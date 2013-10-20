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İlk gerçek 8 çekirdekli akıllı telefon Çin'de resmen duyuruldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk gerçek 8 çekirdekli akıllı telefon Çin'de resmen duyuruldu


Mobil cihaz pazarında pek çok ilke imza attığına şahit olduğumuz Çinli üreticilerden önemli bir ilk daha geliyor. Dünyanın ilk gerçek 8 çekirdekli akıllı telefonu Çin'de resmiyet kazandı.

Bilindiği gibi sektörün ilk gerçek 8 çekirdekli mobil yongaseti Cortex-A7 tabanlı MT6592 Tayvanlı MediaTek tarafından duyurulmuştu. Yongasetinin yıl sonuna doğru cihazlarda boy göstermesi beklenirken, ilk hamle Çin'den geldi.

Çinli akıllı telefon üreticisi UMI, MT6592 yongasetine sahip X2S adlı akıllı telefon modelini duyurdu. UMI X2S böylece dünyanın ilk gerçek 8 çekirdekli akıllı telefonu ünvanını da elde etti. Yongasetinde orta seviyeye yakın bir PowerVR 6 serisi grafik birimi de yer alıyor.

UMI X2S Hong Kong Electronics fuarında bu hafta içerisinde lanse edildi ve ziyaretçilere sergilendi. Cihazda 5 inçlik Full HD ekran yer alırken, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi ve 13MP çözünürlükte Sony lens taşıyan bir arka kamera bulunuyor. 

UMI X2S modelinin 245$-327$ arasında fiyatlara sahip olacağı belirtiliyor. Ne zaman satışa sunulacağı hakkında bir bilgi yok.

http://www.phonearena.com/news/First-smartphone-using-MediaTeks-true-octa-core-processor-is-announced_id48448 Yorum Yaz
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-forumber- 6 yıl en beğenilen
Ölmeden önce yapılacaklar:

- Bir Xiaomi Cihazı edin.
1 Yanıt Yanıtla +29
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gorkem2626 6 yıl
Samsung'tan bu hafta gelecek hamle bekleniyor




Samsung Galaxy S4 Ultra Çekirdek
2 Yanıt Yanıtla +20
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AppleFans 6 yıl
Akıllı telefonlarda ne zaman işlemci çekirdek sayısını artırmak yerine önbellek boyutunu artırmaya başlayacaklar? Ya da gpu'ya gereken önemi vermeye çalışacaklar? Yemişim işlemcisini çekirdeğini. Oturup çekirdek çıtlatmayacağız
Akıllı telefonlarda ne zaman işlemci çekirdek sayısını artırmak yerine önbellek boyutunu artırmaya başlayacaklar? Ya da gpu'ya gereken önemi vermeye çalışacakl...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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wolferto 6 yıl
iphone 5 te kullanılan powervr6 en iyi grafik kartı ,:)))))))))))) mtk da kullanılınca orta seviye :) yaw nasıl haberciliktir
Yanıtla +4
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rapidblaze 6 yıl
işlemci teknolojisinden anlayan insanlar bu çekirdek olayına kanmaz, zamanında amd intel ile çekirdek savaşı yaptı intel daha az çekirdek ile daha çok performans aldı, şimdi gözler mobil sektöre dönmüşken benzer göz boyamalar yaşanmakta,çoğu üretici kolaya kaçıp çekirdek sayısını arttırıyor ve ne yazık ki çoğu uygulama günümüzde 2 çekirdek destekli olması nedeniyle artan çekirdek sayısının pratikte hiçbir etkisini göremiyoruz.Olay çekirdek sayısında bitseydi,iphone 5S 1.3 ghz hızında çift çekirdekli işlemci ile şuan için günümüzün en hızlı mobil işlemcisine sahip olamazdı.
NOT:AMD ve htc sensation kullanıcısıyım
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climanjero 6 yıl
Bu fazla çekirdek olayı birazda pazarlama için kullanılıyor artık.
Daha öncede belirtmiştik benzer haberlerde, platformlardaki uygulamalar eşzamanlı/paralel işlem yapabilecek şekilde programlanmaz ise cihazların 100 çekirdek olması hiç bir avantaj sağlamıyor.Şu anda hem ios hem android platformundaki uygulamaların hemen hemen tamamı seri şekilde çalışan uygulamalar.yani uygulama işlemcide aynı anda tek işlem gerçekleştirebilir.bu durumda cihazın kaç çekirdekli olduğu değil çekirdek başına performans ön plana çıkar.Apple A6X çift çekirdek olmasına rağmen 4 çekirdekli cihazlara göre daha başarılı performans sunabiliyor.Seri çalışan programlarda hatta çift iş parçacığıyla çalışan uyglamalarda bile her zaman önde olur. Ama uygulama 4 iş parçacığıyla çalışabiliyorsa işte orada 4 çekirdek( Exynos 5 , ... ) performans olarak öne geçer.Apple bence daha akıllı oynuyor şu aşamada.Sadece donanıma değil, donanım üzerinde çalışan yazılımların gelişimine göre hareket ediyorlar.
Yazılımların multithread(birden fazla iş parcacığıyla) geliştirilmeside tamamen uygulama geliştiricilere bakar, apple yada samsunga değil . :)
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free4200 6 yıl
Çekirdek teknolojisi şu an için yeterli öncelik batarya olmalı.. [>:]

1 Yanıt Yanıtla +4
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Nu.D.38 6 yıl free4200
free4200

Çekirdek teknolojisi şu an için yeterli öncelik batarya olmalı.. [>:]



+
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sertacarslan 6 yıl
efe7182
İşlemcininde sahtesini gerçeğini Samsung soktu hayatımıza,Herkes gerçek 8 çekirdek diyoda,neden sahtesidemi var bunun demiyo...

big.LITTLE Samsung'un değil, ARM'ın tasarımıdır. Bence silikon israfıdır.
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efe7182 6 yıl
İşlemcininde sahtesini gerçeğini Samsung soktu hayatımıza,Herkes gerçek 8 çekirdek diyoda,neden sahtesidemi var bunun demiyo...
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The Tenth Doctor 6 yıl
Dh cidden çok yavaşladı haber konusunda. Diğer haber Xperia Z1S olacak diyim.
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Master_Evil 6 yıl
ne gerek varsa artık 8 çekirdeğe
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okan_cehapelioglu 6 yıl
şu mtk işlemcilerini cok beğeniyorum hem şarjı emmiyor hemde kolay ime atılıyor evde kendin bile atabilirsin teknoloji sitesindeyin ama teknoloji özürlü kişiyle dolu dünyada sanki apple samsungdan başka marka yok cin malı dandik kalitesiz yorumları
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ultraslan.1905 6 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905
şu mtk işlemcilerini cok beğeniyorum hem şarjı emmiyor hemde kolay ime atılıyor evde kendin bile atabilirsin teknoloji sitesindeyin ama teknoloji özürlü kişiyle dolu dünyada sanki apple samsungdan başka marka yok cin malı dandik kalitesiz yorumları

Çin malı cihazların sar değeri çok yüksek olur bozulsa yedek parça sıkıntı var hem malzeme kalitesi iyi olmuyor ama şu var son çıkardıkları cihazların özellikleri çok iyi bide samsung kadar kalitesiz değildir samsung plastik oyuncak şu söylediğin lafı teknoloji özürlü ben çok kişiye söyledim çevremde üst düzey cihaz kullanan kişilere ben yıllardır yazılım işiyle uğraşıyorum (symbian java windows android) daha elindeki cihazın özelliklerini kullanmayı bilmeyen tanıdığım kişiler var
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ultraslan.1905 6 yıl
Bu çinliler kaliteli bişey yapmaya çalışıyor ama onlarda bilmiyor ne yapacaklarını




Bide kamera lensini sony vermiş bi kamerası kaliteli


Kalite sağlamlık tasarım arıyorsan sony'den şaşmayacaksın
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ErTuFx 6 yıl
Cinliler ve japonlar korelilere nefes aldirmiyor bu aralar
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