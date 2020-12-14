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    EA, DiRT ve F1 serilerinin yapımcısı Codemasters'ı 1,2 milyar dolara satın aldı

    EA, İngiliz oyun stüdyosu Codemasters'ı bünyesine kattı. DiRT, F1 ve GRID serileri bundan sonra EA ürünleri olacak. Codemasters'ın ayrıca Need for Speed'e de el atabileceği belirtiliyor.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    EA, DiRT ve F1 serilerinin yapımcısı Codemasters'ı 1,2 milyar dolara satın aldı
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    Yarış oyunlarının efsane stüdyosu Codemasters, Electronic Arts'a satıldı. Bugün yapılan resmi açıklamalara göre pazarlık süreci sona erdi ve EA tam 1,2 milyar dolar karşılığında Codemasters'ı bünyesine kattı. Codemasters bundan sonra bir EA stüdyosu olacak.

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    EA anlaşmasının aslında büyük bir sürpriz olduğu söylenebilir zira sadece birkaç gün öncesine kadar Codemasters'ın Take-Two'ya satılması bekleniyordu. EA burada hızlı bir şekilde araya girip daha yüksek bir teklifle Take-Two'nun önüne geçmeyi başarmış. Dirt, F1 ve GRID serilerinin popüler yapımcısı bundan sonra artık EA bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek.

    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan EA CEO'su Andrew Wilson,"Sektörümüz büyüyor, yarış kategorisi de aynı şekilde büyüyor; Codemasters ile birlikte yarış oyunlarının yeni dönemine liderlik etmek için hazır olacağız." ifadelerini kullandı. 

    Codemasters'ın EA'ya katılmasının özellikle de biz Türk oyunseverler için çok da iyi bir gelişme olmadığı söylenebilir. Codemasters Steam platformunda çok iyi bir bölgesel fiyatlandırma uyguluyordu. Dirt 5, GRID, Dirt Rally 2 ve F1 2020 gibi oyunlar sadece 92 TL gibi çok ucuz fiyatlarla çıkış gerçekleştirmişti. EA ise bölgesel fiyatlandırmaya pek sıcak bakmıyor. EA-Codemasters anlaşması bu tarafta ülkemizdeki yarış oyunu severler için maalesef kötü bir haber olmuş diyebiliriz.

    İki taftan yapılan açıklamalara göre anlaşma 2021'in ilk çeyreğinde tamamlanacak. Sonrasında Codemasters oyunlarının EA Play'e katılmasını bekleyebiliriz.



    https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-12-14-ea-agrees-usd1-2-billion-acquisition-of-codemasters Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    emre1393 (Emre K......) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    her pitstop'ta lastik başına para alır artık ea.
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    xamaximax 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    geçmiş olsun tüm f1 severlere seneye f1 400 lira mercedes sürümü 450 ferrari sürümü 450 schmi sürümü 600 senna edition 600 alan prost edition 600 season pass 700 ultimate adition 779
    geçmiş olsun tüm f1 severlere seneye f1 400 lira mercedes sürümü 450 ferrari sürümü 450 schmi sürümü 600 senna edition 600 alan prost edition 600 season pass 70...
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    hanıncipsi 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    geçmiş olsun gitti f1 keyfimiz de
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Aslında Code Masters elinden çıkma bir Burnout veya NFS ye hayır demem...
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    skywalker06 (Deniz ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Şimdiden para biriktirmeye başlayalım 450tl olur en ucuz paketi bir f1 keyfimiz vardı
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    babaeski39 (Gökhan Tarakyalı) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ea artık tekel karşında duran olmaz tek codemaster vardı oda gitti rahmetli
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    Artizt (Mert ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Codemasters'in arkasindan bir su dökelim. :)
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    emre1393 (Emre K......) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    her pitstop'ta lastik başına para alır artık ea.
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    emre1393 (Emre K......) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    hanıncipsi 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    geçmiş olsun gitti f1 keyfimiz de
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    xamaximax 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    geçmiş olsun tüm f1 severlere seneye f1 400 lira mercedes sürümü 450 ferrari sürümü 450 schmi sürümü 600 senna edition 600 alan prost edition 600 season pass 700 ultimate adition 779
    Yanıtla +13
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    rohan32 (muhsin burak keskin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mercedes DLC
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    joven 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hayırlı olsun
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    1681 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    codemasters, ea ve
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