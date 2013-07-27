İlk gerçek 8 çekirdekli MediaTek 6592 resmen duyuruldu

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Uzakdoğudan bir süredir Tayvanlı MediaTek'in iddialı gerçek 8 çekirdekli MT6592 yognada sistemi ile ilgili bilgiler gelse de resmi lansman yapılmamıştı. Firma dün resmi açıklamayı yaptı.
Dünyanın ilk gerçek 8 çekirdekli işlemcisi olarak lanse edilen MT6592, Cortex-A7 mimarisini temel alıyor ve 28nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor. Çözümün saat hızı 1.7-2GHz arasında değişirken, MediaTek gelişmiş güç yönetimi sayesinde herhangi bir aşırı ısınmanın yaşanmadığını belirtiyor. 1080p kalitesinde videolar 30 kare/saniye hızında çözümlenebiliyor.
Çözüm AnTuTu testlerinde 30000 civarında puan alarak Snapdragon 800 ile başabaş mücadele edeceğinin sinyallerini vermişti. MediaTek çözümün hacimli üretimine Kasım ayında başlayacak, örnekler ise ortaklara gönderilmeye başlandı.
MediaTek'i bugüne kadar orta ve giriş seviyesi akıllı telefonlara 4 çekirdekli işlemcilerini sunarken gördük. Firma bu segmentte yaklaşık yüzde 50 pazar payına sahip ve payını her geçen gün artırıyor.
Firmanın MT6592 ile üst düzey akıllı telefon üreticileri ile ortaklık yapıp yapmayacağı merak konusu. Eğer önceki nesiller gibi alt seviye oyuncularla yoluna devam ederse, amiral gemi modellerinde görmek pek mümkün olmayabilir. Ancak tam tersi bir durumda ise analizlere göre sektörün en büyüğü Qualcomm'dan liderliği devralması ihtimali bulunuyor.
http://www.mediatek.com/_en/Event/201307_TrueOctaCore/tureOcta_.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bugün vikipediada POWERVR sayfasına bakarken ROGUE serisinin mediatek tarafından kullanılacağını okudum. Öyle olursa ortalık yıkılır :)
Burada herkes konuya telefon odaklı yaklaşıyor olsada sonuçda bu işlemci herhangi bir platformda kullanılabilir.
Grafik performansı için bir şey diyemiyorum, güncel herhangi bir gpu ile bu ürün (soc) gerekli grafik performansını verecektir. Mali olur powerVR olur sorun değil.
Günümüzde, geçtim mobil platformları, günlük olarak kullandığımız pc, notebook gibi platformlarda bile hala uygulamaların büyük çoğunluğu single-thread olarak tasarlanıyor. Çoklu işleme yada hyper threading artık nasıl isterseniz öyle söyleyin, sadece ağır hesaplama gerektiren işlemlerde tercih ediliyor. Paralel olarak işlenmesi gereken çok sayıda komutun olduğu yazılımlarda yani.
Peki, hal böyle olunca mobil uygulamalarda bu mantığa uyan kaç yazılım olduğunu kabaca bilen kimse var mı ? Ben söyleyeyim oyunlar ve benchmarklar, video dönüştürme işlemleri dışında neredeyse hiç bir 2.parti uygulama yok. İşletim sisteminin kernel'i hariç tabi.
Bu durumda sizin çok sayıda işlemciniz yada çekirdeğinizin olması aslında pratikde o kadar süper bir şey değil. Eğer işletim sisteminiz ios linux yada windows gibi sağlam temeller üstünde yükselen, uygulamalar C yada C benzeri diller ile yazılan uygulamalar olsa idi, o zaman çok çekirdek size uygulama bazında olmasa da, genel sistem bazında akıcılık ve yüksek performans kazandırırdı.
Ama android gibi sistemlerde bu durumda pekde sanıldığı gibi olmuyor. Evet android çekirdeği çoklu işlemci/çekirdek desteği içeriyor(linux çekirdeği); Ama uygulamalar java ile yazıldıklarıdan, işletim sistemi(Kernel) uygulamalar ile değilde uygulamanın çalıştığı dalvik sanal makinası ile haberleşiyor, ve böyle oluncada genel yük dağılımını ayarlama konusunda ciddi çauvallıyor. (s4 kullaıyorum, stok google 4.2.2 romu, custom kernel ile)
O yüzden tekli işlemlerde daha yüksek başarım gösteren a15 çekirdekleri pratikde android gibi sitemlerde daha yüksek başarım sunmaya devam edecekler.
MediaTek test programlarında göz dolduracaktır buna şüphem yok. Ama burada kimse kalkıp MediaTek gibi bir fimayla Qualcomm gibi bir firmayı kıyaslamamalı diye düşünüyorum. Arm çekirdekleri üzerinde en büyük söz hakkı Arm'den sonra Qualcomm'da dır. SnapDragon 800 için s600'ün hız aşırtılmışı diyen arkadaşlar aslında çok haklı sayılmazlar. s800 platformunda krait 400 çekirdekleri kullanılıyor. Bu çekirdekler hem daha yüksek hıza çıkabiliyorlar, hemde aynı hızdaki performansları daha yüksek. Buda ancak üretim tekniğini rafine etmeniz ve işlemci üzerinde iyileştiremelere gitmeniz ile elde edebileceğiniz bir durum.
MediaTek gibi firmaların bu konuda Qualcomm ile mukayese edilmesi haksız olur.
Burada MediaTek'in pazara farklı bir ürün koyduğu için takdir edilmesi gerekiyor. Çin'ürünlerinde kesinlikle kendine yer bulacaktır. Hatta Windows tabletlerde bile iş yapabilir (eğer Ms onayı varsa).
Ama dediğim gibi yüksek performans beklemek hayal olur. Ama ihtiyacada cevap verecektir.
arkadas ne yazmassin be yarisindan sonra biraktim okumayi helal olsun..
Genelde Mali400 kullanıyordu ama son zamanlarda SGX544 e geçmişti sanırım...
Ama bunda Rogue falan kullanırsa o zaman üreticiler bu SOC'a yönelebilirler.
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