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İlk Snapdragon 855+ yonga setli telefon Asus ROG Phone 2 olacak

Asus’un oyuncu odaklı yeni amiral gemisi ROG Phone 2, Snapdragon 855+ yonga seti ile gelecek ilk akıllı telefon modeli oldu. Asus ROG Phone 2 özellikleri haberimizde
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm’un Android dünyasında çıtayı yükselten yeni Snapdragon 855+ yonga setinin ilk olarak hangi telefonda kullanılacağı merak ediliyordu. İlk müşteri yonga setinin oyun temasına yönelik oldu.

Asus ROG Phone 2 özellikleri

Asus tarafından yapılan açıklamada ROG Phone 2 oyuncu odaklı akıllı telefonun Snapdragon 855+ yonga seti ile gelecek ilk model olacağı duyuruldu. Böylece Android tarafının en güçlüsü Asus ROG Phone 2 olacak.

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Asus ROG Phone 2 modeli 23 Temmuz tarihindeki etkinlikte tanıtılacak. Henüz telefon ile ilgili bilinenler az ancak 120Hz AMOLED ekran, daha güçlü bir melez soğutma sistemi, daha gelişmiş titreşimli geri bildirim gibi oyun odaklı yenilikler bekleniyor. Sızan görüntülerde ise çentikli ekran yerine 18:9 görüntü oranına sahip bir tasarım fark ediliyor. Muhtemelen tutuş esnasında istemsiz dokunmaların önüne geçilecek. Ayrıca çift hoparlör de dikkat çekiyor.

Diğer taraftan Tencent ile ROG Phone 2 için bir iş birliği anlaşması yapıldığı açıklanmıştı. Tencent’in ortağı veya sahibi olduğu PUBG ve Fortnite gibi pek çok oyunun ROG Phone 2 için optimize edileceği tahmin ediliyor. Tencent faktörü ile ROG Phone 2 ilk olarak Çin’de satışa sunulacak. Telefon yıl sonuna doğru ise global pazara çıkacak.

 

https://www.slashgear.com/asus-rog-phone-2-beats-galaxy-note-10-to-qualcomms-next-big-chip-15583900/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Holk 7 dk.
İyi güzelde şu launcher olayını çözemediniz. Ne kadar çirkin simgeler? Yazılımı yapın ilk önce sonra on cigolayt veya 15 ghz hızlı işlemci koyacaksanız koyun.
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Serdar 43 dk.
Telefon bu arkadaş. Bunca parayı o cihaza verecek adamın zaten yonga setinin plusunu anlamaya yetecek kadar oyun oynamaya vakti yok.
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smart1978 49 dk.
Bu tarihten sonra Snapdragon 855 Plus yerine eskimis 855 li cihaz tanitana sasarim...
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