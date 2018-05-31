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Facebook'tan yeşil enerjiye geçme yolunda dev adım

Avrupa'nın önde gelen yenilenebilir enerji şirketlerinden Luxcara ile önemli bir anlaşmaya imza atan Facebook, veri merkezlerinin enerji ihtiyacını rüzgar çiftlikleri ile karşılayacak.
12 ay (Son Güncelleme: 12 ay)
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçme yolunda önemli adımlar atan Facebook, bu hafta önemli bir enerji anlaşmasına imza attı. İnternet devi, enerji dünyasının önde gelen varlık yönetim şirketlerinden Luxcara ve Norveçli enerji şirketi Vattenfall ile 294 megawattlık bir enerji satın alma anlaşması (PPA) imzaladığını duyurdu.
Bu anlaşma kapsamında, Luxcara'nın Norveç'in güneyinde bulunan üç rüzgar çiftliği tarafından üretilen elektriğin tamamını Facebook alacak. İnternet devi, rüzgar çiftliklerinden sağlanan bu elektriği İskandinav ülkelerindeki veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak için kullanacak. 294 megawattlık bu dev anlaşma, şirketin İsveç ve Danimarka'daki veri merkezlerinin yeşil enerjiye geçmesini sağlayacak.
Norveçli enerji şirketi Vattenfall ise, İsveç ve Danimarka'da bulunun veri merkezlerinin bu yeni enerji kaynağına entegrasyonunu sağlayacak ve rüzgar enerjisinden elde edilen elektriğin veri merkezlerine ulaştırılmasından sorumlu olacak.
Vattenfall ve Luxcara ile bugüne kadar Avrupa'da imzaladıkları en büyük yenilenebilir enerji anlaşmasına imza attıkları için heyecanlı olduklarını söyleyen Facebook yöneticisi Vince Van Son, bu sayede Avrupa'daki veri merkezlerinde yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçeceklerine dikkat çekti.
Danimarka'daki veri merkezinde bulunan ısı koruma sistemi de bu anlaşmadan fayda görecek. Bu sistem sayesinde, veri merkezlerinden elde edilen sıcaklık, bölgedeki halkın ısınma ihtiyacını karşılamak için kullanılabiliyor. Bu anlaşmanın ardından, ısı koruma sisteminin tükettiği elektrik de rüzgar enerjisinden sağlanacak.
Facebook'un uzun vadeli enerji satın alma anlaşmasına imza atması, Luxcara'ya rüzgar çiftliklerinin tamamlanması ve geliştirilmesi yolunda gerekli finansal desteği sağlayacak. 400 milyon euroluk bir yatırımı beraberinde getirecek bu anlaşma ile yapım aşaması güvence altına alınan bu rüzgar çiftlikleri tam olarak kurulduğunda, her yıl 1 milyon megawatt elektrik sağlayacak kapasiteye ulaşacak.

https://cleantechnica.com/2018/05/25/facebook-signs-294-megawatt-wind-ppa-to-power-nordic-data-centers/ Yorum Yaz
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mekjet 12 ay
Dünyamız ve geleceğimiz için çevre konusunda çok dikkatli olmalıyız.Aksi takdirde çok yakın bir gelecekte küresel ısınmanın etkilerini günlük hayatımızda görmeye başlayacağız. örneğin mekjet.com/... küresel ısınmanın uçuşlara etkileri hakkında
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