İlk LG işlemcili akıllı telefonun ortaya çıktığı iddia ediliyor

Haber Editörü
Batarya, ekran gibi bileşenlerini kendi üreterek dikey entegrasyon sağlamayı ve gelirleri kendi bünyesinde tutmayı amaçlayan LG'nin bu listeye işlemciyi de eklemek için çalışmalar yaptığı 2012 yılından bu yana gündemdeki yerini koruyor. Şimdiye kadar elle tutulur bir bilginin olmadığı bu konu hakkında önemli bir gelişme yaşandı.
Güney Kore'de elde edilen yeni bilgilere göre LG, Liger kod adlı F490L akıllı telefonunda kendi NUCLUN işlemcisini kullanıyor. LG'nin Odin adıyla kendi işlemcisini geliştirdiği bilinse de Ağustos ayında firmanın NUCLUN isminin tescil hakkını almış ooması isim konusunda bir değişikliğin yaşandığını gösteriyor.
NUCLUN 4 adet 1.5GHz saat hızında çalışan ve 4 adet 1.2GHz saat hızında çalışan toplam 8 çekirdekten oluşan bir işlemci. Ancak bunun 32-bit mi yoksa 64-bit mi olduğu henüz kesin değil.
Liger akıllı telefonunda ise 5.9 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2.1MP çözünürlükte ön kamera, 3000mAh gücünde batarya, 9.45mm kalınlık şeklinde özellikler yer alıyor.
G3 ile 2K çözünürlüğe geçiş yapan LG'nin G Pro 3 veya G Flex 2 modellerinde bundan vazgeçmeyeceği tahmin ediliyor. Bu bakımdan LG Liger sadece Güney Kore'de nabız yoklama amacıyla piyasaya sürülecek bir model olabilir.
Görselin ne kadar gerçek olduğu bilinmiyor. Ancak eğer doğru ise LG de Samsung ve Apple gibi kendi işlemcisini tasarlayarak mobil cihazlarında kullanan firmalar kervanına katılacak.
http://www.phonearena.com/news/LG-F490L-Liger-shows-up-with-5.9-inch-1080p-screen-and-LG-made-NUCLUN-octa-core-processor_id62035 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mediatek neden Exynos olamıyor ? Ya da Qualcomm ? Samsung 20nm'ye geçip işlemci çekirdegine fazladan transistor eklemeyi başardı bile. Şimdi qualcomm'cular gelip benchmark gösterecekler falan forumun cahiline laf anlatmaktan parmaklarım şişti.
Hocam işlemcide transistorler ne işe yarıyor? Ve transistör sayısının fazla olması? Teşekkürler.
Bir tabloda sunarsın rakip firmaların kıyaslanabilir ürünleri ve özelliklerini, farklarını koyarsın. Konusu geçtiğinde de her seferinde ona referans verirsin parmakların şişmez. Bilmeyenleri de aydınlatmış olursun. Hazırda vardır herhalde.
Mesela Tegra 4, Exynos 5430 ve Kirin 920'yi ele al. Transistör sayısı, timing değerleri, fabrikasyon boyutu, mimarisi ve fabrikasyon boyutu ve saymadığın başka ne kadar fark var ise...
Ölçek küçültüldüğünde daha küçük alana aynı sayıda transistör mü sığar, yoksa aynı çekirdeğin küçük ölçeklisi üretildiğinde aynı alana daha çok mu transistör sığar?
Zaten kod adı liger ürünün. Islemci degil
Amiral gemisi olarak sürecekse geride kalmış.
O kocaman gövdeye de 3000mAh bataryadan çok fazlası sığabilirmiş.
A8 gibi olursa yüksek saat hızlarına gerek kalmaz diye düşünüyorum
Adam saat hizindan islemciye not veriyor. Bu adam donaninhaber takipcisi bir de... Git kendini at bir yerden assagi.
Ya DH haber bu donanim islerini gercekten fazla savsakladi ve mobile fazla sardi. Ya da site takipcilerinin IQ ortalamasi fazla dustu.
Saat hızıyla işlemciye puan vermek...
O mantıkla Pentium 4 ün Core I5 ile kapışabilmesi gerekirdi.