İkinci el akıllı telefon pazarı yükselişe geçti

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Akıllı telefon pazarında halen en çok tercih edilen ürünler fiyatına uygun bir performans veya fiyatına göre daha iyi performans sergileyen modeller oluyor. Bu nedenle de giriş ve orta seviyede bir yoğunlaşma yaşanıyor. Üst seviye ve amiral gemisi seviyesinin uçuşa geçen fiyatları ikinci el pazarı hareketlendirdi.

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Ekonomik nedenler

IDC tarafından yapılan araştırmaya göre 2018 yılından itibaren ikinci el akıllı telefon pazarında bir yükseliş başladı. Bunun en büyük sebebi üst ve amiral gemisi sınıfında psikolojik sınırı geçen fiyatlar.

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2018 yılı toplamında ikinci el akıllı telefon pazarı 175.8 milyon satış yapmıştı. 2019 yılında ise bu rakam 209 milyona yükseldi ve yüzde 17.6 artış yaşandı. Ekonomik nedenlerle bu yükselişin uzun bir süre devam etmesi bekleniyor.

Raporda ikinci el pazarının yüzde 13.6 civarında bir ortalama yakalaması ön görülmüş. Bu oranlarla 2023 yılında 333 milyon ikinci el akıllı telefon satılacağı ifade ediliyor. İnsanların 5G döneminde de bu teknolojiyi tecrübe edebilmek için ikinci ele yöneleceği düşünülüyor. Araştırmada hem ikinci el telefonlar hem de firmalar tarafından tamir edilip satışa sunulan modeller dahil ediliyor.

https://www.gizmochina.com/2020/01/20/used-smartphones-saw-shipments-over-206-million-units-across-the-globe-report/https://www.gizmochina.com/2020/01/20/used-smartphones-saw-shipments-over-206-million-units-across-the-globe-report/

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