İkinci el akıllı telefon pazarı yükselişe geçti

Akıllı telefon pazarında halen en çok tercih edilen ürünler fiyatına uygun bir performans veya fiyatına göre daha iyi performans sergileyen modeller oluyor. Bu nedenle de giriş ve orta seviyede bir yoğunlaşma yaşanıyor. Üst seviye ve amiral gemisi seviyesinin uçuşa geçen fiyatları ikinci el pazarı hareketlendirdi.İlginizi Çekebilir Cep telefonlarında banka kredisine yeni düzenleme
Ekonomik nedenler
IDC tarafından yapılan araştırmaya göre 2018 yılından itibaren ikinci el akıllı telefon pazarında bir yükseliş başladı. Bunun en büyük sebebi üst ve amiral gemisi sınıfında psikolojik sınırı geçen fiyatlar.
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2018 yılı toplamında ikinci el akıllı telefon pazarı 175.8 milyon satış yapmıştı. 2019 yılında ise bu rakam 209 milyona yükseldi ve yüzde 17.6 artış yaşandı. Ekonomik nedenlerle bu yükselişin uzun bir süre devam etmesi bekleniyor.
Raporda ikinci el pazarının yüzde 13.6 civarında bir ortalama yakalaması ön görülmüş. Bu oranlarla 2023 yılında 333 milyon ikinci el akıllı telefon satılacağı ifade ediliyor. İnsanların 5G döneminde de bu teknolojiyi tecrübe edebilmek için ikinci ele yöneleceği düşünülüyor. Araştırmada hem ikinci el telefonlar hem de firmalar tarafından tamir edilip satışa sunulan modeller dahil ediliyor.
https://www.gizmochina.com/2020/01/20/used-smartphones-saw-shipments-over-206-million-units-across-the-globe-report/https://www.gizmochina.com/2020/01/20/used-smartphones-saw-shipments-over-206-million-units-across-the-globe-report/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aynı şey araba içinde geçerli. Arabam opel corsa nın hasar kayıtsız olanları 2.el olarak aynı km ve modelde dizel manuel 70.000-75.000TL, bende hasar kaydı var en dip 60 dan satsam, 60 a alabileceğim araba yok, üstüne rahat 30.000 eklemem lazım ki astra j falan alabileyim o da boş paket, yüksek km ve hasar kayıtlısı.. ne biçim ülke olduk 2010 yılında oysa corsa nın sıfırı 27.000tl di , şimdi bu paraya bir önceki C kasayı geçtim B kasa bile bulmak çok zor o da 200.000km de yani.
Ülkecek sonumuz hayır olsun
Edit: Birde ilgili yılın asgari ücretiyle bu yılın asgari ücretini alıp bak 2 side aynı ayda alınabiliyorcular türedi.
Olum delirdiniz mi, yiyip içmeyecek, ısınmayacak mısınız ? Doğalgazda bile ötv var artık, içtiğiniz gazozda da var. annenizi, eşinizi aramak için kontör attırıyorsunuz ondan bile devlet çakırt kesiyor 2 küsür tl.. köprüler, akaryakıt fiyatları vs değinmek dahi istemiyorum.
Eskiden çeyreksiz gitmediğimiz düğünlere şu an 200tl takmaya gidebiliyorsak bence bir şeyler yanlış gidiyor demektir.
opel bunu atıyorum 10.000tl ye mal ediyor, 2.500tl kar, lojistik vs etti 12.500tl , bayi de kar edecek oda 1000tl desek edecek 13.500tl, devlet vergi alıyor kdv+otv o da 13.500tl tutsa 27.000tl
evet bunu beğenmiyorum