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İlk 8K TV yayını Ağustos ayında yapılacak

Japonya ilk 8K televizyon yayını yapacak ülke olacak gibi görünüyor. Rio Olimpiyatları kaliteleri kadar fiyatı da oldukça pahalı olan b TV'ler için 8K yayınlanacak.
3 yıl
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38
Televizyonlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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İlk 8K TV yayını Ağustos ayında yapılacak
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Geçen Ekim ayında Sharp ilk 8K TV satışına başlayan şirket olmuştu.  85-inch  boyutundaki bu TV'nin fiyatı 140.000 dolar olarak açıklanmıştı. Bu televizyonu veya piyasadaki birkaç benzerini alan kişiler ilk 8K (7,680×4,320-piksel) televizyon yayınına Ağustos ayında kavuşacaklar.
The Olympics Broadcasting Services (OBS) Japonya'daki TV'ler için 130 saatlik 8K yayın kaydı yapacağını açıkladı. Bu yayın süresi çok gibi gözükse de toplam kaydın 7000 saat olduğu göz önüne alırsak 130 saat sadece küçük bir yer kaplıyor diyebiliriz. Yayın kapsamında futbol, basketbol, yüzme, judo ve açılış-kapanış seronomileri yer alacak.
8K teknolojisi ile ilgili tartışmalar da diğer yandan devam ediyor. Bu kadar yüksek ücret ödeyip Olimpiyat canlı yayınlarını kimin izleyeceği sorusu bir yandan sorulurken, diğer taraftan ise 8K pikseli insan gözünün ne kadar iyi ayırt edebileceği konuşuluyor.

http://www.cnet.com/news/8k-tv-broadcasting-coming-to-japan-during-2016-olympics/ Yorum Yaz
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aticus3 3 yıl en beğenilen
4K bir ara geçiş mi yoksa?
Zira 4K lar çok hızlı fiyat kaybetti.
Bir sene sonra önümüze 4K bulanık gösteren bir resim 8K muhteşem gösteren bir resim koyup ekranı ikiye bölecekleri yeni tanıtımları mı göreceğiz. :)
4K bir ara geçiş mi yoksa?Zira 4K lar çok hızlı fiyat kaybetti.Bir sene sonra önümüze 4K bulanık gösteren bir resim 8K muhteşem gösteren bir resim koyup...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Barni Moloztaş 2 yıl
Biz daha 480p izliyoruz evde
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Umutcan 2 yıl
Turksat ve Hotbirdde 1080p yayın bile göremedim hep 720p. Yayıncılar 1080p'ye tam geçtiler, 4k'yı da bitirdiler de 8k kaldı.
Bu dünya geneli için en az 20 sene sonranın standardı. Veya japonya gibi teknolojiyi çok çok önde takip eden ülkelerin uydularında kullanılabilir belki.
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unpop 2 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş

Biz daha 480p izliyoruz evde

Valla biz de dizileri 480p izliyoruz evde, bazen kotaya kıyıp da 720p izledik mi bir bayram havası esiyor evde, çocuklar gibi şenleniyoruz.
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TEKİN 1881 2 yıl
Video paylaşım sitesi Youtube’un 8K (8000p) çözünürlüğünde video yüklenmesini desteklemeye başlamasının ardından, bu kalitede çekilen Ghost Town isimli film siteyi karıştırdı. Sitenin müdavimleri, paralı platformda yayınlanan filmin bilgisayarlarını bozduğunu belirtti. RED Epic Dragon 6K Camera ile çekilen ve daha sonra 8K’ya yükseltilen filmin, çoğu kullanıcının işlemcilerini, ekran ve grafik kartlarını aşırı yorarak bozulmalarına yol açtığına dair pek çok yorum yapıldı. 4K televizyonların da göstermekte zorlandığı filmi Youtube kullanıcıları ancak kalitesini düşürerek izleyebildi.



m.haberturk.com/...
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gümüş_süvari 2 yıl
90 dakikalık bir 8K film kaç gb olur acaba?hele 8K film arşivi yapacak olanların ihtiyaç duyacakları depolama alanını düşünemiyorum bile
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TEKİN 1881 2 yıl gümüş_süvari
gümüş_süvari
90 dakikalık bir 8K film kaç gb olur acaba?hele 8K film arşivi yapacak olanların ihtiyaç duyacakları depolama alanını düşünemiyorum bile


Blu ray den daha fazla kapasitesi olan disk geliştirmeleri lâzım.
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umut_baris 2 yıl
Hadi hemen 4K televizyonlarınızı satın ve 8K alın. Hatta alırken zilyon tane başlık açın.

Çözünürlüğü teknoloji olarak algılayan zihinleri samimi bulmuyorum.
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A.F.Y.D 2 yıl
teknolojiye ayak uydurmak çok zor, çok hızlı ilerliyor
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DH Misafiri 3 yıl
Bizde normal yayında sinyal yok diyor.Adamlar bizden 100 yıl ilerideler.
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Master_Evil 3 yıl
bugün avmde trt4k izledim biraz o bile harikaydı bunu düşünemiyorum
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kadirirdem 3 yıl
bir kaç ay sonra 4k piksel piksel gösterecekler 8 k yı net gösterecekler fotografta....
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YokCrysis 3 yıl kadirirdem
falza + alan yorumları 40 saat arayla kopyalarını türetip + bekleyecek kadar iq su düşük insansın
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kadirirdem 3 yıl kadirirdem
hayır hiç dikkat etmedim hakkımı yiyorsun direk kendi düşüncemi yazdım... hayırdır beni mi izliyorsun ne kadar deişik insanlar var şu forumda herkes birbirine laf sokma derdinde bir birini takip etme derdinde sende beni izleyip yazdıgım yorumları alıntılayacak kadar boş insansın....
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montevo 3 yıl
8k yı nasıl iletecekler?internet üzeirnden mi uydu üzeirnden mi?ikiside oldukça zahmetli.youtubedeki 4 dakikalık 4k klip 550 mb seviyesinde ise bu yayın kendi başına bi veri merkezi isteyecektir.
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ounomaus 3 yıl
daha 1080p yayın veren türkiyede sayılı kanal var gerçi bu durum dünyanın birçok yerinde aynı
gösteriş olsun diye yapılmış hamleler 4k içerikler için sıkıştırma vs daha ileriye taşınması lazım
boş hamleler sanki millet sıraya girdi 8k tv için
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Ado 3 yıl ounomaus
ounomaus

daha 1080p yayın veren türkiyede sayılı kanal var gerçi bu durum dünyanın birçok yerinde aynı
gösteriş olsun diye yapılmış hamleler 4k içerikler için sıkıştırma vs daha ileriye taşınması lazım
boş hamleler sanki millet sıraya girdi 8k tv için

çok değil 2 yıl öncesi için 4 k için de aynı şeyler düşünülürdü. sonra bakkal marketler bile 4K veyaz FHD tv satmaya başlayınca insanlar alıyor hocam. sıraya giren elbette yok ama samsung lg boşa yatırım yapmaz bence ileriyi görmeseler.
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FlyingUnderpants 3 yıl
4K onumuzdeki 10 seneye hukmeder. Sonrasini bilemem.
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Ado 3 yıl FlyingUnderpants
FlyingUnderpants

4K onumuzdeki 10 seneye hukmeder. Sonrasini bilemem.

mümkün değil. 10 yıl izin vermezler mutlaka yeni bir teknoloji yeni bir atılım yeni bir kodek vs. 10 yıl mümkünü yok hükmedemez.
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