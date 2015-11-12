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İlginç kampanya : Her nefret dolu Tweet için 1 dolar bağış

Twitter sadece kendini ifade etmeye çalışanlara değil başkalarını rahatsız etmeyi amaç edinenleri de barındırıyor. Uzun süredir troll baskısı altındaki Susan Carland ilginç bir çözüm geliştirmiş.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İlginç kampanya : Her nefret dolu Tweet için 1 dolar bağış

Twitter aleminde troll olarak tanımlanan ve ağdan faydalanmak yerine kullanıcılara baskı yapan, hakaret vb. içerikler kullanan kişiler zaman zaman sinir bozucu bir hale gelebiliyor. Avusturalyalı Müslüman bir kadın, trollere karşı ilginç bir yöntem bulmuş.

Susan Carland adındaki akademisyen kadın, açıklamalara uzun süredir dini inancı ve başörtüsü nedeniyle troller tarafından hakarete uğruyor ve tehdit ediliyordu. Carland bunun üzerine ilginç bir yönteme başvurdu ve kendisine yöneltilen nefret dolu her tweet için UNICEF'e bir Avusturalya doları bağış yapma kararı aldı.

Ülkede her kesimden destek gören bu karar sonrasında Carland, kısa sürede 1000 Avusturalya dolarından fazlasını UNICEF'e bağışlamış durumda. Carland'ın bu davranış ile trolleri nefret dilinden vazgeçirdi mi bilemiyoruz ancak olumsuz bir duruma karşı kendisine yakışacak bir davranış sergilediğini söyleyebiliriz.  

https://twitter.com/SusanCarland Yorum Yaz
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unflattering 3 yıl en beğenilen
Bu olayın donanımhaberi ilgilendiren yönü olayın twitter'da geçmesi olmuş sanırım. İçerik olarak bu sitede bu haberi görmek beni şaşırttı doğrusu. Haberin içeriği güzel ama teknoloji yanı pek hafif kalıyor.
Bu olayın donanımhaberi ilgilendiren yönü olayın twitter'da geçmesi olmuş sanırım. İçerik olarak bu sitede bu haberi görmek beni şaşırttı doğrusu. Haberin içeri...
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Firaristt 3 yıl
Bu haberin DH ile alakası ne? İçeriğinde twitter olması mı? Aynı haberihaberi forumda biz açsak siyasi içerik deyip silerler
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Patren 3 yıl
bagis yapsinlar diye hakaret edenlerde vardir
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arel.gr 3 yıl
nihai cozum 1 AUD trollere yaptirim imkani olmali, DH de yaralanirdi.
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byrd 3 yıl
bizde twitterda başbakana küfür eden yeni yetmeye siyad onur ödülünü buyur sen ver diyorlar

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


mynet.com/...
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ardabeyim 3 yıl byrd
başbakana hakaretle ne alakası var dayı ?
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ø 3 yıl
Avrupanın vahşi ve faşist yüzünü bir kez daha görmüş olduk.
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V4LKyR 3 yıl
Bu kadına inançları ve giyimi yüzünden hakaret etmek, hor görmek çok alçakça bir hareket.
Bu kadar net.
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EnemyDestroyeD 3 yıl
nekadar ırkçı varsa..
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oktayakgoz 3 yıl
W10 ilk buyuk guncellemesi dh ye haber konusu olmadi bu konu haber oldu.
Dh yi bunun icin seviyorum boş beleş likte ustlerine yok
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Mianfei 3 yıl
Kadinlarin donanimlarini mi inceliyoruz ne haberi bu
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omertalord 3 yıl
Avustralyada asgari ucret 3000$ zaten kimi kandiriyo anasini satayim. Tek amaclari show.
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EnemyDestroyeD 3 yıl omertalord
omertalord
Avustralyada asgari ucret 3000$ zaten kimi kandiriyo anasini satayim. Tek amaclari show.

bizdede 900 tl ama asgari ücretle çalışanların çoğunda ıphone 6 veya üst sefment android telefon var napıcaz bunu ?
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eyreequel 3 yıl
Romantik islamcıların hoşlanacağı tarzda bi haber.. bu gezegen böyle zulüm görmedi :( .. Rüzgar nereye eserse oraya dimi mesut çevik
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kadirirdem 3 yıl
Bana tas atin size para atiyim demis resmen...
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