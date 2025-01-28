Baykar, Piaggio Aerospace tesislerinde İHA üretimi için sözleşme imzaladı

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Tam Boyutta Gör İHA'larıyla havacılık sektöründe önemli başarılar elde eden Baykar, geçtiğimiz ay İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın aldığını duyurdu. Baykar, Piaggio'nun tesislerinde insansız hava aracı (İHA) üretimi için Piaggio ile ön sözleşme imzaladı.

Piaggio Aerospace'den yapılan açıklamaya göre marka altında faaliyet gösteren Piaggio Aero Industries ve Piaggio Aviation tesislerinin, insansız hava aracı sistemleri ve ileri havacılık teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretiminin Baykar'a devri için ön sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Devir işlemleri önümüzdeki aylarda tamamlanacak

Şirketin satış işlemi 27 Aralık 2024’te işleme alındı. Devir işleminin İtalya Bakanlar Kurulu Başkanlığının onayı da dahil olmak üzere çeşitli koşulların yerine getirilmesinin ardından bahar aylarında tamamlanması bekleniyor.

Baykar, Piaggio Aerospace tesislerinin yeniden hayata geçirilmesine yönelik plan sunacak. Ayrıca sendika temsilcilerinin de katılımıyla gelecek haftalarda istişare toplantısı yapılacak. Baykar, İtalya’da İHA üreterek bu İHA’ları dünyanın dört bir yanına satabilecek.

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Baykar, Piaggio tesislerinde İHA üretimi için sözleşme imzaladı