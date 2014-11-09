İğne ucu kadar büyüklükteki robotlar damardaki kan akışını takip edecek





Bilim adamlarının kan damarları içerisine girerek gezebilecek ve yeri geldiğinde hücreleri onararak ilaç salınımı yapabilecek mini robotlar üzerinde çalışmaları yıllardır devam ediyor. Gelinen nokta ise oldukça dikkat çekici.





Almanya'daki Max Planck Enstitüsü tarafından geliştirilen mikro robot bir iğne ucu büyüklüğünde ve deniz tarağının tasarımından ilham almış. Araştırmacılar kan damarları içerisinde ileriye veya geriye hareket edebilen bu robot deniz taraklarının en iyi tasarım şekline sahip olduğunu belirtiyor.





Robotun tasarımı sürekli daralan veya genişleyen ve yukarıya doğru akabilen damarlar içerisinde en verimli şekilde yüzebilmesini sağlıyor. Robotun enerji ihtiyacı ise harici bir manyetik alan üzerinden karşılanıyor.





Ekip mikro robotlarının diğer firmalar için referans bir tasarım olmasını umut ediyor. Bu referans tasarım ile gelecekte daha yetenekli mikro robotlar geliştirilebilecek.

http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/medical-robots/robotic-microscallops-can-swim-through-your-eyeballs