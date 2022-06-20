İki farklı İDA (insansız deniz aracı) ilk kez sürü halinde görev yaptı

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Türkiye’de insansız hava aracı çalışmaları son hız devam ederken İHA’lardan elde edilen tecrübe ile insansız deniz aracı (İDA) geliştirme çalışmaları da sürüyor. Sürü İDA projesinde ilk kez iki farklı İDA modeli sürü halinde görev yaptı.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan Sürü İnsansız Deniz Aracı projesi kapsamında geliştirilen ALBATROS-S Sürü İDA’nın daha önce dörtlü seyir denemesi yapılmıştı. Şimdi ALBATROS-S ve ALBATROS-S’nin daha büyük versiyonu olarak geliştirilen MİR İDA, birlikte görev icra etti.

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İDA’lar için geliştirilen modüler altyapı sayesinde herhangi bir İDA’nın sürüye entegrasyonu sağlanabiliyor. Bu sayede farklı kabiliyetteki İDA'lar sürüye eklenerek Mavi Vatan daha etkili bir şekilde korunabilecek.

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SSB Başkanı İsmail Demir konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Sürü kabiliyetli İDA’larımız, yerli ve milli özgün haberleşme sistemi, kontrol sistemi, çoklu ve yedekli haberleşme sistem mimarisi, GNSS karıştırması altında göreve devam edebilme gibi kabiliyetlere sahip. Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı böylesine bir projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki İDA'lar, sürü halinde Mavi Vatan'ın korunmasında önemli operasyonel kabiliyetler sunacak. Projede farklı görev ve formasyonların denenmekte olduğu ikinci aşama faaliyetlerine devam edeceğiz.”

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İki farklı İDA ilk kez sürü halinde görev yaptı