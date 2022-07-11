İlk MacBook Pro Touch Bar modeli, Apple’ın klasik ürünleri arasına giriyor

Touch Bar’lı ilk MacBook Pro modelleri, MacBook Pro’nun tamamen yenilenmiş tasarımının bir parçası olarak Ekim 2016’da çıkış yapmıştı. Daha ince, daha hafif kasa, çok eleştirilen kelebek klavye, Touch ID, daha büyük trackpad ve Thunderbolt portu ve kulaklık girişi dışında tüm bağlantı noktalarının kaldırılması ile hatırladığımız ilk MacBook Pro Touch Bar modeli, artık Apple’ın klasik ürünleri arasında.

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Apple klasik ürünler listesi

Apple, en yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinden Touch Bar’ı kaldırdı ancak 13 inç MacBook Pro’da hala mevcut. 31 Temmuz itibarıyla klasik ürünler listesine alınacak Apple cihazlar şu şekilde:

MacBook Pro (13 inç, 2016, İki Thunderbolt bağlantı noktası)

MacBook Pro (13 inç, 2016, Dört Thunderbolt bağlantı noktası)

MacBook Pro (15 inç, 2016)

MacBook Air (13 inç, 2015 başı)

MacBook (12 inç, 2016 başı)

iMac (21.5 inç, 2015 sonu)

iMac (27 inç, Retina 5K, 2015 sonu)

iPad Pro (9.7 inç, WiFi)

iPad Pro (9.7 inç, WiFi + Hücresel)

Hangi Apple ürünleri bu listeye giriyor?

Apple, 5 yıldan uzun, 7 yıldan kısa süre önce satış dağıtımlarını sona erdirdiği ürünleri klasik ürünler arasına alıyor. Mac, iPod, iPhone, iPad, Beats ve Apple Watch, klasik ürünler arasına girebiliyor. Touch Bar’lı ilk MacBook Pro modelleri, Haziran 2017’de üretimden kaldırılmıştı.

2018 ortasına kadar klasik ürünler, Apple onaylı onarımlar için uygun değil ancak Apple Mağazaları ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları, parça bulunabilirliğine bağlı olarak klasik ürünler arasına ekleyip iki yıla kadar cihazları onarabiliyor.

Satıştan kaldırılmış ürünler

2012’de satışa çıkarılan ilk iPad mini de 31 Temmuz’da satıştan kaldırılmış ürünler listesine eklenecek. Apple, 7 yıldan uzun süre önce satış dağıtımlarını sona erdirdiği ürünleri satıştan kaldırılmış olarak kabul ediyor. Satıştan kaldırılmış cihazlar, yasaların izin verdiği durumlar dışında Apple’ın onarımları için uygun değil.

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