Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İğne ucu kadar büyüklükteki robotlar damardaki kan akışını takip edecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,3b
1
14
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İğne ucu kadar büyüklükteki robotlar damardaki kan akışını takip edecek

Bilim adamlarının kan damarları içerisine girerek gezebilecek ve yeri geldiğinde hücreleri onararak ilaç salınımı yapabilecek mini robotlar üzerinde çalışmaları yıllardır devam ediyor. Gelinen nokta ise oldukça dikkat çekici. 

Almanya'daki Max Planck Enstitüsü tarafından geliştirilen mikro robot bir iğne ucu büyüklüğünde ve deniz tarağının tasarımından ilham almış. Araştırmacılar kan damarları içerisinde ileriye veya geriye hareket edebilen bu robot deniz taraklarının en iyi tasarım şekline sahip olduğunu belirtiyor. 

Robotun tasarımı sürekli daralan veya genişleyen ve yukarıya doğru akabilen damarlar içerisinde en verimli şekilde yüzebilmesini sağlıyor. Robotun enerji ihtiyacı ise harici bir manyetik alan üzerinden karşılanıyor. 

Ekip mikro robotlarının diğer firmalar için referans bir tasarım olmasını umut ediyor. Bu referans tasarım ile gelecekte daha yetenekli mikro robotlar geliştirilebilecek.  

http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/medical-robots/robotic-microscallops-can-swim-through-your-eyeballs Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
ergün.sahin 5 yıl
piyasaya sunulursa güzel olur hüçrelerimi yenilenir bu sayede
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
techniquest35 5 yıl
Bekleyip göreceğiZ
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s.holmes 5 yıl
suikast artık daha kolay hale geldi diyebiliriz. her teknoloji gibi bunu da kötü kullananlar elbette olacaktır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cowsmilk 5 yıl
Cihazı çalarlarsa evet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 5 yıl
Çok sevindirici haberler bunlar umarım daha da ileri seviyeye gelir bu teknoloji .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 5 yıl
Basit bir yazılım kodlamaları lazım zira çok fazla karışık olup hata verme olasılığını azaltmalılar ancak diğer yandan ne kadar basit olursa o kadar hacklenme olasılığı var. Hacker oturduğu yerden birinin sağlığıyla oynayabilir.

Ben basit bir browser oyununda bile onlarca hata düzeltildiğini gördükçe bu teknolojileri hala güvenilir bulamıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mhtakif 5 yıl
daha öncede buna benzer bir haber görmüştüm, robotlar kanserli hücreleri kol gibi kolay alınabilecek yerlere taşıyacak deniyordu
belki bu onun gelişmişi veya devamıdır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 5 yıl
transedence filmindeki gibi aynı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkish Rider 5 yıl
Çokta ileri teknoloji bir şey(ne de olsa nano teknoloji) değil fakat hücre boyutuna gelip ameliyat denilen uğraşının yok olmasını sağlaması oldukça büyük bir devrim olarak görülebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
magicool 5 yıl
sonunda gerçek dogru teknoloji sonuna kadar destekliyorum,harika birşey ilerleyen 50 yıllda olumsuzlugune kadar gidilecegini düşünüyorum yeterki araştırma olsun bu konuya para yatırılsın

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1324 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, drone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Özel Röportaj: İnternet siteniz için alan adı satın alırken nelere dikkat etmelisiniz 5 yıl Mobilite: Android 5.0 alacak telefonlar, Galaxy S6, cep telefonlarına 4K ekran ve dahası... 5 yıl Mesut Çevik ile Canlı 2014 "Seneye damgasını vuran en iyi 10 akıllı telefon" Yayın Tekrarı 5 yıl Donanım Haber "Beklenen Program" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim