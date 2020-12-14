EA, DiRT ve F1 serilerinin yapımcısı Codemasters'ı 1,2 milyar dolara satın aldı

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Yarış oyunlarının efsane stüdyosu Codemasters, Electronic Arts'a satıldı. Bugün yapılan resmi açıklamalara göre pazarlık süreci sona erdi ve EA tam 1,2 milyar dolar karşılığında Codemasters'ı bünyesine kattı. Codemasters bundan sonra bir EA stüdyosu olacak.

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EA anlaşmasının aslında büyük bir sürpriz olduğu söylenebilir zira sadece birkaç gün öncesine kadar Codemasters'ın Take-Two'ya satılması bekleniyordu. EA burada hızlı bir şekilde araya girip daha yüksek bir teklifle Take-Two'nun önüne geçmeyi başarmış. Dirt, F1 ve GRID serilerinin popüler yapımcısı bundan sonra artık EA bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan EA CEO'su Andrew Wilson,"Sektörümüz büyüyor, yarış kategorisi de aynı şekilde büyüyor; Codemasters ile birlikte yarış oyunlarının yeni dönemine liderlik etmek için hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

Codemasters'ın EA'ya katılmasının özellikle de biz Türk oyunseverler için çok da iyi bir gelişme olmadığı söylenebilir. Codemasters Steam platformunda çok iyi bir bölgesel fiyatlandırma uyguluyordu. Dirt 5, GRID, Dirt Rally 2 ve F1 2020 gibi oyunlar sadece 92 TL gibi çok ucuz fiyatlarla çıkış gerçekleştirmişti. EA ise bölgesel fiyatlandırmaya pek sıcak bakmıyor. EA-Codemasters anlaşması bu tarafta ülkemizdeki yarış oyunu severler için maalesef kötü bir haber olmuş diyebiliriz.

İki taftan yapılan açıklamalara göre anlaşma 2021'in ilk çeyreğinde tamamlanacak. Sonrasında Codemasters oyunlarının EA Play'e katılmasını bekleyebiliriz.

https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-12-14-ea-agrees-usd1-2-billion-acquisition-of-codemasters

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