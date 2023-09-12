İlk satışa çıkacak iPhone 15 modelleri Hindistan üretimi olacak

- iPhone'lar bir süredir Hindistan'da üretiliyor
- Apple, üretimde Çin'e bağımlılığını azaltmak istiyor
- iPhone 15 ne zaman çıkacak?
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iPhone'lar bir süredir Hindistan'da üretiliyor
Apple, iPhone’ları bir süredir Hindistan’da üretiyor olsa da burada üretim programları Foxconn gibi Çin’de uzun süredir faaliyet gösteren iPhone montaj tesislerinin gerisinde. Yeni iPhone’ların piyasaya sürülmesini takiben genelde tedarik zincirine girmeye başlaması en az altı ay sürüyordu. Sonra bu fark giderek azaldı ve bu sene, Hindistan’da üretilen iPhone 15 modelleri ilk günden satışa çıkacak. Hindistan’daki iPhone 15 üretimi Ağustos ayı başında başlamıştı.
Apple, üretimde Çin'e bağımlılığını azaltmak istiyor
Bu arada Hindistan fabrikalarının iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerini ürettiği biliniyor. Apple, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinin montajını hâlâ Çin’de gerçekleştiriyor. Dünya genelinde üretilen toplam iPhone sayısının %7’si Hindistan’daki Apple tedarikçileri tarafından üretiliyor.
iPhone 15 ne zaman çıkacak?
Apple, iPhone 15 serisini 22 Eylül'de satışa çıkaracak. iPhone 15 ön siparişleri Amerika'da 15 Eylül'de başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.