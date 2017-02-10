İki ayaklı robot Cassie, günün birinde size kargonuzu teslim edebilir

İki ayaklı robotlar mühendisler için daima zor bir soru olmuştur. Kendi kendini dengeleyebilen ve engebeli araziye uyum sağlayabilen (iki ayaklı olmanın başlıca avantajlarından biri) bir robot oluşturmak son derece zor bir süreç. Ancak Agility Robotics'in tanıttığı yeni robot, gelişmelerin iyiye doğru gittiğini ortaya koyuyor.

ATRIAS robotunu oluşturmuştu (ATRIAS'ı yakartop oyununun içinde yer aldığı Cassie isimli robot, Oregon Devlet Üniversitesi'nin yan şirketi Agility Robotics tarafından geliştirilmiş durumda. Firmanın araştırmacıları daha öncerobotunu oluşturmuştu (ATRIAS'ı yakartop oyununun içinde yer aldığı videodan hatırlayabilirsiniz).

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Agility Robotics kurucularından Jonathan Hurst, robotla ilgili "ATRIAS insan benzeri yürüyüş dinamikleri gösteren ve yay-kütle yürüyüşü uygulayan ilk makineydi. Ancak bilimsel gösteri dışında herhangi bir kullanım için pratik bir makine değildi" diyor. Cassie ise bu mekanizmanın geliştirilmesinin yanı sıra daha rahat yönlendirilebilmesini sağlayan 3 derece serbestlikli kalça eklemi ve güçlü ayak bileklerine de sahip. Robotun tüketici modeli için olası final tasarımı şuna benzeyecek:

Peki böyle çift ayaklı bir robot ne için kullanılabilir? İki ayak üzerinde dolaşan bir robot, mühendislik açısından tekerlekli bir robota kıyasla daha karmaşık olabilir. Fakat bu aynı zamanda insanların gidebileceği hemen her yere gidebileceği anlamına geliyor. Yani kayalık zemin ve merdivenler Cassie için sorun teşkil etmeyecek.

Agility Robotics, yeni teknolojilerinin arama-kurtarma robotları yapmak için kullanılabileceğini, ekstremite protezleri veya dış iskeletlerin geliştirilmesine yardımcı olabileceğini ve paket teslimatında görevlendirilebileceğini düşünüyor. Aşağıda yer alan video aracılığıyla kendinden dengeli robot Cassie'yi izleyebilirsiniz.

http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/industrial-robots/agility-robotics-introduces-cassie-a-dynamic-and-talented-robot-delivery-ostrich