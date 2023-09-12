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    iPhone 15 ekranını Samsung üretecek: BOE standartları karşılayamadı!

    Apple'ın iPhone 15 serisini tanıtmasına sayılı zaman kaldı. Wonderlust etkinliğinde sahne alacak yeni USB-C'li iPhone'ların OLED ekranını Samsung sağlayacak.    
    iphone 15 oled ekran samsung Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni iPhone 15 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. TSİ 20.00’de başlayacak Heyecapcanlı etkinliğinde iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max tanıtılacak. Kore’den gelen son raporlara göre, bu dört model için de OLED panellerin çoğunluğunu Samsung sağlayacak.

    iPhone 15 OLED ekranları Samsung sağlayacak

    BOE’nin OLED panellerinin Apple’ın kalite kontrol testinden geçemediği söyleniyor. Apple, bu yüzden ekran siparişlerinin çoğununu Koreli iş ortağına verecek.

    iPhone 15 ve 15 Pro Max’in LTPO OLED ekranları LG ve Samsung’un üretmesi beklenirken, standart iPhone 15 ve 15 Plus’ın LTPS OLED ekranları için panelleri BOE’nin sağlaması bekleniyordu. Ancak, BOE’nin panelleri Apple gereksinimleri altında kaldı. Söylentilere göre, Çinli üretici, Face ID için delik çentikle ilgili sorunlar yaşadı ve Apple son dakikada siparişleri vereceği tedarikçileri değiştirdi.

    iPhone 14 modellerinin %70’inden fazlası Samsung’un OLED panelini kullanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 23 saat önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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