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    Hava kalitesini ölçen akıllı ürün IKEA Vindstyrka piyasaya sürülüyor

    Evinizin havası sizi ve çocuklarını hasta eden etmenlere sahip olabilir. IKEA, Vindstyrka olarak adlandırdığı iç mekanın hava kalitesini ölçen akıllı küçük ev aletini piyasaya sürdüğünü duyurdu.
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    IKEA, hava kalitesini ölçen akıllı ev ürününü piyasaya sürülüyor Tam Boyutta Gör
    Özellikle büyük şehirlerde hava kirliliği son derece yükselmiş durumda. Artan hava kirliliği özellikle çocuklarda çok daha sıklıkla astım hastalığının görülmesine neden oluyor. Bu bağlamda hava temizleyiciler ve hava kalitesini ölçen cihazların önemi artıyor. IKEA Vindstyrka ise evinizin havasının ne kadar temiz olduğunu gösteriyor.

    IKEA Vindstyrka, Nisan'da piyasada

    Küçük bir forma ve garip bir isimlendirmeye sahip olan akıllı IKEA Vindstyrka, evinizdeki havanın ne kadar temiz olduğunu size söylüyor. 2,5 mikrometreden küçük olan partiküllerin tespitini yapan küçük ev aleti ayrıca nem, sıcaklık ve gaz halindeki kirleticilerin yoğunluğunu ölçebiliyor. Bu yapısıyla Vindstyrka, iç mekan hava kalitesi sensörü olarak nitelendirilebilir.

    IKEA, hava kalitesini ölçen akıllı ev ürününü piyasaya sürülüyor Tam Boyutta Gör
    Vindstyrka kendi başına çalışabiliyor, ancak IKEA'nın Dirigera akıllı ev merkezine bağlandığında ekosistemin avantajından yararlanarak daha akıllı bir hale bürünüyor. Dirigera bağlandığından IKEA Home uygulaması üzerinden cihaza bakmadan da hava kalitesini görebiliyorsunuz. IKEA Home uygulaması aracılığıyla Vindstyrka’nın diğer akıllı cihazları tetiklemesi de sağlanabiliyor. Örneğin, bu küçük alet, Starkvind arıtıcıya fan hızını partikül seviyelerine göre artırmasını söyleyebilir.

    IKEA, Vindstyrka'yı Nisan ayından itibaren tüm pazarlarda satışa sunacağını duyurdu. Ancak firma herhangi bir fiyatlandırma ayrıntısı paylaşmadı. Öte yandan ürünün yetenekleri ve yapısı göz önüne alındığında benzer amaca hizmet eden Airthings View Plus’tan (299 dolar) daha ucuz olması beklenebilir.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 6 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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