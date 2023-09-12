iPhone 15 ekranını Samsung üretecek: BOE standartları karşılayamadı!

iPhone 15 OLED ekranları Samsung sağlayacak
BOE’nin OLED panellerinin Apple’ın kalite kontrol testinden geçemediği söyleniyor. Apple, bu yüzden ekran siparişlerinin çoğununu Koreli iş ortağına verecek.
iPhone 15 ve 15 Pro Max’in LTPO OLED ekranları LG ve Samsung’un üretmesi beklenirken, standart iPhone 15 ve 15 Plus’ın LTPS OLED ekranları için panelleri BOE’nin sağlaması bekleniyordu. Ancak, BOE’nin panelleri Apple gereksinimleri altında kaldı. Söylentilere göre, Çinli üretici, Face ID için delik çentikle ilgili sorunlar yaşadı ve Apple son dakikada siparişleri vereceği tedarikçileri değiştirdi.
iPhone 14 modellerinin %70’inden fazlası Samsung’un OLED panelini kullanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.