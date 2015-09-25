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İki ekranlı LG V10 akıllı telefon modeli 1 Ekim'de tanıtılacak

3 yıl
6,6b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İki ekranlı LG V10 akıllı telefon modeli 1 Ekim'de tanıtılacak

Geçtiğimiz günlerde Güney Kore için LG Class modelini duyuran ve üst seviye global bir model beklentisini sonraki günlere bırakan LG, ses getirmeyi planladığı yeni modelini 1 Ekim itibariyle tanıtmaya hazırlanıyor.  LG'nin yeni akıllı telefonu ile ilgili net bilgiler yok ancak sertifika onaylarında ortaya çıkan bilgilere göre V10 adını taşıyor. LG'nin tanıtım videosunda da ipuçlarını verdiği üzere cihazda iki adet ekran ve çift ön kamera yer alıyor.
5.7 inçlik 2K ekrana sahip olan LG V10 modelinin üst kısmında ince ve uzun bir dokunmatik şerit ekran yer alıyor. Bu ekranda çeşitli kısayollar mevcut ve ana ekranda ikon aramaya gerek kalmadan hızlı bir şekilde tıklayarak ilgili uygulamaya erişilebiliyor. LG V10 bu açıdan şirket tarihindeki ve pazardaki ilk akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. 

Bu şerit ekranın sol tarasında ise çift ön kamera yer alıyor. Bir süre önce Lenovo Vibe S1 bu konuda ilk olma ünvanını elde etmişti. LG V10 modeli de ikinci sırayı alacak gibi görünüyor. Çift sensörlü kamera yapıları derinlik algılaması yapıyor ve serbest odak dediğimiz çekim sonrasında herhangi bir yere odaklanabilme imkanı sunuyor. Ayrıca arka plandan istenmeyen nesnelerin kaldırılabilmesi ya da arkaplanın tamamen kaldırılabilmesi gibi özellikler sunan kombinasyon daha kaliteli çekimlere de olanak tanıyor. Bu imkanların ön kameraya sunulması özçekim tutkunlarını da etkileyecektir. 

LG V10 modelinin bunun haricinde 6 çekirdekli Snapdragon 808 yongaseti, 3GB RAM, 64GB artırılabilir kapasite, 16MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde özelliklere sahip olacağı belirtiliyor.  

http://www.phonearena.com/news/New-LG-teaser-video-seemingly-shows-the-V10-and-its-ticker-screen_id74009 Yorum Yaz
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Master_Evil 3 yıl en beğenilen
2. ekran deyince insan heyecanlanıyor, üstteki şeritten bahsediyorlarmış
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Kefelon 3 yıl
5.7 inç koca telefonun üst kısma şerit ekran yapmışlar ve uygulama kısayolları falan olacakmış, pardon da bu kadar büyük bir telefonda şerit ekrana nasıl ulaşacağız elimizle? Bari alt kısma yapsaydınız
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arel.gr 3 yıl
çıft SIM ?
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BekirTemel 3 yıl
Bunu Edge serisinden ilham alarak mı yapmışlar
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Ch4ylak 3 yıl
"Snapdragon 808"

810'dan vazgeçtiler heralde
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swat882 3 yıl
808 ve 810 cihazlar çıkmadan öldüğü için sorun yok
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turker03 3 yıl
Samsung'un kapaklı bir telefon haberi vardı çift ekranlı, harika bir şey özellikle kapaklı telefon sevenler için. Bu haberi görünce LG'de benzer bir şey yaptı diye düşünüp sevindim ama hayal kırıklığına uğradım.
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kadirirdem 3 yıl
2. ekran dedikleri üstteki şeritmiymiş :((
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Guest-00B482800 3 yıl
Ben de arkalı önlü bir şey sandım. Bu ne be ?
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Zenci Forvet 3 yıl
Tasarım nexus 5 gibi olmuş.
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Master_Evil 3 yıl
2. ekran deyince insan heyecanlanıyor, üstteki şeritten bahsediyorlarmış
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