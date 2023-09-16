Cyberpunk 2077’nin ücretsiz 2.0 güncellemesi için tarih verildi

Cyberpunk’ı baştan yaratan güncelleme gelecek hafta çıkıyor
Cyberpunk’ın güncellemesi Phantom Liberty ücretli olsa da CD Projekt Red, yapım için ücretsiz bir güncellemeyi beraberinde sunuyor. 2.0 olarak adlandırılan bu güncelleme, oyundaki birçok şeyi elden geçirecek. Bu güncelleme ile oyunun polis sistemi değiştirilecek ve polisler, artık gerçek bir tehlike olacak. Oyunun yetenek sistemi de yenilenecek ve yeni özelliklere ev sahipliği yapacak. Ayrıca bu güncelleme ile oyun, araba ve motor gibi araçları kullanırken silah kullanmaya izin verecek ve hareket halinde çatışmalara ev sahipliği yapacak. Oyunun performansı, ara yüzü, boss mücadeleleri, radyo istasyonları ve crafting sistemi de elden geçirilecek.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.