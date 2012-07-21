Ikea'nın artırılmış gerçeklik kataloğu ay sonunda yayınlanıyor

Uppleva TV ile akıllı TV segmentine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan İsveçli Ikea, yeni kataloglarını da artırılmış gerçeklik ile tüketicilere sunmayı planlıyor.





Her yıl basılı katalogları 211 milyona ulaşan Ikea, artırılmış gerçeklik uygulamalarını da devreye sokarak mobilya sektöründe yeni bir trendi başlatmak üzere.





Artırılmış gerçeklik, ay sonunda dağıtıma başlayacak 2013 yılı kataloglarında yer almaya başlayacak. Katalog içerisindeki özel simgeler, tüketicilere özel iPhone veya Android uygulamasını çalıştırmasını hatırlatacak. Bu uygulamalar da ay sonunda yayınlanmış olacak.





Dijital içerik barındıran sayfalarda telefonunuzu gezdirdiğinizde mobilyanın içeriğini izleyebileceğiniz X-ray özelliği, 3D modellemeler, ürünler hakkında videolar, mobilyaların montaj rehberleri katalogda sunulacak yenilikler arasında.





Ikea, yeni katalogların hazırlanması çalışmalarına 2011 yılında tasarım ajansı McCann ile ortaklık kurarak başladı.





Artırılmış gerçeklik katalogları ilk olarak İsveç'te dağıtılmaya başlayacak. Sonrasında hangi ülkelerin bu imkandan faydalanacağı şimdilik belirsiz.