İlginç kampanya : Her nefret dolu Tweet için 1 dolar bağış

Twitter aleminde troll olarak tanımlanan ve ağdan faydalanmak yerine kullanıcılara baskı yapan, hakaret vb. içerikler kullanan kişiler zaman zaman sinir bozucu bir hale gelebiliyor. Avusturalyalı Müslüman bir kadın, trollere karşı ilginç bir yöntem bulmuş.





Susan Carland adındaki akademisyen kadın, açıklamalara uzun süredir dini inancı ve başörtüsü nedeniyle troller tarafından hakarete uğruyor ve tehdit ediliyordu. Carland bunun üzerine ilginç bir yönteme başvurdu ve kendisine yöneltilen nefret dolu her tweet için UNICEF'e bir Avusturalya doları bağış yapma kararı aldı.





Ülkede her kesimden destek gören bu karar sonrasında Carland, kısa sürede 1000 Avusturalya dolarından fazlasını UNICEF'e bağışlamış durumda. Carland'ın bu davranış ile trolleri nefret dilinden vazgeçirdi mi bilemiyoruz ancak olumsuz bir duruma karşı kendisine yakışacak bir davranış sergilediğini söyleyebiliriz.

https://twitter.com/SusanCarland