İlk HTC One M10 görsellerinin sızdırıldığı iddia ediliyor





Samsung Galaxy S7, LG G5, Xiaomi Mi5, Apple iPhone 7 derken, sızıntı gündeminde şimdi sıra HTC One M10 amiral gemi modelinde. Daha önce bazı bilgiler verilen HTC'nin yeni amiral gemisi, tasarımının neye benzediğini az çok ortaya koyan detaylı iki görselle karşımıza çıktı.





Evleaks tarafından sızdırılan görseller, yeni cihazın tasarımı konusunda bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Daha önce de Evleaks, HTC One A9 modelinin temel alınacağına dair bazı iddialar gündeme getirmişti. Ortaya çıkan yeni görsel, bu iddiayı destekler nitelikte. Görünen o ki, One A9 tasarımı firmanın bu yıl ki pek çok üst seviye modeline hayat verecek.





Görsellere bakıldığında, HTC One A9 tasarım çizgileri rahat bir şekilde anlaşılırken, alt kısımda geleneksel hale gelen HTC damgalı siyah şeridin kaybolduğu göze çarpıyor. Muhtemelen logo, cihazın sadece arka kısmında yerini alacak. HTC One M10, logo şeridinin olmadığı ilk amiral gemi modeli durumunda.









Görsellerdeki diğer bir detay, alt kısma yerleştirilen Home butonu. İlk kez geçen yıl karşılaştığımız bu tasarımın en büyük sebebi, firmanın parmak izi okuyucusunu öne yerleştirmek istemesi. Bu nedenle, alt kısımdaki BoomSound hoparlör ızgarası da iki eşit parçaya ayrılıyor. Ayrıca ön kısımda büyük bir kamera sensörü olduğu da dikkatlerden kaçmıyor.





İlk görseller sayesinde oluşan bilgiler bu şekilde. Muhtemelen gelecek haftalarda daha fazla ayrıntıyı inceleme fırsatına erişeceğiz. Mart ayı içerisinde resmiyet kazanması beklenen One M10 modelinde 5.1 inçlik 2K AMOLED ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 32GB artırılabilir dahili kapasite, 12MP çözünürlüğünde UltraPixel arka kamera, lazer tabanlı otomatik odaklama desteği şeklinde özellikler olacağı ifade ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/First-HTC-One-M10-photo-leaks-out-no-resemblance-to-the-One-M9_id78064