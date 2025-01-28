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    Baykar, Piaggio Aerospace tesislerinde İHA üretimi için sözleşme imzaladı

    Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı. Baykar, Piaggio'nun İtalya'daki tesislerinde İHA ve ileri havacılık teknolojileri üretmek için ön sözleşme imzaladı.
    Baykar, Piaggio tesislerinde İHA üretimi için sözleşme imzaladı Tam Boyutta Gör
    İHA'larıyla havacılık sektöründe önemli başarılar elde eden Baykar, geçtiğimiz ay İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın aldığını duyurdu. Baykar, Piaggio'nun tesislerinde insansız hava aracı (İHA) üretimi için Piaggio ile ön sözleşme imzaladı.

    Piaggio Aerospace'den yapılan açıklamaya göre marka altında faaliyet gösteren Piaggio Aero Industries ve Piaggio Aviation tesislerinin, insansız hava aracı sistemleri ve ileri havacılık teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretiminin Baykar'a devri için ön sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Devir işlemleri önümüzdeki aylarda tamamlanacak

    Şirketin satış işlemi 27 Aralık 2024’te işleme alındı. Devir işleminin İtalya Bakanlar Kurulu Başkanlığının onayı da dahil olmak üzere çeşitli koşulların yerine getirilmesinin ardından bahar aylarında tamamlanması bekleniyor.

    Baykar, Piaggio Aerospace tesislerinin yeniden hayata geçirilmesine yönelik plan sunacak. Ayrıca sendika temsilcilerinin de katılımıyla gelecek haftalarda istişare toplantısı yapılacak. Baykar, İtalya’da İHA üreterek bu İHA’ları dünyanın dört bir yanına satabilecek.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 saat önce

    "solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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