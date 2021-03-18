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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İki farklı Tomb Raider oyunu bu akşama kadar ücretsiz

    Square Enix'in sevilen serisi Tomb Raider'ın iki farklı oyun bu akşam 20.00'a kadar ücretsiz bir şekilde veriliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    18 Mart 2021, 10:11 (Güncellendi, 3 sa.)
    1,2b
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    6
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    İki farklı Tomb Raider oyunu bu akşama kadar ücretsiz
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    Yayıncılığını Square Enix'in yaptığı popüler oyun serisi Tomb Raider'ın iki farklı oyunu PC oyuncuları için kısa süreliğine ücretsiz olarak veriliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Horizon Zero Dawn dahil 10 farklı PlayStation oyunu ücretsiz olacak"

    Oyunları ücretsiz bir şekilde alabilmek için yapmanız gereken Square Enix'in Twitter hesabını takip etmek ve aşağıda paylaştığımız Tweet'e #SquareEnixPresents etiketiyle bir cevap yazmak. Siz gerekli adımları yerine getirdikten sonra Square Enix size Direkt Mesaj ile oyun kodlarınızı gönderecek. 

    Kodların yalnızca PC için olduğunu hatırlatalım. Oyunları alabileceğiniz son tarih ise bugün, yani 18 Mart Türkiye saati ile 20.00. Ücretsiz olarak verilen oyunlar ise Lara Croft and the Guardian of Light ve Lara Croft and the Temple of Osiris. 

    Bahsi geçen Tweet'i aşağıda bulabilirsiniz. 



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    aybrkaknc 7 saat önce

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ti7800 (Eddie Morra) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Epic gibi dağıtsana sende SquareEnix. Bu ne yaa Instagram, twitter fenomeni gibi.

    Hiç uğraşamam. Kalsın
    Yanıtla +13
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    labtek38 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu ne ya beğen paylaş yorum yaz 3 arkadaşını etiketle enişteni öp. Sadaka mı dağıtıyorsun.
    Yanıtla +10
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biri 2010 diğeri 2014 oyunu. Sırasıyla 18tl ve 31tl. Valla ben de uğraşamam çünkü twitter'ım bile yok.
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    IceRulez (Osman R.F) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Takip ettim tweet attım. Kod geldi sonra sildim tweeti ve uf.
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    D DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bununla anca donanimhaber oluculeri ugrasir
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    labtek38 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu ne ya beğen paylaş yorum yaz 3 arkadaşını etiketle enişteni öp. Sadaka mı dağıtıyorsun.
    Yanıtla +10
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    ti7800 (Eddie Morra) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Epic gibi dağıtsana sende SquareEnix. Bu ne yaa Instagram, twitter fenomeni gibi.

    Hiç uğraşamam. Kalsın
    Yanıtla +13
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    LARA COFF OLDUGU O ZAMANLAR
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