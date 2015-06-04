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İlk Windows 10 telefonları resmiyet kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,4b
1
27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk Windows 10 telefonları resmiyet kazandı

Microsoft'un masaüstü sistemlere yönelik Windows 10 sürümü 29 Temmuz itibariyle satışa çıkacak ancak akıllı telefonlara yönelik olan sürümün ise sonbahar dönemine kalması bekleniyor. Haliyle ilk akıllı telefonlar da o dönem satışa sunulacak. Ancak şimdiden ilk modeller duyuruldu.

İlk Windows 10 akıllı telefonları beklenenin aksine çok uzak bir memeleketten Filipinler'den geliyor. Ülkenin yerli markalarından Cherry Mobile, Windows 10 ile gelecek iki akıllı telefon modeli tanıttı.

İlk Windows 10 telefonu ünvanını elde eden cihazlar Alpha Prime adını taşıyor. 5 inçlik model Alpha Prime 5, 4 inçlik model de Alpha Prime 4 olarak birbirinden ayrılıyor. Ülkenin alım gücü düşük olduğu için cihazlar da giriş seviyesi segmentte yer alacak. 

Modellerden Alpha Prime 5, Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli Snapdraon 210 yongasetinden gücünü alıyor. 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera mevcut. 

Alpha Prime 4 modeli de Snapdragon 210 yongasetini kullanıyor. Ancak RAM miktarı 512MB ve depolama kapasitesi de 4GB. Ayrıca ön kamera yine 2MP çözünürlük kullanıyor. 

Cherry Mobile henüz cihazların çıkış tarihini ve fiyatlarını açıklamadı. Ancak Windows 10 ile aynı tarihte piyasaya çıkacağı kesin gibi. Bununla birlikte Windows Phone döneminde olduğu gibi Windows 10 döneminde de üreticilerin düşük maliyetli telefonlara yöneldiğini görecek gibiyiz. Halen yüksek satış rakamlarına ulaşamayacağını düşünen üreticiler raflarda kalsa bile fazla zarar getirmeyecek donanımlar tercih ediyor. Bakalım Windows 10 bunu değiştirebilecek mi? 

http://www.phonearena.com/news/These-are-two-of-the-first-Windows-10-smartphones-that-should-be-launched-this-year_id70034 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mgokhanozen 4 yıl en beğenilen
Microsoft potansiyelinin farkında değil. Güçlü donanım, kaliteli malzeme, uygun fiyat diyerek piyasaya 3 telefon çıkarsa yetişecek rakiplerine. LG böyle tutundu piyasaya işte taktik basit aslında..
Microsoft potansiyelinin farkında değil. Güçlü donanım, kaliteli malzeme, uygun fiyat diyerek piyasaya 3 telefon çıkarsa yetişecek rakiplerine. LG böyle tutund...
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mgokhanozen 4 yıl en beğenilen
Microsoft potansiyelinin farkında değil. Güçlü donanım, kaliteli malzeme, uygun fiyat diyerek piyasaya 3 telefon çıkarsa yetişecek rakiplerine. LG böyle tutundu piyasaya işte taktik basit aslında..
1 Yanıt Yanıtla +4
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umut_baris 4 yıl mgokhanozen
megozenn

Microsoft potansiyelinin farkında değil. Güçlü donanım, kaliteli malzeme, uygun fiyat diyerek piyasaya 3 telefon çıkarsa yetişecek rakiplerine. LG böyle tutundu piyasaya işte taktik basit aslında..

İşletim sisteminin buna ihtiyacı yok.

Fazla 3b oyun yok zaten. Var olanlar en düşük cihazlarda bile çalışıyor.
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VADev 4 yıl
Boh gibi işlemci snapdragon 200
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Ömürcan 4 yıl
Çıkarmasa daha iyiymiş
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mkyb 4 yıl
"Alpha Prime" nedir başka isim bulamamışlar mı ? Samsung özentileri.

Zaten nasıl olsa ülkemize gelmez bu telefon. Fazla konuşmaya gerek yok.
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Angel of the Lord 4 yıl
Iyi ki bir "dusuk donanimda stabil çalışıyor" furyasi var. Resmen sd 400 ve 200 serisi islemcileri microsoft bitirdi. Ki stabil calistigi da yok. Menude kasiyor dusuk telefonlar. Programa girerken de iki üç saniye bekletiyor. Bahsettigim telefon ya 520 ya da 530. Arkasi hafif kavisli modeldi. Arkadaşın telefonu.
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302sino 4 yıl Angel of the Lord
En azından yapamayacakları şeyleri söylemiyorlar Android her sene güya performansı ve pil sürelerini artırdığını iddia ediyor ama gördük ki görsellikten başka bir şey yok her sürümde.Telefonların hızlanma nedeni tamamen donanım.L520 ye gelince şuan 350 civarı bulunabilen bu telefon bana göre hala rakipsiz.
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açmayın-bağıran-karı 4 yıl Angel of the Lord
Angel of the Lord
Iyi ki bir "dusuk donanimda stabil çalışıyor" furyasi var. Resmen sd 400 ve 200 serisi islemcileri microsoft bitirdi. Ki stabil calistigi da yok. Menude kasiyor dusuk telefonlar. Programa girerken de iki üç saniye bekletiyor. Bahsettigim telefon ya 520 ya da 530. Arkasi hafif kavisli modeldi. Arkadaşın telefonu.

630 kullanıyorum o bahsettiğin menüdeki kasılmalardan bende eser yok ki telefon uygulama resim müzik dolu 512mb için ağır uygulamar sadece açılırken 2 3 sn bekletiyor o kadar.Androidde loading yazısı çıkmaz sistem donar fark bu gerçi 512 mb ram ile donanım canavarı androidin çalışması imkansız.
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umut_baris 4 yıl Angel of the Lord
Angel of the Lord

Iyi ki bir "dusuk donanimda stabil çalışıyor" furyasi var. Resmen sd 400 ve 200 serisi islemcileri microsoft bitirdi. Ki stabil calistigi da yok. Menude kasiyor dusuk telefonlar. Programa girerken de iki üç saniye bekletiyor. Bahsettigim telefon ya 520 ya da 530. Arkasi hafif kavisli modeldi. Arkadaşın telefonu.

O sistemi görmeden bir şey diyemem.

Bahsettiğin kasmaların yaşanması imkansız normalde.

Eline alıp 3 saniye denediğin işletim sistemi hakkında ahkam kesme lütfen.
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302sino 4 yıl
Bu sene Windows'un yılı olacak.
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olağan_şüpheli 4 yıl 302sino
302sino

Bu sene Windows'un yılı olacak.

ona her yıl bayram zaten


utanmadan 512 mb ramlı model yapmışlar. üstüne para verilse alınmaz. yazık ,insanın sağlığı bozulur.
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WB 4 yıl
Win mobile'a androidden daha sicagim ancak gelistirilmesi lazim, market anlaminda da. Ayrica premium malzeme ve alisila gelmis yeniliklerle birlikte hic gorulmemis ozellikler iceren bir cihazla cikmasi lazim, anlayacaginiz gidilecek daha cok yollari var..
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YGS_Mİ_KALDI_OLUM 4 yıl
3310 Daha iyidir.
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