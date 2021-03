İki farklı Tomb Raider oyunu bu akşama kadar ücretsiz

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Square Enix'in yaptığı popüler oyun serisi Tomb Raider'ın iki farklı oyunu PC oyuncuları için kısa süreliğine ücretsiz olarak veriliyor.

Oyunları ücretsiz bir şekilde alabilmek için yapmanız gereken Square Enix'in Twitter hesabını takip etmek ve aşağıda paylaştığımız Tweet'e #SquareEnixPresents etiketiyle bir cevap yazmak. Siz gerekli adımları yerine getirdikten sonra Square Enix size Direkt Mesaj ile oyun kodlarınızı gönderecek.

Kodların yalnızca PC için olduğunu hatırlatalım. Oyunları alabileceğiniz son tarih ise bugün, yani 18 Mart Türkiye saati ile 20.00. Ücretsiz olarak verilen oyunlar ise Lara Croft and the Guardian of Light ve Lara Croft and the Temple of Osiris.

Bahsi geçen Tweet'i aşağıda bulabilirsiniz.

