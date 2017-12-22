İlk 5G standardı resmi olarak tanımlandı

Beşinci nesil iletişim altyapıları yani 5G olarak bildiğimiz teknolojilerin hayata geçirilmesi için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Altyapı testleri başladı ve ilk prototip cihazlar ortaya çıktı. Peki standart konusu ne durumda?

5G NR nedir?

Aslında 5G teknolojilerinde en önemli konu standart zira altyapıların ve bileşenlerin birbiri ile uyumlu çalışabilmesi için belirli standartlara uyması gerekiyor. 2019 yılında ilk 5G altyapıların kullanıma sunulmasının düşünüldüğü bir dönemde standart belirleme çalışmalarının da vites büyütmesi şart. Bu konuda ilk adım atıldı.

Hücresel bağlantı standartlarını belirleyen ve Qualcomm gibi büyük firmaların ve operatörlerin yer aldığı 3GPP organizasyonu resmi olarak ilk 5G standardını tanımladı. Portekiz’deki toplantıdan çıkan ilk 5G standardı 5G NR oldu.

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5G New Radio olarak bilinen 5G NR standardı daha çok frekans bantlarının yani spektrumun kullanılması ile ilgili. 5G teknolojileri 600 ve 700 MHz’lik bantlardan 50 GHz seviyesindeki milimetrik dalga boylarına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kullanacak. Bu standart ile ilgili resmi dokümanların hafta sonuna kadar yayınlanması bekleniyor.

Elbette standartların belirlediği seviyelere ilk anda ulaşmak mümkün değil. Örneğin 4G için belirlenen 1Gbps indirme hızlarına gerçek hayatta halen ulaşabilmiş değiliz. Bu bakımdan 5G standartlarının tam olarak yerleşmesi de yıllar alacak.