Hava kalitesini ölçen akıllı ürün IKEA Vindstyrka piyasaya sürülüyor

Küçük bir forma ve garip bir isimlendirmeye sahip olan akıllı IKEA Vindstyrka, evinizdeki havanın ne kadar temiz olduğunu size söylüyor. 2,5 mikrometreden küçük olan partiküllerin tespitini yapan küçük ev aleti ayrıca nem, sıcaklık ve gaz halindeki kirleticilerin yoğunluğunu ölçebiliyor. Bu yapısıyla Vindstyrka, iç mekan hava kalitesi sensörü olarak nitelendirilebilir.
IKEA, Vindstyrka'yı Nisan ayından itibaren tüm pazarlarda satışa sunacağını duyurdu. Ancak firma herhangi bir fiyatlandırma ayrıntısı paylaşmadı. Öte yandan ürünün yetenekleri ve yapısı göz önüne alındığında benzer amaca hizmet eden Airthings View Plus’tan (299 dolar) daha ucuz olması beklenebilir.
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah