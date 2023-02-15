Hava kalitesini ölçen akıllı ürün IKEA Vindstyrka piyasaya sürülüyor

Tam Boyutta Gör Özellikle büyük şehirlerde hava kirliliği son derece yükselmiş durumda. Artan hava kirliliği özellikle çocuklarda çok daha sıklıkla astım hastalığının görülmesine neden oluyor. Bu bağlamda hava temizleyiciler ve hava kalitesini ölçen cihazların önemi artıyor. IKEA Vindstyrka ise evinizin havasının ne kadar temiz olduğunu gösteriyor.

IKEA Vindstyrka, Nisan'da piyasada

Küçük bir forma ve garip bir isimlendirmeye sahip olan akıllı IKEA Vindstyrka, evinizdeki havanın ne kadar temiz olduğunu size söylüyor. 2,5 mikrometreden küçük olan partiküllerin tespitini yapan küçük ev aleti ayrıca nem, sıcaklık ve gaz halindeki kirleticilerin yoğunluğunu ölçebiliyor. Bu yapısıyla Vindstyrka, iç mekan hava kalitesi sensörü olarak nitelendirilebilir.

Tam Boyutta Gör Vindstyrka kendi başına çalışabiliyor, ancak IKEA'nın Dirigera akıllı ev merkezine bağlandığında ekosistemin avantajından yararlanarak daha akıllı bir hale bürünüyor. Dirigera bağlandığından IKEA Home uygulaması üzerinden cihaza bakmadan da hava kalitesini görebiliyorsunuz. IKEA Home uygulaması aracılığıyla Vindstyrka’nın diğer akıllı cihazları tetiklemesi de sağlanabiliyor. Örneğin, bu küçük alet, Starkvind arıtıcıya fan hızını partikül seviyelerine göre artırmasını söyleyebilir.

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IKEA, Vindstyrka'yı Nisan ayından itibaren tüm pazarlarda satışa sunacağını duyurdu. Ancak firma herhangi bir fiyatlandırma ayrıntısı paylaşmadı. Öte yandan ürünün yetenekleri ve yapısı göz önüne alındığında benzer amaca hizmet eden Airthings View Plus’tan (299 dolar) daha ucuz olması beklenebilir.

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