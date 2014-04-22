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İkinci Dünya Savaşı'nın kayıp askerleri insansız araçlarla aranacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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İkinci Dünya Savaşı'nın kayıp askerleri insansız araçlarla aranacak

Geçtiğimiz yüzyılda meydana gelen ve en şiddetli savaş olarak da kabul edilen İkinci Dünya Savaşı medeniyet tarihinde derin izler bıraktı. Özellikle savaşın nükleer izleri halen sürerken, çatışmalar esnasında kaybolan araçlar ve insanlara da ulaşılabilmiş değil.

BentProp adlı bir proje yıllardır savaşta kaybolan Amerikan askerlerini insan gücü ile aramaktaydı. ABD'nin savaşa girdiği bölgelerde araştırma yapan ekip, geniş bir alanı taramanın yanısıra, insan izlerine sahip olduğu düşünülen uçak ve patlamamış bombaları da tespit etmek zorundaydı. 

Ancak Scripps Okyanus Bilimi Enstitüsü ve Delaware Üniversitesi projeye katkıda bulunarak, farklı tip ve kategoride insansız hava araçlarının araştırma ekibine katılmasına yardımcı oldu. BentProp artık arama çalışmalarının büyük bölümünü uzaktan kontrollü hale getirmiş durumda.

BentProp deniz altında Remus adı verilen robotları kullanıyor. Remus robotları araştırma alanının 3D sonar haritasını çıkarıyor ve kalıntı bulmaya çalışıyor. Eğer kalıntılara rastlanırsa GoPro donanımlı dalgıçlar görsel kanıt için dalış yapıyor. Ayrıca lazer darbeli yansımalar ile kalıntının tam yeri de saptanabiliyor.

Hem deniz hem de kara yüzeyinde ise 3D Robotics insansız hava araçları kullanılıyor. GoPro ve kızılötesi kameralar ile donatılan hava araçları çevreyi haritalıyor ve halen aktif olan bombaları termal olarak tespit etmeye çalışıyor. Daha sonra ise metal dedektörlü ekipler bulunan kalıntıları yerinde incelemek için çalışmalara başlıyor.

Bu sayede ekipler kısa süre önce iki uçak kalıntısını bulmayı başardı ve proje için şimdiye kadar ki en büyük keşif bu oldu. Yine de geniş bir alan olduğu için araştırmalar yavaş ilerliyor ve tüm kayıpların bulunması veya patlamayan bombaların ortaya çıkarılması pek mümkün değil.  

http://www.bentprop.org/pm16/pm16-01.htm#progreps Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 5 yıl en beğenilen
gecen NG de belgesel izliyordum .Japonlar bir Amerikan savaş gemisini batırmışlar. Birçok asker ölmüş ama yüzlercesi de kurtulmuş. kurtulmuş da okyanusun ortasında sap gibi kalmışlar. yardım gelene kadar yüzlercesi köpekbalıkları tarafından yenmiş. Ölmek var ölmek var diye düşündüm harbiden . Savaşmamayı ne zaman öğreneceğiz bakalım.
gecen NG de belgesel izliyordum .Japonlar bir Amerikan savaş gemisini batırmışlar. Birçok asker ölmüş ama yüzlercesi de kurtulmuş. kurtulmuş da okyanusun ortas...
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Yanıtla +13
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experienced 5 yıl
Koskoca yolcu uçağını bilmem kaç devlet birleşti arıyor bulamıyor, 2. dünya savaşından kalan ne bulacaklar ?
Yanıtla +8
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hayyam_karadenizli 5 yıl
İkinci Dünya Savaşı'nın kayıp askerlerini arıyoz, başka bişe aramıyoz, 70 yıldır denizin dibinde bizi bekliyolar abi, valla onları arıyoz, inanmıyonmu abi.
1 Yanıt Yanıtla +7
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D0NANIM HABER 5 yıl
o askerleri yiyen balıkların 10 kuşak torunları olan balıkları yediğimizi düşünüyorum
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abdulmusavvir 5 yıl
Yeraltı kaynakları haritası çıkarıyorlar.
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Amaçları başka tabi
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.brian. 5 yıl
biraz geç kalınmadı mı?
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E_Aydin35 5 yıl
100 yıl önceki bombanın hala aktif olabilme ihtimali ne kadar var bilemiyorum ama kimliksiz ölülerin bulunup gereğinin yapılması bence büyük ve önemli bir davranış..
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umut_baris 5 yıl
Asıl amaç keşfedilmemiş sağlam duran bombaları, mayınları toplamak. Kesinlikle başka bir yerde kullanmak için toplayacaklar.

BOP başarıyla devam ediyor. Durmak yok, oturmaya devam...
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experienced 5 yıl
Koskoca yolcu uçağını bilmem kaç devlet birleşti arıyor bulamıyor, 2. dünya savaşından kalan ne bulacaklar ?
Yanıtla +8
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hayyam_karadenizli 5 yıl
İkinci Dünya Savaşı'nın kayıp askerlerini arıyoz, başka bişe aramıyoz, 70 yıldır denizin dibinde bizi bekliyolar abi, valla onları arıyoz, inanmıyonmu abi.
1 Yanıt Yanıtla +7
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saruman_me 5 yıl hayyam_karadenizli
SEN NE DİYON LA DEĞİŞİK..?
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Mr.Legend 5 yıl
Kemikleri bile gider o kadar zaman sonra. En fazla kalıntıları bulurlar
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LokmanHekim 5 yıl
İlginç. Yetmiş yıl önce yapılmış bir savaşta kaybolanları günümüzde bulmak imkansız gibi bir şey. Geçen zaman içinde deniz tabanında yatan gemi uçak enkazları zaten denizin bir parçası olup gitmiştir. Üzerleri deniz canlıları ve bitkilerle kaplanıp giden bu enkazları neden bulmaya çalışıyorlar acaba?
Milyonlarca insan savaş denen bu saçmalıkta ölüp gittiler. Maalesef insanlık devam ettiği müddetçe savaşlar da pek sona ereceğe benzemiyor. Savaş insanın ve doğanın yapısında var. Bunu engellemek imkansız.
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