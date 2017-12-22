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İlk 5G standardı resmi olarak tanımlandı

5G teknolojilerinde altyapıların ve cihazların uyum içerisinde çalışmasını sağlayacak standartlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İlk standart frekans bantlarının kullanımı ile ilgili.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
3,5b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Beşinci nesil iletişim altyapıları yani 5G olarak bildiğimiz teknolojilerin hayata geçirilmesi için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Altyapı testleri başladı ve ilk prototip cihazlar ortaya çıktı. Peki standart konusu ne durumda?

5G NR nedir?

Aslında 5G teknolojilerinde en önemli konu standart zira altyapıların ve bileşenlerin birbiri ile uyumlu çalışabilmesi için belirli standartlara uyması gerekiyor. 2019 yılında ilk 5G altyapıların kullanıma sunulmasının düşünüldüğü bir dönemde standart belirleme çalışmalarının da vites büyütmesi şart. Bu konuda ilk adım atıldı.

Hücresel bağlantı standartlarını belirleyen ve Qualcomm gibi büyük firmaların ve operatörlerin yer aldığı 3GPP organizasyonu resmi olarak ilk 5G standardını tanımladı. Portekiz’deki toplantıdan çıkan ilk 5G standardı 5G NR oldu.

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5G New Radio olarak bilinen 5G NR standardı daha çok frekans bantlarının yani spektrumun kullanılması ile ilgili. 5G teknolojileri 600 ve 700 MHz’lik bantlardan 50 GHz seviyesindeki milimetrik dalga boylarına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kullanacak. Bu standart ile ilgili resmi dokümanların hafta sonuna kadar yayınlanması bekleniyor.

Elbette standartların belirlediği seviyelere ilk anda ulaşmak mümkün değil. Örneğin 4G için belirlenen 1Gbps indirme hızlarına gerçek hayatta halen ulaşabilmiş değiliz. Bu bakımdan 5G standartlarının tam olarak yerleşmesi de yıllar alacak. 

 

https://www.theverge.com/2017/12/20/16803326/5g-network-specification-standard-3gpp-nr-official Yorum Yaz
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Amd64x2 1 yıl en beğenilen
Arkadaşlar hepinize acı gerçeği açıklıyorum. DH anasayfada tarayıcınızda sağ tıklayıp ve sayfa kaynağını göster diyerek sitenin kaynak kodlarına baktığınızda ekremin aslında yapay zeka olduğunu göreceksiniz. Galiba bug var apple dışında başka kütüphanelere de dallanıp amacı dışında haber yapmaya başladı. Ekrem dünyanın sonunu getirecek.
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(ekrem hoşgörüne sığınır, JavaScript bilen arkadaşlardan özür dilerim
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Arkadaşlar hepinize acı gerçeği açıklıyorum. DH anasayfada tarayıcınızda sağ tıklayıp ve sayfa kaynağını göster diyerek sitenin kaynak kodlarına baktığınızda e...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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Alkolog 1 yıl
1gbps 8gb kota sonrasında 128kbps
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alito 1 yıl
Bizdeki adı 5.5G olur. Buçuk atmadan alamaz bizim millet.
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patatessiz patso 1 yıl
Kotalar artmadıkça isterse 10G çıksın bir fark olmaz. 4G de bile 1 GBps indirme hızı varken 500 mb gibi kotaların olması gülünç gerçekten.
Yani yanlışlıkla 4K video açılsa kota hemen biter.
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burhanulu 1 yıl
3G, gayet rahat işimi goruyor. 6g bile çıksa yine 3g ye devam. 3g candır :)
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labtek38 1 yıl
Ben de hep 3 g de bırakıyorum telefonu fazla pil yiyormuş 4,5 g diyorlar :D .
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burhanulu 1 yıl labtek38
Doğrudur. Bende sadece 3G kullanıyorum sirf bu yüzden
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keremec 1 yıl
Biz de internet çabuk bitiyor diye 4.5g yi kapatalım
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Amd64x2 1 yıl en beğenilen
Arkadaşlar hepinize acı gerçeği açıklıyorum. DH anasayfada tarayıcınızda sağ tıklayıp ve sayfa kaynağını göster diyerek sitenin kaynak kodlarına baktığınızda ekremin aslında yapay zeka olduğunu göreceksiniz. Galiba bug var apple dışında başka kütüphanelere de dallanıp amacı dışında haber yapmaya başladı. Ekrem dünyanın sonunu getirecek.
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(ekrem hoşgörüne sığınır, JavaScript bilen arkadaşlardan özür dilerim
)
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CWaRRioR 1 yıl Amd64x2
Amd64x2

Arkadaşlar hepinize acı gerçeği açıklıyorum. DH anasayfada tarayıcınızda sağ tıklayıp ve sayfa kaynağını göster diyerek sitenin kaynak kodlarına baktığınızda ekremin aslında yapay zeka olduğunu göreceksiniz. Galiba bug var apple dışında başka kütüphanelere de dallanıp amacı dışında haber yapmaya başladı. Ekrem dünyanın sonunu getirecek.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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(ekrem hoşgörüne sığınır, JavaScript bilen arkadaşlardan özür dilerim
)

İş yerinde kahkaha attım resmen
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deniz_sea 1 yıl Amd64x2
Bende ofiste istemsizce güldüm, güzel yorum olmuş....
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hdtv 1 yıl
Ben hep 50 liralık 3G alıyom
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qooqie 1 yıl
Ben hep 3g kullandığım için beni heyecanlandırmayan olaydır
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5g, 5g nr ve
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