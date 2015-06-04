İlk Windows 10 telefonları resmiyet kazandı

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Microsoft'un masaüstü sistemlere yönelik Windows 10 sürümü 29 Temmuz itibariyle satışa çıkacak ancak akıllı telefonlara yönelik olan sürümün ise sonbahar dönemine kalması bekleniyor. Haliyle ilk akıllı telefonlar da o dönem satışa sunulacak. Ancak şimdiden ilk modeller duyuruldu.
İlk Windows 10 akıllı telefonları beklenenin aksine çok uzak bir memeleketten Filipinler'den geliyor. Ülkenin yerli markalarından Cherry Mobile, Windows 10 ile gelecek iki akıllı telefon modeli tanıttı.
İlk Windows 10 telefonu ünvanını elde eden cihazlar Alpha Prime adını taşıyor. 5 inçlik model Alpha Prime 5, 4 inçlik model de Alpha Prime 4 olarak birbirinden ayrılıyor. Ülkenin alım gücü düşük olduğu için cihazlar da giriş seviyesi segmentte yer alacak.
Modellerden Alpha Prime 5, Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli Snapdraon 210 yongasetinden gücünü alıyor. 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera mevcut.
Alpha Prime 4 modeli de Snapdragon 210 yongasetini kullanıyor. Ancak RAM miktarı 512MB ve depolama kapasitesi de 4GB. Ayrıca ön kamera yine 2MP çözünürlük kullanıyor.
Cherry Mobile henüz cihazların çıkış tarihini ve fiyatlarını açıklamadı. Ancak Windows 10 ile aynı tarihte piyasaya çıkacağı kesin gibi. Bununla birlikte Windows Phone döneminde olduğu gibi Windows 10 döneminde de üreticilerin düşük maliyetli telefonlara yöneldiğini görecek gibiyiz. Halen yüksek satış rakamlarına ulaşamayacağını düşünen üreticiler raflarda kalsa bile fazla zarar getirmeyecek donanımlar tercih ediyor. Bakalım Windows 10 bunu değiştirebilecek mi?
http://www.phonearena.com/news/These-are-two-of-the-first-Windows-10-smartphones-that-should-be-launched-this-year_id70034 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İşletim sisteminin buna ihtiyacı yok.
Fazla 3b oyun yok zaten. Var olanlar en düşük cihazlarda bile çalışıyor.
Zaten nasıl olsa ülkemize gelmez bu telefon. Fazla konuşmaya gerek yok.
630 kullanıyorum o bahsettiğin menüdeki kasılmalardan bende eser yok ki telefon uygulama resim müzik dolu 512mb için ağır uygulamar sadece açılırken 2 3 sn bekletiyor o kadar.Androidde loading yazısı çıkmaz sistem donar fark bu gerçi 512 mb ram ile donanım canavarı androidin çalışması imkansız.
O sistemi görmeden bir şey diyemem.
Bahsettiğin kasmaların yaşanması imkansız normalde.
Eline alıp 3 saniye denediğin işletim sistemi hakkında ahkam kesme lütfen.
ona her yıl bayram zaten
utanmadan 512 mb ramlı model yapmışlar. üstüne para verilse alınmaz. yazık ,insanın sağlığı bozulur.
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Cep Telefonları, windows 10