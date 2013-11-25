İki yeni Nokia telefonu internete sızdı

En son geçtiğimiz Ekim ayı sonlarında Lumia serisi akıllı telefon ve tabletleri ile yeni Asha telefonlarını tanıtan Nokia’nın yeni yıl planları henüz keisnleşmedi. Ancak ortaya çıkan sızıntılar sayesinde bizi nelerin beklediği konusunda tahminler yapılabiliyor.





Bunlar arasında Nokia’nın 5 inçlik Full HD ekrana sahip bir Lumia modeli ile Lumia 525 adında alt seviye bir modeli şimdilik bilinenler. Evleaks ise bugün iki yeni modelin daha görsellerini internette paylaştı.





Modellerin Asha ailesine mensup olacağı sanılıyor. Modellerden ilki geniş bir ekran yapısına sahip ve ekranda Bing arama motoru görülüyor. En alt kısımda ise kare tasarıma sahip bir tuş yer alıyor. Modelin bugüne kadar ki Asha modellerinden daha geniş bir ekrana sahip olduğu dikkat çekiyor.





Diğer model ise Normandy kod adına sahip. Lumia 520 modelinden biraz daha küçük bir yapıya sahip olan modelin Lumia ailesi ile Asha ailesi arasında bir köprü model olabileceği tahmin ediliyor. Ancak Windows Phone işletim sistemi üzerinde mi çalışacağı yoksa Asha ailesine mi ait olacağı şimdilik belirsiz. Modeller ile ilgili resmi bir bilgi bulunmazken, en geç yeni yıl başlarında tanıtılması bekleniyor.