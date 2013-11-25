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İki yeni Nokia telefonu internete sızdı

5 yıl
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31
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İki yeni Nokia telefonu internete sızdı
En son geçtiğimiz Ekim ayı sonlarında Lumia serisi akıllı telefon ve tabletleri ile yeni Asha telefonlarını tanıtan Nokia’nın yeni yıl planları henüz keisnleşmedi. Ancak ortaya çıkan sızıntılar sayesinde bizi nelerin beklediği konusunda tahminler yapılabiliyor. 

Bunlar arasında Nokia’nın 5 inçlik Full HD ekrana sahip bir Lumia modeli ile Lumia 525 adında alt seviye bir modeli şimdilik bilinenler. Evleaks ise bugün iki yeni modelin daha görsellerini internette paylaştı.

Modellerin Asha ailesine mensup olacağı sanılıyor. Modellerden ilki geniş bir ekran yapısına sahip ve ekranda Bing arama motoru görülüyor. En alt kısımda ise kare tasarıma sahip bir tuş yer alıyor. Modelin bugüne kadar ki Asha modellerinden daha geniş bir ekrana sahip olduğu dikkat çekiyor. 

Diğer model ise Normandy kod adına sahip. Lumia 520 modelinden biraz daha küçük bir yapıya sahip olan modelin Lumia ailesi ile Asha ailesi arasında bir köprü model olabileceği tahmin ediliyor. Ancak Windows Phone işletim sistemi üzerinde mi çalışacağı yoksa Asha ailesine mi ait olacağı şimdilik belirsiz. Modeller ile ilgili resmi bir bilgi bulunmazken, en geç yeni yıl başlarında tanıtılması bekleniyor.
İki yeni Nokia telefonu internete sızdı



 

https://twitter.com/evleaks/status/405060430222987264/photo/1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Galaxys7 5 yıl en beğenilen
Üstteki Hormonlu s2'ye benziyor:) Nokianın böyle bir telefon çıkaracağını zannetmiyorum:)
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Yesil1903 5 yıl
Galaxy serisi = Lumia serisi
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tasarım güzel ama bizm ülkemizde 100 dolarlık telefon ble 350 liradan giriş yapıyor
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DH Misafiri 5 yıl
bence fiyatı ucuz olunursa alınabilir
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Galaxys7 5 yıl
Fenomenon
Galaxys7Üstteki Hormonlu s2ye benziyor:) Nokianın böyle bir telefon çıkaracağını zannetmiyorum:)
nokianın zaten böyle bir modeli var, Nokia 501bu telefon nokia 501in ekranı büyütülmüş hali olacak

Senin söylediğin telefona google görsellerden baktım fakat burada verilen telefon kadar s2'ye benzemiyor. Buradaki telefonun home tuşu tamamen s2'nin fiziksel home tuşu ile aynı senin söylediğin telefonun fiziksel home tuşu daha yuvarlak ve telefonun yanları ve arkası ön tarafından farklı renkte. Önceki masajımda da söylediğim gibi böyle bir telefon çıkaracağını zannetmiyorum. Çıkarırsa herkes s2'ye ne kadar benziyor diyecektir:)
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Fenomenon 5 yıl
yorum yapanlar farkındalar mı bilmiyorum ama bu telefonlar 100-150 dolarlık telefonlar
hala daha yok iphone-vari olması lazımmış, tasarımdan ucuzluk akıyormuş, premiyum değilmiş
hey allahım ya tam komedisiniz
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Fenomenon 5 yıl
Galaxys7
Üstteki Hormonlu s2ye benziyor:) Nokianın böyle bir telefon çıkaracağını zannetmiyorum:)

nokia'nın zaten böyle bir modeli var, Nokia 501
bu telefon nokia 501'in ekranı büyütülmüş hali olacak
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mk2kill 5 yıl
Priyanka Chopra aratmışlar görsellerde. Hindistan pazarına giriş yapacağı belli. :)
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DH Misafiri 5 yıl
Bence çok güzeller. Gömlek cebine bile sığabilir. Bu telefonlar Note 3 ün ortadan ikiye bölünmüş hali gibi bir şey tek elde kullanımı çok rahat olur.
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lido 5 yıl
Kamera flashının maliyeti çok demek
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seven44 5 yıl
Tasarım olmamş
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Cremiesto 5 yıl
Üstteki bence olmuş evet samsunga benziyor ama güzel.
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