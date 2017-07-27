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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İlk Model 3'ler yarın sahiplerine teslim edilecek

Tesla'nın en ucuz otomobili olan Model 3, yarın özel bir etkinlik sırasında ön sipariş veren 30 müşteriye teslim edilecek. Model 3'ü teslim alacak ilk kişi ise şirket CEO'su Elon Musk olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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İlk Model 3 teslimatları sonunda gerçekleşiyor. Tesla'nın kitlesel pazara yönelik uygun fiyatlı elektrikli otomobili yarın sahiplerine ulaşacak. Şirket, ön sipariş veren müşterilere ilk 30 aracı 28 Temmuz'da düzenleyeceği özel bir etkinlik sırasında teslim edecek. Türkiye saatiyle sabah 06:45'te başlayacak etkinliğin otomobil üreticisinin web sitesinden izlenebileceğini belirtelim.
Ayrıca Bkz. "Volvo XC40, resmi web sitesinde göründü"
Bu 30 müşteri arasından Model 3'ü teslim alacak ilk kişi aslında CEO Elon Musk'ın kendisi olacak. Musk, Tesla Motors yönetim kurulu üyesi Ira Ehrenpreis'in sırasını, doğum gününde kendisine hediye ettiğini ve ilk Model 3'ün kendisine ait olacağını açıklamıştı.
Diğer araçların tamamı çalışanlara veya mevcut Tesla müşterilerine teslim edilecek. Model 3, Tesla'nın bugüne kadarki en ucuz otomobili olacak. Yaklaşık 35.000 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olacak otomobilin tek şarjla 340 km menzil sunması bekleniyor.

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AirSupport 2 yıl en beğenilen
Ah bir Tesla'm olsaydı keşke...
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AirSupport 2 yıl
SuperCharger'lar 2017 Yıl sonu 2018 ortalarına doğru açılması planlanıyor. Tesla SuperCharger'ları günlük olarak değilde uzun mesafe yol kateden insanlar için açmayı düşünüyor Türkiye'de o yüzden uzak köşelerde kurulacak. ( Yaklaşık lokasyonlar haritada gösteriliyor) 1.000$ Refferal programına girerseniz ömür boyu SC bedava geliyor aksi takdirde yıllık belirli bir limitten sonra ücretlendirileceksiniz. Şu anlık Tesla , Türkiye için bir servis ağı kurmayı düşünmüyor maalesef. Model 3 için rezervasyon yapan Türk müşteriler ise kendileri araçları teslim alıp getirecek yada araç taşıma için şirketler ile anlaşmaları gerekecek.
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ceo-tr 2 yıl AirSupport
AirSupport

SuperCharger'lar 2017 Yıl sonu 2018 ortalarına doğru açılması planlanıyor. Tesla SuperCharger'ları günlük olarak değilde uzun mesafe yol kateden insanlar için açmayı düşünüyor Türkiye'de o yüzden uzak köşelerde kurulacak. ( Yaklaşık lokasyonlar haritada gösteriliyor) 1.000$ Refferal programına girerseniz ömür boyu SC bedava geliyor aksi takdirde yıllık belirli bir limitten sonra ücretlendirileceksiniz. Şu anlık Tesla , Türkiye için bir servis ağı kurmayı düşünmüyor maalesef. Model 3 için rezervasyon yapan Türk müşteriler ise kendileri araçları teslim alıp getirecek yada araç taşıma için şirketler ile anlaşmaları gerekecek.

1000 $ programı bitti diye biliyordum hocam ama devam ediyorsa güzel. 2018 başlarında haritadaki lokasyonlar da açılırsa da gayet yeterli. dediğiniz gibi uzun yolda lazım super şarjlar. ama eve yakın olursada fena olmaz hani
fakat şu servis ve distrübitör olayı şart Türkiye için. resmi olsa model 3 ü vergi avantajıyla falan 150 - 160 bin civarına alabiliriz belki. ekstra bişey çıkmazsa tabi
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kelimam 2 yıl
Bizde olsa tüp takmaya çalışırlar
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ceo-tr 2 yıl kelimam
kelimam

Bizde olsa tüp takmaya çalışırlar


tüple çalışan 3 silindir bir motor ile bataryaları şarj edersen belki hibrit tarzı olabilir aslında
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ceo-tr 2 yıl
teslayı bedava verseler bile
1.teslanın Türkiyede servisi yok. en yakın servis Avusturyada.
2.kasko bedelleri 15 bin tl yi buluyor. ki kasko yapılsa bile avusturya servisine gitmesi için yol masrafları size ait oluyormuş.
3.hızlı şarj istasyonu yok. normal istasyonlarda şarj süreleri çok uzun ve her yerde yok.
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elninom1 2 yıl ceo-tr
Superchargerlar yakın zamanda (2018 gibi) gelecek diye tahmin ediyorum çünkü sitesinde gösteriyor.
Türkiye'de şirket tescili falan yapılmıştı önümüzdeki senelerde gelme ihtimali çok yüksek. Türkiye'den Model 3 için binlerce kişi rezervasyon yapsa burdaki yoğun talebi görseler işlemleri hızlandırırlar.
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sendemail 2 yıl
Göztepe'de Model x'i inceleme fırsatım olmuştu, o andan itibaren diğer bütün araçlar dırıvırı geldi gözüme , hani iphone nun nokia etkisi gibi....
Tesla keşke Bursa'da bir yerlerde fabrika kursa...
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Guest-F8946C419 2 yıl sendemail
sendemail
Göztepe'de Model x'i inceleme fırsatım olmuştu, o andan itibaren diğer bütün araçlar dırıvırı geldi gözüme , hani iphone nun nokia etkisi gibi....
Tesla keşke Bursa'da bir yerlerde fabrika kursa...

Güzelce hazırlanan içerik mail atılsa kayıtsız kalmazlar.
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St Batuhan 2 yıl sendemail
sendemail

Göztepe'de Model x'i inceleme fırsatım olmuştu, o andan itibaren diğer bütün araçlar dırıvırı geldi gözüme , hani iphone nun nokia etkisi gibi....

Tesla keşke Bursa'da bir yerlerde fabrika kursa...

Göztepe'yi nedense bir dakika boyunca anlayamadım. Neresi orası diye düşünüyorum ki şu an Kozyatağı'ndayım. Göztepeyi de öyle ya da böyle biliyorum en azından ismen net kafamda ama Tesla ve Türkiye'de incelemek deyince sanırım beynim durdu. Nerede incelediniz onu da yazsanız ya da en azından mesaj atsanız sevinirim eğer galeri gibi bir yerse.

Diğer taraftan ilk ürünlerin çıkması güzel de üretim durumu şu an nasıl acaba. Riskli bir yöntem deneyeceklerdi ve işlerine yaradı mı? Yetişecek mi siparişlerin ilk partileri rahatça. Merak ettiriyor insana.
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RocknRoll@ 2 yıl sendemail
sendemail
Göztepe'de Model x'i inceleme fırsatım olmuştu, o andan itibaren diğer bütün araçlar dırıvırı geldi gözüme , hani iphone nun nokia etkisi gibi....
Tesla keşke Bursa'da bir yerlerde fabrika kursa...

Tesla Bursa'ya fabrika kursa ne olacakki Argesini California'da yapıyor fabrikaya bakarsanız çoğu işte robotlar çalışıyor ve her geçen gün bu oranı artırıyorlar.Hem şu an Bursa'da üretilen en üst araba Egea. Adamlar güler valla.
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kadirirdem 2 yıl
Keşke burada satılsa mis gibi araç.
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exoss 2 yıl
:) avrupada yaşayan varsa aranızda 1 hafta ücretsiz tesla deneme sürümü için taktik verebilirim :) haber etsin yeter
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talharo123 2 yıl
Turkiye'den 1000 dolarlik depozit yatiranlar nasil bir yol izleyecek acaba merak etti.
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AirSupport 2 yıl en beğenilen
Ah bir Tesla'm olsaydı keşke...
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