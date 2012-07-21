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Ikea'nın artırılmış gerçeklik kataloğu ay sonunda yayınlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Uppleva TV ile akıllı TV segmentine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan İsveçli Ikea, yeni kataloglarını da artırılmış gerçeklik ile tüketicilere sunmayı planlıyor.

Her yıl basılı katalogları 211 milyona ulaşan Ikea, artırılmış gerçeklik uygulamalarını da devreye sokarak mobilya sektöründe yeni bir trendi başlatmak üzere.

Artırılmış gerçeklik, ay sonunda dağıtıma başlayacak 2013 yılı kataloglarında yer almaya başlayacak. Katalog içerisindeki özel simgeler, tüketicilere özel iPhone veya Android uygulamasını çalıştırmasını hatırlatacak. Bu uygulamalar da ay sonunda yayınlanmış olacak.

Dijital içerik barındıran sayfalarda telefonunuzu gezdirdiğinizde mobilyanın içeriğini izleyebileceğiniz X-ray özelliği, 3D modellemeler, ürünler hakkında videolar, mobilyaların montaj rehberleri katalogda sunulacak yenilikler arasında.

Ikea, yeni katalogların hazırlanması çalışmalarına 2011 yılında tasarım ajansı McCann ile ortaklık kurarak başladı. 

Artırılmış gerçeklik katalogları ilk olarak İsveç'te dağıtılmaya başlayacak. Sonrasında hangi ülkelerin bu imkandan faydalanacağı şimdilik belirsiz.

http://www.wired.com/gadgetlab/2012/07/ikeas-augmented-reality-catalog-lets-you-peek-inside-the-malm/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
osmanefeozkan 7 yıl
Sonuçta kullanılan aynı kağıt aynı mürekkep hiç bir yararı yok. Adam gibi web sayfası yap gitsin marketlerine sms sistemi kurdur içeri girenlere katoluğun linki gitsin ayarla kablosuz bağlantınıda sadece senin sitene girip mağzadan edinsinler katalogları
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wustti 7 yıl
saçma sapan bişey tutmayacak bence.
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jovanovic 7 yıl
2018'in 3. çeyreğinde de bize gelir.
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pyr@mid 7 yıl jovanovic
jovanovic
2018'in 3. çeyreğinde de bize gelir.

Bu yıl bizde

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