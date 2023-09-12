İlk satışa çıkacak iPhone 15 modelleri Hindistan üretimi olacak

Tam Boyutta Gör Apple, ilk kez Hindistan yapımı yeni iPhone modellerini çıkış günü satışa sunacak. Bu, iPhone 15’i ilk alacak kişilerin Hindistan’da üretilmiş modele sahip olacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda Apple’ın tedarik zinciri altyapısını Çin’in ötesine taşımak için önemli adımlar attığının da bir işareti.

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iPhone'lar bir süredir Hindistan'da üretiliyor

Apple, iPhone’ları bir süredir Hindistan’da üretiyor olsa da burada üretim programları Foxconn gibi Çin’de uzun süredir faaliyet gösteren iPhone montaj tesislerinin gerisinde. Yeni iPhone’ların piyasaya sürülmesini takiben genelde tedarik zincirine girmeye başlaması en az altı ay sürüyordu. Sonra bu fark giderek azaldı ve bu sene, Hindistan’da üretilen iPhone 15 modelleri ilk günden satışa çıkacak. Hindistan’daki iPhone 15 üretimi Ağustos ayı başında başlamıştı.

Apple, üretimde Çin'e bağımlılığını azaltmak istiyor

Bu arada Hindistan fabrikalarının iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerini ürettiği biliniyor. Apple, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinin montajını hâlâ Çin’de gerçekleştiriyor. Dünya genelinde üretilen toplam iPhone sayısının %7’si Hindistan’daki Apple tedarikçileri tarafından üretiliyor.

iPhone 15 ne zaman çıkacak?

Apple, iPhone 15 serisini 22 Eylül'de satışa çıkaracak. iPhone 15 ön siparişleri Amerika'da 15 Eylül'de başlayacak.

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İlk satışa çıkacak iPhone 15'ler Hindistan üretimi olacak