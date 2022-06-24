İlk yerli rüzgar türbini için tarih verildi

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Savunma sanayi ürünleriyle dikkat çeken ASELSAN, yerli enerji çözümleri de geliştiriyor. ASELSAN ve Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) iş birliğiyle geliştirilecek ilk yerli rüzgar türbini 2024 yılında dikilecek.

Yenilenebilir enerjide yerli güneş panelleri yaygınlaştı ve üretim kapasitesi ciddi boyutlara ulaştı. Rüzgar türbinlerinde ise kule ve kanatlar Türkiye’de üretiliyor ancak diğer pek çok ekipman yurt dışından tedarik ediliyor. Rüzgarda yerlileşme çalışmaları kapsamında başlayan ilk yerli rüzgar türbini projesi, 2 yıl içinde ilk meyvesini verecek.

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4 megavat gücünde

İlk yerli rüzgar türbinleri 2024 yılında İzmir’in Çeşme ilçesindeki Alaçatı RES sahasına dikilecek. İlk etapta 4 megavat gücünde iki adet rüzgar türbininin kurulumu yapılacak. Daha sonra seri üretime geçilecek.

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