemli bir çıkış yapan Cyberpunk 2077, oyuncuların CD Projekt Red’e olan güvenini oldukça sarsmıştı. Geliştiricileri, yatırımcıları ve müşterileri ile birçok problem yaşayan stüdyo, hatalarını düzeltmek için bu süreçte yapıma birçok güncelleme vererek Cyberpunk 2077’i kaliteli bir oyuna çevirmeyi başarmıştı. Problemlerin çözümünün ardından CD Projekt Red, oyunun ilk genişleme paketi Phantom Liberty’i duyurmuştu. Ücretli olan bu genişleme paketi, beraberinde ücretsiz bir güncelleme getirecek. Oyunun bütün kimyasını baştan yaratacak olan 2.0 güncellemesi için çıkış tarihi sonunda açıklandı.

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Cyberpunk’ı baştan yaratan güncelleme gelecek hafta çıkıyor

Cyberpunk’ın güncellemesi Phantom Liberty ücretli olsa da CD Projekt Red, yapım için ücretsiz bir güncellemeyi beraberinde sunuyor. 2.0 olarak adlandırılan bu güncelleme, oyundaki birçok şeyi elden geçirecek. Bu güncelleme ile oyunun polis sistemi değiştirilecek ve polisler, artık gerçek bir tehlike olacak. Oyunun yetenek sistemi de yenilenecek ve yeni özelliklere ev sahipliği yapacak. Ayrıca bu güncelleme ile oyun, araba ve motor gibi araçları kullanırken silah kullanmaya izin verecek ve hareket halinde çatışmalara ev sahipliği yapacak. Oyunun performansı, ara yüzü, boss mücadeleleri, radyo istasyonları ve crafting sistemi de elden geçirilecek.

Tam Boyutta Gör Bunlar dışında birçok ufak iyileştirmelere ve yeniliklere sahip olacak Cyberpunk 2077 2.0, tüm Cyberpunk 2077 sahipleri için ücretsiz olarak 21 Eylül’de yayınlanacak. Güncellemenin ardından 26 Eylül’de yapımın Phantom Liberty genişleme paketi yayınlanacak. Phantom Liberty’nin ve 2.0 güncellemesinin PS4 ve Xbox One konsollarına gelmeyeceğini de belirtelim.

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Cyberpunk 2077 2.0 için çıkış tarihi verildi