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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İkinci el akıllı telefon pazarı yükselişe geçti

    Üst seviye ve amiral gemisi sınıfının fiyatlarının uçuşa geçmesi tüketicileri biraz daha ikinci el seçeneğine yaklaştırmış gibi. Pazarda yükseliş ivmesi başlamış durumda.
    1 gün
    2,4b
    5
    13
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    İkinci el akıllı telefon pazarı yükselişe geçti
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    Akıllı telefon pazarında halen en çok tercih edilen ürünler fiyatına uygun bir performans veya fiyatına göre daha iyi performans sergileyen modeller oluyor. Bu nedenle de giriş ve orta seviyede bir yoğunlaşma yaşanıyor. Üst seviye ve amiral gemisi seviyesinin uçuşa geçen fiyatları ikinci el pazarı hareketlendirdi.

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    Ekonomik nedenler

    IDC tarafından yapılan araştırmaya göre 2018 yılından itibaren ikinci el akıllı telefon pazarında bir yükseliş başladı. Bunun en büyük sebebi üst ve amiral gemisi sınıfında psikolojik sınırı geçen fiyatlar.

    Ayrıca Bkz. "Tam kablosuz kulaklık sınıfında Apple mutlak hakim"

    2018 yılı toplamında ikinci el akıllı telefon pazarı 175.8 milyon satış yapmıştı. 2019 yılında ise bu rakam 209 milyona yükseldi ve yüzde 17.6 artış yaşandı. Ekonomik nedenlerle bu yükselişin uzun bir süre devam etmesi bekleniyor.

    Raporda ikinci el pazarının yüzde 13.6 civarında bir ortalama yakalaması ön görülmüş. Bu oranlarla 2023 yılında 333 milyon ikinci el akıllı telefon satılacağı ifade ediliyor. İnsanların 5G döneminde de bu teknolojiyi tecrübe edebilmek için ikinci ele yöneleceği düşünülüyor. Araştırmada hem ikinci el telefonlar hem de firmalar tarafından tamir edilip satışa sunulan modeller dahil ediliyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/01/20/used-smartphones-saw-shipments-over-206-million-units-across-the-globe-report/https://www.gizmochina.com/2020/01/20/used-smartphones-saw-shipments-over-206-million-units-across-the-globe-report/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    khytr89 1 gün en beğenilen
    3500TL 2. el piyasası olan s9plus'ımı satsam aynı kriterde bir cihaz (s10plus) alabilmek için üstüne yaklaşık bir 4000TL daha koymam gerekiyor ki hemde ne için orası da koca bir soru işareti.

    Aynı şey araba içinde geçerli. Arabam opel corsa nın hasar kayıtsız olanları 2.el olarak aynı km ve modelde dizel manuel 70.000-75.000TL, bende hasar kaydı var en dip 60 dan satsam, 60 a alabileceğim araba yok, üstüne rahat 30.000 eklemem lazım ki astra j falan alabileyim o da boş paket, yüksek km ve hasar kayıtlısı.. ne biçim ülke olduk 2010 yılında oysa corsa nın sıfırı 27.000tl di , şimdi bu paraya bir önceki C kasayı geçtim B kasa bile bulmak çok zor o da 200.000km de yani.

    Ülkecek sonumuz hayır olsun

    Edit: Birde ilgili yılın asgari ücretiyle bu yılın asgari ücretini alıp bak 2 side aynı ayda alınabiliyorcular türedi.

    Olum delirdiniz mi, yiyip içmeyecek, ısınmayacak mısınız ? Doğalgazda bile ötv var artık, içtiğiniz gazozda da var. annenizi, eşinizi aramak için kontör attırıyorsunuz ondan bile devlet çakırt kesiyor 2 küsür tl.. köprüler, akaryakıt fiyatları vs değinmek dahi istemiyorum.

    Eskiden çeyreksiz gitmediğimiz düğünlere şu an 200tl takmaya gidebiliyorsak bence bir şeyler yanlış gidiyor demektir.
    3500TL 2. el piyasası olan s9plus'ımı satsam aynı kriterde bir cihaz (s10plus) alabilmek için üstüne yaklaşık bir 4000TL daha koymam gerekiyor ki hemde ne için ...
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    3 Yanıt Yanıtla +27
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    De Grado 1 gün khytr89
    Cebinde s9 plus altında opel corsa hala memleketi beğenmiyorsun
    3 Yanıt Yanıtla +6
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    khytr89 1 gün De Grado
    telefon neyse de arabayı almak için çektiğim çileyi de sen bilmiyorsun.

    opel bunu atıyorum 10.000tl ye mal ediyor, 2.500tl kar, lojistik vs etti 12.500tl , bayi de kar edecek oda 1000tl desek edecek 13.500tl, devlet vergi alıyor kdv+otv o da 13.500tl tutsa 27.000tl

    evet bunu beğenmiyorum
    telefon neyse de arabayı almak için çektiğim çileyi de sen bilmiyorsun. opel bunu atıyorum 10.000tl ye mal ediyor, 2.500tl kar, lojistik vs etti 12.500t...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    ogameci 1 gün
    malum kişi sağolsun

    doları güdemedi dolar 6 tl

    vergiler 1800 tl

    Yanıtla +4
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    khytr89 1 gün en beğenilen
    3500TL 2. el piyasası olan s9plus'ımı satsam aynı kriterde bir cihaz (s10plus) alabilmek için üstüne yaklaşık bir 4000TL daha koymam gerekiyor ki hemde ne için orası da koca bir soru işareti.

    Aynı şey araba içinde geçerli. Arabam opel corsa nın hasar kayıtsız olanları 2.el olarak aynı km ve modelde dizel manuel 70.000-75.000TL, bende hasar kaydı var en dip 60 dan satsam, 60 a alabileceğim araba yok, üstüne rahat 30.000 eklemem lazım ki astra j falan alabileyim o da boş paket, yüksek km ve hasar kayıtlısı.. ne biçim ülke olduk 2010 yılında oysa corsa nın sıfırı 27.000tl di , şimdi bu paraya bir önceki C kasayı geçtim B kasa bile bulmak çok zor o da 200.000km de yani.

    Ülkecek sonumuz hayır olsun

    Edit: Birde ilgili yılın asgari ücretiyle bu yılın asgari ücretini alıp bak 2 side aynı ayda alınabiliyorcular türedi.

    Olum delirdiniz mi, yiyip içmeyecek, ısınmayacak mısınız ? Doğalgazda bile ötv var artık, içtiğiniz gazozda da var. annenizi, eşinizi aramak için kontör attırıyorsunuz ondan bile devlet çakırt kesiyor 2 küsür tl.. köprüler, akaryakıt fiyatları vs değinmek dahi istemiyorum.

    Eskiden çeyreksiz gitmediğimiz düğünlere şu an 200tl takmaya gidebiliyorsak bence bir şeyler yanlış gidiyor demektir.
    3 Yanıt Yanıtla +27
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    FatihAsl 1 gün khytr89
    Söylediklerinin bir çoğuna katılmak ile birlikte düğünlerde altın takma olayına oldum olası karşıyım. ilk sebebi biz altın ithal eden bir ülkeyiz. ama daha önemlisi bu altın yastık altı yapılıyor. hiç ekonomiye fayda vermeden yıllarca yastık altında duruyor. düğünlerde altın takma olayı tamamen bitmeli
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    gorkem2626 1 gün khytr89
    Lütfen şükretmemiz gerekiyor!
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    De Grado 1 gün khytr89
    Cebinde s9 plus altında opel corsa hala memleketi beğenmiyorsun
    3 Yanıt Yanıtla +6
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    2 yorum yazıldı.

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