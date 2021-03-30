IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı bu Cuma gerçekleşecek

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IEEE İTÜ Öğrenci Kolu’nun artık geleneksel hale gelen IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı’nın beşincisi Cuma günü başlıyor. Alanında uzman isimler popüler teknoloji konularında sunumlar yapacak.

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IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı ne zaman?

2-3-4 Nisan’da gerçekleştirilecek olan IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı’nda kapsamında otomotiv, finans, beyin-makine arayüzleri, blok zinciri, kuantum bilgisayarlar, doğal dil işleme, veri bilimi, lojistik gibi konularda sunumlar yapılacak.

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Yapay zekâ nereye gidiyor? Evleri, şehirleri, ülkeleri ve kıtaları birbirine bağlayan internet altyapıları nasıl çalışıyor? Mobil uygulamaların düzgün çalışması için neler gerekiyor? Her gün evimizin önünden geçen kargo aracının arkasında nasıl bir mühendislik yatıyor? Kuantum teknolojisi nedir? gibi sorulara cevaplar aranacak.

Merak edilen teknolojileri alanında uzman kişilerden dinleyebileceğiniz, her türlü sorunuzu sorabileceğiniz ve ağınızı genişletebileceğiniz bu etkinliği kaçırmayın! Detaylı bilgiye, etkinlik programına ve kayıt formuna https://conference.ituieee.com adresinden ulaşabilirsiniz.

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