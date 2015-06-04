İlk Windows 10 telefonları resmiyet kazandı

Microsoft'un masaüstü sistemlere yönelik Windows 10 sürümü 29 Temmuz itibariyle satışa çıkacak ancak akıllı telefonlara yönelik olan sürümün ise sonbahar dönemine kalması bekleniyor. Haliyle ilk akıllı telefonlar da o dönem satışa sunulacak. Ancak şimdiden ilk modeller duyuruldu.





İlk Windows 10 akıllı telefonları beklenenin aksine çok uzak bir memeleketten Filipinler'den geliyor. Ülkenin yerli markalarından Cherry Mobile, Windows 10 ile gelecek iki akıllı telefon modeli tanıttı.





İlk Windows 10 telefonu ünvanını elde eden cihazlar Alpha Prime adını taşıyor. 5 inçlik model Alpha Prime 5, 4 inçlik model de Alpha Prime 4 olarak birbirinden ayrılıyor. Ülkenin alım gücü düşük olduğu için cihazlar da giriş seviyesi segmentte yer alacak.





Modellerden Alpha Prime 5, Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli Snapdraon 210 yongasetinden gücünü alıyor. 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera mevcut.





Alpha Prime 4 modeli de Snapdragon 210 yongasetini kullanıyor. Ancak RAM miktarı 512MB ve depolama kapasitesi de 4GB. Ayrıca ön kamera yine 2MP çözünürlük kullanıyor.





Cherry Mobile henüz cihazların çıkış tarihini ve fiyatlarını açıklamadı. Ancak Windows 10 ile aynı tarihte piyasaya çıkacağı kesin gibi. Bununla birlikte Windows Phone döneminde olduğu gibi Windows 10 döneminde de üreticilerin düşük maliyetli telefonlara yöneldiğini görecek gibiyiz. Halen yüksek satış rakamlarına ulaşamayacağını düşünen üreticiler raflarda kalsa bile fazla zarar getirmeyecek donanımlar tercih ediyor. Bakalım Windows 10 bunu değiştirebilecek mi?

http://www.phonearena.com/news/These-are-two-of-the-first-Windows-10-smartphones-that-should-be-launched-this-year_id70034