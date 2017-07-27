İlk Model 3'ler yarın sahiplerine teslim edilecek

İlk Model 3 teslimatları sonunda gerçekleşiyor. Tesla'nın kitlesel pazara yönelik uygun fiyatlı elektrikli otomobili yarın sahiplerine ulaşacak. Şirket, ön sipariş veren müşterilere ilk 30 aracı 28 Temmuz'da düzenleyeceği özel bir etkinlik sırasında teslim edecek. Türkiye saatiyle sabah 06:45'te başlayacak etkinliğin otomobil üreticisinin web sitesinden izlenebileceğini belirtelim.

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Bu 30 müşteri arasından Model 3'ü teslim alacak ilk kişi aslında CEO Elon Musk'ın kendisi olacak. Musk, Tesla Motors yönetim kurulu üyesi Ira Ehrenpreis'in sırasını, doğum gününde kendisine hediye ettiğini ve ilk Model 3'ün kendisine ait olacağını açıklamıştı.

Diğer araçların tamamı çalışanlara veya mevcut Tesla müşterilerine teslim edilecek. Model 3, Tesla'nın bugüne kadarki en ucuz otomobili olacak. Yaklaşık 35.000 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olacak otomobilin tek şarjla 340 km menzil sunması bekleniyor.