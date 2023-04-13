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    Anlık Bildirim

    Apple’ın 27 inç mini-LED monitörü 2025 yılında tanıtılabilir

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, firmanın yeni monitöründen bahsetti. Kuo’ya göre Apple, 2025 yılında yeni nesil 27 inçlik monitörünü piyasaya sürecek.
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    İkinci nesil Studio Display detaylanıyor Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda piyasaya sürdüğü Pro Display XDR ve Studio Display monitörleri ile tekrar ekran pazarına giren Apple, bu pazara yatırımlar yapmaya devam edecek gibi gözüküyor. Firmaya yakın bir kaynağa göre Apple, yeni nesil Studio Display için çalışmalara çoktan başlamış.

    Mini-LED ve 120Hz olacak

    Geçtiğimiz günlerde ünlü analist Ross Young, Apple’ın ikinci nesil bir Studio Display üzerinde çalışmadığını belirtmişti ancak Ming-Chi Kuo, bu iddiayı yalanladı ve firmanın yeni nesil monitörü hakkında bazı detaylar paylaştı.

    Kuo’dan gelen bilgilere göre Apple’ın yeni nesil 27 inçlik monitörü mini-LED teknolojisini kullanacak ve cihazın arka panelinde plastik yerine cam kullanılacak. Kuo, firmanın arka panelde cam kullanması ile cihazın daha ince olacağı ve daha küçük çerçevelere sahip olacağını da belirtti. Muhtemelen 120Hz ProMotion özelliğine de sahip olacak olan monitör Kuo’nun iddialarına göre 2024 yılının sonunda veya 2025 yılının başlarında seri üretime girecek. Bu da demek oluyor ki ikinci nesil Studio Display muhtemelen 2025 yılında satışa sunulacak. 

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