Baykar, Piaggio Aerospace tesislerinde İHA üretimi için sözleşme imzaladı

Piaggio Aerospace'den yapılan açıklamaya göre marka altında faaliyet gösteren Piaggio Aero Industries ve Piaggio Aviation tesislerinin, insansız hava aracı sistemleri ve ileri havacılık teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretiminin Baykar'a devri için ön sözleşme imzalandığı belirtildi.
Devir işlemleri önümüzdeki aylarda tamamlanacak
Şirketin satış işlemi 27 Aralık 2024’te işleme alındı. Devir işleminin İtalya Bakanlar Kurulu Başkanlığının onayı da dahil olmak üzere çeşitli koşulların yerine getirilmesinin ardından bahar aylarında tamamlanması bekleniyor.
Baykar, Piaggio Aerospace tesislerinin yeniden hayata geçirilmesine yönelik plan sunacak. Ayrıca sendika temsilcilerinin de katılımıyla gelecek haftalarda istişare toplantısı yapılacak. Baykar, İtalya’da İHA üreterek bu İHA’ları dünyanın dört bir yanına satabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin
Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)