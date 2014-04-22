İkinci Dünya Savaşı'nın kayıp askerleri insansız araçlarla aranacak





Geçtiğimiz yüzyılda meydana gelen ve en şiddetli savaş olarak da kabul edilen İkinci Dünya Savaşı medeniyet tarihinde derin izler bıraktı. Özellikle savaşın nükleer izleri halen sürerken, çatışmalar esnasında kaybolan araçlar ve insanlara da ulaşılabilmiş değil.





BentProp adlı bir proje yıllardır savaşta kaybolan Amerikan askerlerini insan gücü ile aramaktaydı. ABD'nin savaşa girdiği bölgelerde araştırma yapan ekip, geniş bir alanı taramanın yanısıra, insan izlerine sahip olduğu düşünülen uçak ve patlamamış bombaları da tespit etmek zorundaydı.





Ancak Scripps Okyanus Bilimi Enstitüsü ve Delaware Üniversitesi projeye katkıda bulunarak, farklı tip ve kategoride insansız hava araçlarının araştırma ekibine katılmasına yardımcı oldu. BentProp artık arama çalışmalarının büyük bölümünü uzaktan kontrollü hale getirmiş durumda.





BentProp deniz altında Remus adı verilen robotları kullanıyor. Remus robotları araştırma alanının 3D sonar haritasını çıkarıyor ve kalıntı bulmaya çalışıyor. Eğer kalıntılara rastlanırsa GoPro donanımlı dalgıçlar görsel kanıt için dalış yapıyor. Ayrıca lazer darbeli yansımalar ile kalıntının tam yeri de saptanabiliyor.





Hem deniz hem de kara yüzeyinde ise 3D Robotics insansız hava araçları kullanılıyor. GoPro ve kızılötesi kameralar ile donatılan hava araçları çevreyi haritalıyor ve halen aktif olan bombaları termal olarak tespit etmeye çalışıyor. Daha sonra ise metal dedektörlü ekipler bulunan kalıntıları yerinde incelemek için çalışmalara başlıyor.





Bu sayede ekipler kısa süre önce iki uçak kalıntısını bulmayı başardı ve proje için şimdiye kadar ki en büyük keşif bu oldu. Yine de geniş bir alan olduğu için araştırmalar yavaş ilerliyor ve tüm kayıpların bulunması veya patlamayan bombaların ortaya çıkarılması pek mümkün değil.

http://www.bentprop.org/pm16/pm16-01.htm#progreps