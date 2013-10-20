İlk gerçek 8 çekirdekli akıllı telefon Çin'de resmen duyuruldu









Mobil cihaz pazarında pek çok ilke imza attığına şahit olduğumuz Çinli üreticilerden önemli bir ilk daha geliyor. Dünyanın ilk gerçek 8 çekirdekli akıllı telefonu Çin'de resmiyet kazandı.





Bilindiği gibi sektörün ilk gerçek 8 çekirdekli mobil yongaseti Cortex-A7 tabanlı MT6592 Tayvanlı MediaTek tarafından duyurulmuştu. Yongasetinin yıl sonuna doğru cihazlarda boy göstermesi beklenirken, ilk hamle Çin'den geldi.





Çinli akıllı telefon üreticisi UMI, MT6592 yongasetine sahip X2S adlı akıllı telefon modelini duyurdu. UMI X2S böylece dünyanın ilk gerçek 8 çekirdekli akıllı telefonu ünvanını da elde etti. Yongasetinde orta seviyeye yakın bir PowerVR 6 serisi grafik birimi de yer alıyor.





UMI X2S Hong Kong Electronics fuarında bu hafta içerisinde lanse edildi ve ziyaretçilere sergilendi. Cihazda 5 inçlik Full HD ekran yer alırken, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi ve 13MP çözünürlükte Sony lens taşıyan bir arka kamera bulunuyor.





UMI X2S modelinin 245$-327$ arasında fiyatlara sahip olacağı belirtiliyor. Ne zaman satışa sunulacağı hakkında bir bilgi yok.

http://www.phonearena.com/news/First-smartphone-using-MediaTeks-true-octa-core-processor-is-announced_id48448