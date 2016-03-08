İlk 8K TV yayını Ağustos ayında yapılacak

Geçen Ekim ayında Sharp ilk 8K TV satışına başlayan şirket olmuştu. 85-inch boyutundaki bu TV'nin fiyatı 140.000 dolar olarak açıklanmıştı. Bu televizyonu veya piyasadaki birkaç benzerini alan kişiler ilk 8K (7,680×4,320-piksel) televizyon yayınına Ağustos ayında kavuşacaklar.

The Olympics Broadcasting Services (OBS) Japonya'daki TV'ler için 130 saatlik 8K yayın kaydı yapacağını açıkladı. Bu yayın süresi çok gibi gözükse de toplam kaydın 7000 saat olduğu göz önüne alırsak 130 saat sadece küçük bir yer kaplıyor diyebiliriz. Yayın kapsamında futbol, basketbol, yüzme, judo ve açılış-kapanış seronomileri yer alacak.

8K teknolojisi ile ilgili tartışmalar da diğer yandan devam ediyor. Bu kadar yüksek ücret ödeyip Olimpiyat canlı yayınlarını kimin izleyeceği sorusu bir yandan sorulurken, diğer taraftan ise 8K pikseli insan gözünün ne kadar iyi ayırt edebileceği konuşuluyor.

http://www.cnet.com/news/8k-tv-broadcasting-coming-to-japan-during-2016-olympics/