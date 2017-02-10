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İki ayaklı robot Cassie, günün birinde size kargonuzu teslim edebilir

Agility Robotics tarafından sergilenen iki ayaklı robot Cassie, kendi kendini dengeleyebilmesinin yanında engebeli araziye de uyum sağlayabiliyor. Yeni nesil robot farklı senaryolarda kullanılabilecek
2 yıl
6,3b
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14
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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İki ayaklı robotlar mühendisler için daima zor bir soru olmuştur. Kendi kendini dengeleyebilen ve engebeli araziye uyum sağlayabilen (iki ayaklı olmanın başlıca avantajlarından biri) bir robot oluşturmak son derece zor bir süreç. Ancak Agility Robotics'in tanıttığı yeni robot, gelişmelerin iyiye doğru gittiğini ortaya koyuyor.
Cassie isimli robot, Oregon Devlet Üniversitesi'nin yan şirketi Agility Robotics tarafından geliştirilmiş durumda. Firmanın araştırmacıları daha önce ATRIAS robotunu oluşturmuştu (ATRIAS'ı yakartop oyununun içinde yer aldığı videodan hatırlayabilirsiniz).
Ayrıca Bkz. "Apple'ın 2017 model tüm iPhone'ları kablosuz şarj özelliğiyle gelecek"
Agility Robotics kurucularından Jonathan Hurst, robotla ilgili "ATRIAS insan benzeri yürüyüş dinamikleri gösteren ve yay-kütle yürüyüşü uygulayan ilk makineydi. Ancak bilimsel gösteri dışında herhangi bir kullanım için pratik bir makine değildi" diyor. Cassie ise bu mekanizmanın geliştirilmesinin yanı sıra daha rahat yönlendirilebilmesini sağlayan 3 derece serbestlikli kalça eklemi ve güçlü ayak bileklerine de sahip. Robotun tüketici modeli için olası final tasarımı şuna benzeyecek:
İki ayaklı robot Cassie, günün birinde size kargonuzu teslim edebilir
 
Peki böyle çift ayaklı bir robot ne için kullanılabilir? İki ayak üzerinde dolaşan bir robot, mühendislik açısından tekerlekli bir robota kıyasla daha karmaşık olabilir. Fakat bu aynı zamanda insanların gidebileceği hemen her yere gidebileceği anlamına geliyor. Yani kayalık zemin ve merdivenler Cassie için sorun teşkil etmeyecek.
Agility Robotics, yeni teknolojilerinin arama-kurtarma robotları yapmak için kullanılabileceğini, ekstremite protezleri veya dış iskeletlerin geliştirilmesine yardımcı olabileceğini ve paket teslimatında görevlendirilebileceğini düşünüyor. Aşağıda yer alan video aracılığıyla kendinden dengeli robot Cassie'yi izleyebilirsiniz.

http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/industrial-robots/agility-robotics-introduces-cassie-a-dynamic-and-talented-robot-delivery-ostrich Yorum Yaz
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ozmenakif 2 yıl en beğenilen
Bunu anımsattı
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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muratkaya 2 yıl
Yurtiçi Kargo'ya acil bunlardan lazım, kapılara çıkıp 'evde bulamadık' kağıdı yapıştırmak için kullanır işleri kolaylaşır :)
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SDLGranada 2 yıl
Bunun bana kargo teklif etmesini istemem,hiç doğal değil :)
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Pi 2 yıl
Cuval gecirip atarlar minibuse. Sonra da eskicinin birinde parçalanır
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bydvd 2 yıl
imzayı nereye atcaz.... kıçınamı :) :) :)
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Barış Manço 2 yıl
Çalınmasa bari

Bugünün değil ama geleceğin teknolojisini az çok görebiliyorsunuz gelişmelerden.
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Kerim5100 2 yıl
Orta yaş birine teslim etse kalp krizi geçirtir :D
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SS10 2 yıl
Evde yokken gelir
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m.t.y. 2 yıl
şaka maka bu robotlara karşı şimdiden savunma sistemlerinin düşünülmesi lazım. Çok hızlılar, dayanıklılar ve silah taşıyabilirler. BUnların binalara tırmanan türleri de çok uzak değil. Yani sadece kapıdan beklemeyin. Yukarı da içeri alıp .. dedim ya. Sakın :)
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m.t.y. 2 yıl
Bizim ülke de bu robotu içeri alıp ...
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bydvd 2 yıl m.t.y.
m.t.y.

Bizim ülke de bu robotu içeri alıp ...

damacanayı tecavüz edenlerden robotu ne etmezlerki... belki evlenen bile olur ya laaaa....

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kadirirdem 2 yıl
Geleceğin kargocusu bunlar mı olacak şimdi... :)
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