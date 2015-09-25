İki ekranlı LG V10 akıllı telefon modeli 1 Ekim'de tanıtılacak

Geçtiğimiz günlerde Güney Kore için LG Class modelini duyuran ve üst seviye global bir model beklentisini sonraki günlere bırakan LG, ses getirmeyi planladığı yeni modelini 1 Ekim itibariyle tanıtmaya hazırlanıyor. LG'nin yeni akıllı telefonu ile ilgili net bilgiler yok ancak sertifika onaylarında ortaya çıkan bilgilere göre V10 adını taşıyor. LG'nin tanıtım videosunda da ipuçlarını verdiği üzere cihazda iki adet ekran ve çift ön kamera yer alıyor.

5.7 inçlik 2K ekrana sahip olan LG V10 modelinin üst kısmında ince ve uzun bir dokunmatik şerit ekran yer alıyor. Bu ekranda çeşitli kısayollar mevcut ve ana ekranda ikon aramaya gerek kalmadan hızlı bir şekilde tıklayarak ilgili uygulamaya erişilebiliyor. LG V10 bu açıdan şirket tarihindeki ve pazardaki ilk akıllı telefon olarak dikkat çekiyor.





Bu şerit ekranın sol tarasında ise çift ön kamera yer alıyor. Bir süre önce Lenovo Vibe S1 bu konuda ilk olma ünvanını elde etmişti. LG V10 modeli de ikinci sırayı alacak gibi görünüyor. Çift sensörlü kamera yapıları derinlik algılaması yapıyor ve serbest odak dediğimiz çekim sonrasında herhangi bir yere odaklanabilme imkanı sunuyor. Ayrıca arka plandan istenmeyen nesnelerin kaldırılabilmesi ya da arkaplanın tamamen kaldırılabilmesi gibi özellikler sunan kombinasyon daha kaliteli çekimlere de olanak tanıyor. Bu imkanların ön kameraya sunulması özçekim tutkunlarını da etkileyecektir.





LG V10 modelinin bunun haricinde 6 çekirdekli Snapdragon 808 yongaseti, 3GB RAM, 64GB artırılabilir kapasite, 16MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde özelliklere sahip olacağı belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/New-LG-teaser-video-seemingly-shows-the-V10-and-its-ticker-screen_id74009