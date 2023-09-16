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    Anlık Bildirim

    Cyberpunk 2077’nin ücretsiz 2.0 güncellemesi için tarih verildi

    Problemli çıkışının ardından Cyberpunk 2077 düzenli güncellemeler ile oldukça dikkat çeken bir yapım olmayı başarmıştı. Oyunu bir seviye daha ileriye taşıyacak olan 2.0 güncellemesi için tarih verildi
    Cyberpunk 2077 2.0 için çıkış tarihi verildi Tam Boyutta Gör
    2020 yılında oldukça problemli bir çıkış yapan Cyberpunk 2077, oyuncuların CD Projekt Red’e olan güvenini oldukça sarsmıştı. Geliştiricileri, yatırımcıları ve müşterileri ile birçok problem yaşayan stüdyo, hatalarını düzeltmek için bu süreçte yapıma birçok güncelleme vererek Cyberpunk 2077’i kaliteli bir oyuna çevirmeyi başarmıştı. Problemlerin çözümünün ardından CD Projekt Red, oyunun ilk genişleme paketi Phantom Liberty’i duyurmuştu. Ücretli olan bu genişleme paketi, beraberinde ücretsiz bir güncelleme getirecek. Oyunun bütün kimyasını baştan yaratacak olan 2.0 güncellemesi için çıkış tarihi sonunda açıklandı.

    Cyberpunk’ı baştan yaratan güncelleme gelecek hafta çıkıyor

    Cyberpunk’ın güncellemesi Phantom Liberty ücretli olsa da CD Projekt Red, yapım için ücretsiz bir güncellemeyi beraberinde sunuyor. 2.0 olarak adlandırılan bu güncelleme, oyundaki birçok şeyi elden geçirecek. Bu güncelleme ile oyunun polis sistemi değiştirilecek ve polisler, artık gerçek bir tehlike olacak. Oyunun yetenek sistemi de yenilenecek ve yeni özelliklere ev sahipliği yapacak. Ayrıca bu güncelleme ile oyun, araba ve motor gibi araçları kullanırken silah kullanmaya izin verecek ve hareket halinde çatışmalara ev sahipliği yapacak. Oyunun performansı, ara yüzü, boss mücadeleleri, radyo istasyonları ve crafting sistemi de elden geçirilecek.

    Cyberpunk 2077 2.0 için çıkış tarihi verildi Tam Boyutta Gör
    Bunlar dışında birçok ufak iyileştirmelere ve yeniliklere sahip olacak Cyberpunk 2077 2.0, tüm Cyberpunk 2077 sahipleri için ücretsiz olarak 21 Eylül’de yayınlanacak. Güncellemenin ardından 26 Eylül’de yapımın Phantom Liberty genişleme paketi yayınlanacak. Phantom Liberty’nin ve 2.0 güncellemesinin PS4 ve Xbox One konsollarına gelmeyeceğini de belirtelim.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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