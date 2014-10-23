İlk LG işlemcili akıllı telefonun ortaya çıktığı iddia ediliyor





Batarya, ekran gibi bileşenlerini kendi üreterek dikey entegrasyon sağlamayı ve gelirleri kendi bünyesinde tutmayı amaçlayan LG'nin bu listeye işlemciyi de eklemek için çalışmalar yaptığı 2012 yılından bu yana gündemdeki yerini koruyor. Şimdiye kadar elle tutulur bir bilginin olmadığı bu konu hakkında önemli bir gelişme yaşandı.





Güney Kore'de elde edilen yeni bilgilere göre LG, Liger kod adlı F490L akıllı telefonunda kendi NUCLUN işlemcisini kullanıyor. LG'nin Odin adıyla kendi işlemcisini geliştirdiği bilinse de Ağustos ayında firmanın NUCLUN isminin tescil hakkını almış ooması isim konusunda bir değişikliğin yaşandığını gösteriyor.





NUCLUN 4 adet 1.5GHz saat hızında çalışan ve 4 adet 1.2GHz saat hızında çalışan toplam 8 çekirdekten oluşan bir işlemci. Ancak bunun 32-bit mi yoksa 64-bit mi olduğu henüz kesin değil.





Liger akıllı telefonunda ise 5.9 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2.1MP çözünürlükte ön kamera, 3000mAh gücünde batarya, 9.45mm kalınlık şeklinde özellikler yer alıyor.





G3 ile 2K çözünürlüğe geçiş yapan LG'nin G Pro 3 veya G Flex 2 modellerinde bundan vazgeçmeyeceği tahmin ediliyor. Bu bakımdan LG Liger sadece Güney Kore'de nabız yoklama amacıyla piyasaya sürülecek bir model olabilir.





Görselin ne kadar gerçek olduğu bilinmiyor. Ancak eğer doğru ise LG de Samsung ve Apple gibi kendi işlemcisini tasarlayarak mobil cihazlarında kullanan firmalar kervanına katılacak.

http://www.phonearena.com/news/LG-F490L-Liger-shows-up-with-5.9-inch-1080p-screen-and-LG-made-NUCLUN-octa-core-processor_id62035