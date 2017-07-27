İlk Model 3'ler yarın sahiplerine teslim edilecek

Haber Editörü
İlk Model 3 teslimatları sonunda gerçekleşiyor. Tesla'nın kitlesel pazara yönelik uygun fiyatlı elektrikli otomobili yarın sahiplerine ulaşacak. Şirket, ön sipariş veren müşterilere ilk 30 aracı 28 Temmuz'da düzenleyeceği özel bir etkinlik sırasında teslim edecek. Türkiye saatiyle sabah 06:45'te başlayacak etkinliğin otomobil üreticisinin web sitesinden izlenebileceğini belirtelim.Ayrıca Bkz. "Volvo XC40, resmi web sitesinde göründü"
Bu 30 müşteri arasından Model 3'ü teslim alacak ilk kişi aslında CEO Elon Musk'ın kendisi olacak. Musk, Tesla Motors yönetim kurulu üyesi Ira Ehrenpreis'in sırasını, doğum gününde kendisine hediye ettiğini ve ilk Model 3'ün kendisine ait olacağını açıklamıştı.
Diğer araçların tamamı çalışanlara veya mevcut Tesla müşterilerine teslim edilecek. Model 3, Tesla'nın bugüne kadarki en ucuz otomobili olacak. Yaklaşık 35.000 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olacak otomobilin tek şarjla 340 km menzil sunması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1000 $ programı bitti diye biliyordum hocam ama devam ediyorsa güzel. 2018 başlarında haritadaki lokasyonlar da açılırsa da gayet yeterli. dediğiniz gibi uzun yolda lazım super şarjlar. ama eve yakın olursada fena olmaz hani fakat şu servis ve distrübitör olayı şart Türkiye için. resmi olsa model 3 ü vergi avantajıyla falan 150 - 160 bin civarına alabiliriz belki. ekstra bişey çıkmazsa tabi
tüple çalışan 3 silindir bir motor ile bataryaları şarj edersen belki hibrit tarzı olabilir aslında
1.teslanın Türkiyede servisi yok. en yakın servis Avusturyada.
2.kasko bedelleri 15 bin tl yi buluyor. ki kasko yapılsa bile avusturya servisine gitmesi için yol masrafları size ait oluyormuş.
3.hızlı şarj istasyonu yok. normal istasyonlarda şarj süreleri çok uzun ve her yerde yok.
Türkiye'de şirket tescili falan yapılmıştı önümüzdeki senelerde gelme ihtimali çok yüksek. Türkiye'den Model 3 için binlerce kişi rezervasyon yapsa burdaki yoğun talebi görseler işlemleri hızlandırırlar.
Tesla keşke Bursa'da bir yerlerde fabrika kursa...
Güzelce hazırlanan içerik mail atılsa kayıtsız kalmazlar.
Göztepe'yi nedense bir dakika boyunca anlayamadım. Neresi orası diye düşünüyorum ki şu an Kozyatağı'ndayım. Göztepeyi de öyle ya da böyle biliyorum en azından ismen net kafamda ama Tesla ve Türkiye'de incelemek deyince sanırım beynim durdu. Nerede incelediniz onu da yazsanız ya da en azından mesaj atsanız sevinirim eğer galeri gibi bir yerse.
Diğer taraftan ilk ürünlerin çıkması güzel de üretim durumu şu an nasıl acaba. Riskli bir yöntem deneyeceklerdi ve işlerine yaradı mı? Yetişecek mi siparişlerin ilk partileri rahatça. Merak ettiriyor insana.
Tesla Bursa'ya fabrika kursa ne olacakki Argesini California'da yapıyor fabrikaya bakarsanız çoğu işte robotlar çalışıyor ve her geçen gün bu oranı artırıyorlar.Hem şu an Bursa'da üretilen en üst araba Egea. Adamlar güler valla.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3387 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, elon musk ve