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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iFixit, PlayStation 5'in ve DualSense'in içini açtı

    Konsol çıkışını yapmadan önce Sony'nin içini açtığı PlayStation 5'i, bu kez de teyit etme amacıyla iFixit açtı. Sonuç şaşırtıcı değil, Sony bizden bir şey saklamamış.
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    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    iFixit, PlayStation 5'in ve DualSense'in içini açtı
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    Sony'nin yeni nesil için geliştirdiği PlayStation serisinin yeni konsolu PlayStation 5 yaklaşık bir ay önce yayınlandı. Elbette çıkış esnasında konsolların en çok merak edilen özelliği, konsolların açıklandığı gibi gücünün olup olmaması.

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    Sony, konsol çıkmadan birkaç hafta önce PlayStation 5'in içini açtığı bir video yayınlamıştı ve bu video ile içerisindeki parçalar tanıtılmıştı. Konsolun çıkışından bir ay sonra da iFixit, aynı şeyi kendisi denedi. Üçüncü taraf bir bakışı açısı ile Sony'nin tamamen dürüst olup olmadığını kontrol eden iFixit çalışanları, konsolu ve kontrolcüyü tamamen söküp tüm parçalarına baktı. Hatta röntgenini de çekmişler. 

    Bu denemelerinin ardından da Sony'nin bizlerden herhangi bir sır saklamadığını öğrenmiş olduk. Kısaca her şey Sony'nin bizlere gösterdiği gibi. Ekstra bir bilgi olarak iFixit çalışanları cihazın içerisindeki soğutucuya biraz derinlemesine bakmış. Ayrıca bir de PlayStation 5'in kontrolcüsü için de derinlemesine bir inceleme yapılmış.

    Buraya tıklayarak iFixit incelemesini ve görsellerini derinlemesine inceleyebilirsiniz. Aşağıdan da lansman öncesi Sony'nin yayınladığı videoyu izleyebilirsiniz.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yalnız videonun çekim tarihi 12 kasım görünüyor. Yani bir aydan fazla olmuş. Muhtemelen konsol çıktığından hemen sonra.
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    anakartta bir kaç lehim atarak kırılmış oyunları da oynayabilirz. öyle bir pazardı yani şimdikiler bilmez.
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    uysaloguz (ferhat doğan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Derinlemesine bir yorum...
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    tobepeople 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bozuk bir konsol bulup içinden anakatını söküp oyun tipi anakart takayım da konsol gibi kullanayım Ps5 kasası olursa efso olur ha :D
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    Steelo 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sabaha kadar sürse izlerdim.
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    WeDneS (Ercan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi be
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