Türkiye'nin güneş enerjisindeki kurulu gücü 8 bin 835 megavata ulaştı

Kuzey yarım kürede Güneş ışığından yararlanılan en uzun gün olan 21 Haziran günü "Dünya Güneş Günü" olarak kutlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dünya Güneş Günü vesilesiyle Türkiye’nin güneş enerjisinde kurulu gücü hakkında paylaşım yaptı.

Bakanlıktan yapılan paylaşıma göre Türkiye'de 2021 sonunda 7 bin 815 megavat olan güneş enerjisi kapasitesi, Mayıs 2022 sonunda 8 bin 835 megavata ulaştı.

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Öte yandan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) verilerine göre 2021 sonunda dünya genelindeki güneş enerjisi kurulu gücü 849,5 gigavata ulaştı. Dünya genelinde toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 3.064 gigavat olarak belirlenirken bu kapasitenin yüzde 40’ı hidroelektrikten, yüzde 28’i güneşten, yüzde 27’si ise rüzgardan karşılanıyor.

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Güneş enerjisindeki kurulu güç 8 bin 835 megavata ulaştı