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    İlk satışa çıkacak iPhone 15 modelleri Hindistan üretimi olacak

    Apple, yeni iPhone 15 serisini bugün düzenleyeceği Wonderlust etkinliğinde tanıtacak. İlk satışa çıkacak iPhone 15'ler Hindistan'da üretilen modeller olacak.    
    iphone 15 hindistan üretimi modeller satılacak Tam Boyutta Gör
    Apple, ilk kez Hindistan yapımı yeni iPhone modellerini çıkış günü satışa sunacak. Bu, iPhone 15’i ilk alacak kişilerin Hindistan’da üretilmiş modele sahip olacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda Apple’ın tedarik zinciri altyapısını Çin’in ötesine taşımak için önemli adımlar attığının da bir işareti.

    iPhone'lar bir süredir Hindistan'da üretiliyor

    Apple, iPhone’ları bir süredir Hindistan’da üretiyor olsa da burada üretim programları Foxconn gibi Çin’de uzun süredir faaliyet gösteren iPhone montaj tesislerinin gerisinde. Yeni iPhone’ların piyasaya sürülmesini takiben genelde tedarik zincirine girmeye başlaması en az altı ay sürüyordu. Sonra bu fark giderek azaldı ve bu sene, Hindistan’da üretilen iPhone 15 modelleri ilk günden satışa çıkacak. Hindistan’daki iPhone 15 üretimi Ağustos ayı başında başlamıştı.

    Apple, üretimde Çin'e bağımlılığını azaltmak istiyor

    Bu arada Hindistan fabrikalarının iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerini ürettiği biliniyor. Apple, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinin montajını hâlâ Çin’de gerçekleştiriyor. Dünya genelinde üretilen toplam iPhone sayısının %7’si Hindistan’daki Apple tedarikçileri tarafından üretiliyor.

    iPhone 15 ne zaman çıkacak?

    Apple, iPhone 15 serisini 22 Eylül'de satışa çıkaracak. iPhone 15 ön siparişleri Amerika'da 15 Eylül'de başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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