iPhone 15 ekranını Samsung üretecek: BOE standartları karşılayamadı!

Tam Boyutta Gör Apple, yeni iPhone 15 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. TSİ 20.00’de başlayacak Heyecapcanlı etkinliğinde iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max tanıtılacak. Kore’den gelen son raporlara göre, bu dört model için de OLED panellerin çoğunluğunu Samsung sağlayacak.

Apple iPhone 15 tanıtım lansmanı nasıl, nereden izlenir? 1 sa. önce eklendi

iPhone 15 OLED ekranları Samsung sağlayacak

BOE’nin OLED panellerinin Apple’ın kalite kontrol testinden geçemediği söyleniyor. Apple, bu yüzden ekran siparişlerinin çoğununu Koreli iş ortağına verecek.

iPhone 15 ve 15 Pro Max’in LTPO OLED ekranları LG ve Samsung’un üretmesi beklenirken, standart iPhone 15 ve 15 Plus’ın LTPS OLED ekranları için panelleri BOE’nin sağlaması bekleniyordu. Ancak, BOE’nin panelleri Apple gereksinimleri altında kaldı. Söylentilere göre, Çinli üretici, Face ID için delik çentikle ilgili sorunlar yaşadı ve Apple son dakikada siparişleri vereceği tedarikçileri değiştirdi.

iPhone 14 modellerinin %70’inden fazlası Samsung’un OLED panelini kullanıyor.

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iPhone 15 ekranları Samsung'da: BOE standartları karşılayamadı!