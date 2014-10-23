Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İlk LG işlemcili akıllı telefonun ortaya çıktığı iddia ediliyor

4 yıl
356
1
34
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İlk LG işlemcili akıllı telefonun ortaya çıktığı iddia ediliyor

Batarya, ekran gibi bileşenlerini kendi üreterek dikey entegrasyon sağlamayı ve gelirleri kendi bünyesinde tutmayı amaçlayan LG'nin bu listeye işlemciyi de eklemek için çalışmalar yaptığı 2012 yılından bu yana gündemdeki yerini koruyor. Şimdiye kadar elle tutulur bir bilginin olmadığı bu konu hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Güney Kore'de elde edilen yeni bilgilere göre LG, Liger kod adlı F490L akıllı telefonunda kendi NUCLUN işlemcisini kullanıyor. LG'nin Odin adıyla kendi işlemcisini geliştirdiği bilinse de Ağustos ayında firmanın NUCLUN isminin tescil hakkını almış ooması isim konusunda bir değişikliğin yaşandığını gösteriyor. 

NUCLUN 4 adet 1.5GHz saat hızında çalışan ve 4 adet 1.2GHz saat hızında çalışan toplam 8 çekirdekten oluşan bir işlemci. Ancak bunun 32-bit mi yoksa 64-bit mi olduğu henüz kesin değil. 

Liger akıllı telefonunda ise 5.9 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2.1MP çözünürlükte ön kamera, 3000mAh gücünde batarya, 9.45mm kalınlık şeklinde özellikler yer alıyor. 

G3 ile 2K çözünürlüğe geçiş yapan LG'nin G Pro 3 veya G Flex 2 modellerinde bundan vazgeçmeyeceği tahmin ediliyor. Bu bakımdan LG Liger sadece Güney Kore'de nabız yoklama amacıyla piyasaya sürülecek bir model olabilir. 

Görselin ne kadar gerçek olduğu bilinmiyor. Ancak eğer doğru ise LG de Samsung ve Apple gibi kendi işlemcisini tasarlayarak mobil cihazlarında kullanan firmalar kervanına katılacak.  

http://www.phonearena.com/news/LG-F490L-Liger-shows-up-with-5.9-inch-1080p-screen-and-LG-made-NUCLUN-octa-core-processor_id62035 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
freudunpiposu 4 yıl
Adam diyor ki mimari ve cpu sayisi ayniysa belirleyici olan frekans değeridir. Kısmen doğru olsa da yarısıda çöp, transistor sayıları, timing değerleri, fabrikasyon boyutu hiç önemli değil sanki. Sadece fabrikasyon sürecinde nanometreleri aşağı çekmek iki kat iyi performans sağlayabilir.
Mediatek neden Exynos olamıyor ? Ya da Qualcomm ? Samsung 20nm'ye geçip işlemci çekirdegine fazladan transistor eklemeyi başardı bile. Şimdi qualcomm'cular gelip benchmark gösterecekler falan forumun cahiline laf anlatmaktan parmaklarım şişti.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tremors 4 yıl freudunpiposu
mrtrhn
Adam diyor ki mimari ve cpu sayisi ayniysa belirleyici olan frekans değeridir. Kısmen doğru olsa da yarısıda çöp, transistor sayıları, timing değerleri, fabrikasyon boyutu hiç önemli değil sanki. Sadece fabrikasyon sürecinde nanometreleri aşağı çekmek iki kat iyi performans sağlayabilir.
Mediatek neden Exynos olamıyor ? Ya da Qualcomm ? Samsung 20nm'ye geçip işlemci çekirdegine fazladan transistor eklemeyi başardı bile. Şimdi qualcomm'cular gelip benchmark gösterecekler falan forumun cahiline laf anlatmaktan parmaklarım şişti.


Hocam işlemcide transistorler ne işe yarıyor? Ve transistör sayısının fazla olması? Teşekkürler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 4 yıl freudunpiposu
Benim bildiğim Mediatek, Exynos olmaya çalışmıyor. Mediatek ucuzluğuyla rekabet ediyor.

Bir tabloda sunarsın rakip firmaların kıyaslanabilir ürünleri ve özelliklerini, farklarını koyarsın. Konusu geçtiğinde de her seferinde ona referans verirsin parmakların şişmez. Bilmeyenleri de aydınlatmış olursun. Hazırda vardır herhalde.

Mesela Tegra 4, Exynos 5430 ve Kirin 920'yi ele al. Transistör sayısı, timing değerleri, fabrikasyon boyutu, mimarisi ve fabrikasyon boyutu ve saymadığın başka ne kadar fark var ise...

Ölçek küçültüldüğünde daha küçük alana aynı sayıda transistör mü sığar, yoksa aynı çekirdeğin küçük ölçeklisi üretildiğinde aynı alana daha çok mu transistör sığar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Masquerade89 4 yıl
Lg biraz geç kaldı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ICromwelleI 4 yıl
Lg daha yeni adım atmaya başladı Rakipleri karşısında biraz geride.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamuku 4 yıl
bu işi samsung iyi kıvırdı adamlar 20 nm üretim sürecine geçtiler çok güçlü gpu lar kullan mmaya başladılar note 4 ve alpha üst ve orta sınıfın fenomenleri olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 4 yıl
liger islemciden ziyade guzel bir akilli telefon ismi olurmus. liger kaplanla aslanin ciftlestirilmesiyle ortaya cikan melez kedi turu. lion-tiger liger. ozelligi, buyumeyi kontrol eden genlerindeki bozukluk sebebiyle kontrolsuz asiri buyumesi. nexus 6 icin cok uygun bir isim olurdu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl darkaura
darkaura
liger islemciden ziyade guzel bir akilli telefon ismi olurmus. liger kaplanla aslanin ciftlestirilmesiyle ortaya cikan melez kedi turu. lion-tiger liger. ozelligi, buyumeyi kontrol eden genlerindeki bozukluk sebebiyle kontrolsuz asiri buyumesi. nexus 6 icin cok uygun bir isim olurdu.

Zaten kod adı liger ürünün. Islemci degil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
system_25 4 yıl
LG, işlemciyi üreteyim para cepte kalsın diyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 4 yıl
64-bit değilse o saat hızları düşük kalmış. 64-bit olsa bile düşük sayılır.

Amiral gemisi olarak sürecekse geride kalmış.

O kocaman gövdeye de 3000mAh bataryadan çok fazlası sığabilirmiş.
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 4 yıl Guaire
Guaire
64-bit değilse o saat hızları düşük kalmış. 64-bit olsa bile düşük sayılır.

Amiral gemisi olarak sürecekse geride kalmış.

O kocaman gövdeye de 3000mAh bataryadan çok fazlası sığabilirmiş.

A8 gibi olursa yüksek saat hızlarına gerek kalmaz diye düşünüyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 4 yıl Guaire
Guaire
64-bit değilse o saat hızları düşük kalmış. 64-bit olsa bile düşük sayılır.

Amiral gemisi olarak sürecekse geride kalmış.

O kocaman gövdeye de 3000mAh bataryadan çok fazlası sığabilirmiş.

Adam saat hizindan islemciye not veriyor. Bu adam donaninhaber takipcisi bir de... Git kendini at bir yerden assagi.

Ya DH haber bu donanim islerini gercekten fazla savsakladi ve mobile fazla sardi. Ya da site takipcilerinin IQ ortalamasi fazla dustu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl Guaire
Guaire

64-bit değilse o saat hızları düşük kalmış. 64-bit olsa bile düşük sayılır.

Amiral gemisi olarak sürecekse geride kalmış.

O kocaman gövdeye de 3000mAh bataryadan çok fazlası sığabilirmiş.

Saat hızıyla işlemciye puan vermek...

O mantıkla Pentium 4 ün Core I5 ile kapışabilmesi gerekirdi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
356 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg nuclun ve lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Leitz Mini Bluetooth Hoparlör video inceleme 4 yıl Sony Xperia Z3 ailesi Türkiye'de: Fiyatları, 6 aylık ürün döngüsünü ve diğer detayları konuştuk 4 yıl AOC G2460Pqu 144Hz Oyuncu Monitörü Video İnceleme 4 yıl Android 5.0 Lollipop video inceleme: Yeni özellikleri Nexus 5'te denedik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim