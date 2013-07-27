İlk gerçek 8 çekirdekli MediaTek 6592 resmen duyuruldu





Uzakdoğudan bir süredir Tayvanlı MediaTek'in iddialı gerçek 8 çekirdekli MT6592 yognada sistemi ile ilgili bilgiler gelse de resmi lansman yapılmamıştı. Firma dün resmi açıklamayı yaptı.





Dünyanın ilk gerçek 8 çekirdekli işlemcisi olarak lanse edilen MT6592, Cortex-A7 mimarisini temel alıyor ve 28nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor. Çözümün saat hızı 1.7-2GHz arasında değişirken, MediaTek gelişmiş güç yönetimi sayesinde herhangi bir aşırı ısınmanın yaşanmadığını belirtiyor. 1080p kalitesinde videolar 30 kare/saniye hızında çözümlenebiliyor.





Çözüm AnTuTu testlerinde 30000 civarında puan alarak Snapdragon 800 ile başabaş mücadele edeceğinin sinyallerini vermişti. MediaTek çözümün hacimli üretimine Kasım ayında başlayacak, örnekler ise ortaklara gönderilmeye başlandı.





MediaTek'i bugüne kadar orta ve giriş seviyesi akıllı telefonlara 4 çekirdekli işlemcilerini sunarken gördük. Firma bu segmentte yaklaşık yüzde 50 pazar payına sahip ve payını her geçen gün artırıyor.





Firmanın MT6592 ile üst düzey akıllı telefon üreticileri ile ortaklık yapıp yapmayacağı merak konusu. Eğer önceki nesiller gibi alt seviye oyuncularla yoluna devam ederse, amiral gemi modellerinde görmek pek mümkün olmayabilir. Ancak tam tersi bir durumda ise analizlere göre sektörün en büyüğü Qualcomm'dan liderliği devralması ihtimali bulunuyor.

http://www.mediatek.com/_en/Event/201307_TrueOctaCore/tureOcta_.php