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İlk HTC One M10 görsellerinin sızdırıldığı iddia ediliyor

Samsung, LG, Apple gibi devlerin yanında, yeni amiral gemisi için gün sayan firmalardan birisi de HTC. Pazarda çıkış arayan HTC bunu, One M10 amiral gemi modeli ile başarmak istiyor.
3 yıl
10,3b
1
45
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S7, LG G5, Xiaomi Mi5, Apple iPhone 7 derken, sızıntı gündeminde şimdi sıra HTC One M10 amiral gemi modelinde. Daha önce bazı bilgiler verilen HTC'nin yeni amiral gemisi, tasarımının neye benzediğini az çok ortaya koyan detaylı iki görselle karşımıza çıktı. 

Evleaks tarafından sızdırılan görseller, yeni cihazın tasarımı konusunda bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Daha önce de Evleaks, HTC One A9 modelinin temel alınacağına dair bazı iddialar gündeme getirmişti. Ortaya çıkan yeni görsel, bu iddiayı destekler nitelikte. Görünen o ki, One A9 tasarımı firmanın bu yıl ki pek çok üst seviye modeline hayat verecek. 

Görsellere bakıldığında, HTC One A9 tasarım çizgileri rahat bir şekilde anlaşılırken, alt kısımda geleneksel hale gelen HTC damgalı siyah şeridin kaybolduğu göze çarpıyor. Muhtemelen logo, cihazın sadece arka kısmında yerini alacak. HTC One M10, logo şeridinin olmadığı ilk amiral gemi modeli durumunda. 


Görsellerdeki diğer bir detay, alt kısma yerleştirilen Home butonu. İlk kez geçen yıl karşılaştığımız bu tasarımın en büyük sebebi, firmanın parmak izi okuyucusunu öne yerleştirmek istemesi. Bu nedenle, alt kısımdaki BoomSound hoparlör ızgarası da iki eşit parçaya ayrılıyor. Ayrıca ön kısımda büyük bir kamera sensörü olduğu da dikkatlerden kaçmıyor. 

İlk görseller sayesinde oluşan bilgiler bu şekilde. Muhtemelen gelecek haftalarda daha fazla ayrıntıyı inceleme fırsatına erişeceğiz. Mart ayı içerisinde resmiyet kazanması beklenen One M10 modelinde 5.1 inçlik 2K AMOLED ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 32GB artırılabilir dahili kapasite, 12MP çözünürlüğünde UltraPixel arka kamera, lazer tabanlı otomatik odaklama desteği şeklinde özellikler olacağı ifade ediliyor. 

http://www.phonearena.com/news/First-HTC-One-M10-photo-leaks-out-no-resemblance-to-the-One-M9_id78064 Yorum Yaz
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eP_362 3 yıl en beğenilen
Görünümü Meizu PRO 5.
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FlyingUnderpants 3 yıl
HTC'nin hic bir ozgunlugu kalmadi. Sony disinda butun markalar birbirine benzedi.
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mu5tafa 3 yıl
Htc kendini üst sınıfa konumlandırmayı bırakırsa o zaman yükselişe geçer. Daha pahalı olduktan sonra kim htc alır ki?
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RX 480 2 yıl
artık 3 farklı tasarım sınıfı oluştu
- samsung ve çakmları : çinliler (edge ekran üretemedikleri için kopyalayamıyor çinli amcalar fakat ana menü tuşunu çalan çalana)
- iphone ve çakmaları : htc , çinli firmalar vs (önünü kopyalayamasalar da arka tasarımını bütün çinli firmalar kullanıyor)
- sony (kendi halinde takılıyor japon abilerimiz tasarım konusunda )
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Jack Rabbit Slims 3 yıl
Çift hoparlör yok, o zaman alt kısım neden o kadar geniş? Madem böyle bir tasarım yapacaksın, altı biraz daha daralt, home tuşunu ortalat (şu an aşağıya yakın durumda), sağına ve soluna da diğer tuşları koy öyle çıkar satışa.
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clb12 3 yıl
Ah be htc ne olur şöyle 3000 mah pilli,sanal tuşsuz, kamerası iyi OIS destekli bir telefon yapsan.Ses kalitesine lafım yok o her zaman iyi zaten.
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black_67 3 yıl
HTC fiyat politikası ile apple örnek alıyor

Az donanım yüksek fiyat

Ne zaman bir apple olmadıklarını anlarlarsa o zaman batmaktan kurtulurlar
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dobrasam 3 yıl
htc ye üzülüyorum bağıra bağıra batıyor resmen halen hatalarından vazgeçmiyor lar arkadaş aylar oldu bekliyorum m9 düşer fiyatı ümidiyle yok halen ateş pahası
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dostum kertenkele 3 yıl
Benim note iki ye benziyor bu ne farkı var diğerlerinden hepsi birbirine benziyor zaten samsung yazısı eksik köşeleri aynı bunu haber yapacak ne var
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benhuraxu 3 yıl
Home tuşu varsa sanal tuşlar olmaz olmamalı. Bu saçma bir tasarım olur. En iyi kombinasyon samsungunki: home butonu ve ona entegre parmak izi okuyucu, home butonunun sağında ve solunda kapasitif tuşlar. Zaten sense arayüzüne diyecek birsey yok.
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Roark 3 yıl
geçen sene de m9 için çıktı değişik değişik şetyler hepsi yanlış çıktı. heyecan yapmayın.
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electro58 3 yıl
Tasarım berbat boomsound çift hoparlör yok kaba tasarım olmuş
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cosica 3 yıl
ya alın kullanın işte dört dörtlük telefon mu var ki piyasada. fiyatını eleştirin bak ona bişey demem.
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G.rex 3 yıl
Adamlar ne yapsa yaranamıyor ki logo logo diye çıldırıyordunuz kaldırmışlar işte. Özgünlüğü kalmamış da bilmem ne de... Metal gövdeli telefon var mı ? Sony mı metal ? Samsung mu metal ? Yoksa Lg mi ? Metal gövde bir özgünlük değil mi ? Nasıl bir özgünlük arıyorsunuz anlamıyorum ki.
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Seko92 3 yıl
Ooo bu çok kötü bir haber. Eminim şimdiye kadar hiç görülmemiş bir şekli vardı, hiçbir telefona benzemiyordu.
Bir şu akıllı telefonların, bir de otomobillerin tiplerini karşılaştırıp çok büyük farklar olduğunu düşünenlere gülüyorum gerçekten. Yahu telefon işte ne olacak ? Dikdörtgen oluyor, bazısı plastik, bazısı metal gövdeli, bir de kiminin alt orta kısmında bir buton oluyor. Bir de kalınlıkları 1 mm oynuyor o kadar. Görüntüsü sızsa ne olur, sızmasa ne olur ?
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