Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iMac Pro üretimi sonlanıyor

    Apple’ın bu yıl ARM yongalı yeni iMac serisini piyasaya çıkaracağı iddialarının ardından iş istasyonu tarzındaki iMac Pro üretiminin sonlandığı haberi gündeme geldi.
    08 Mart 2021, 20:30 (19 sa.)
    1,9b
    9
    3
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    iMac Pro üretimi sonlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Apple’ın iMac tasarımı içerisinde Xeon işlemci, Radeon Pro grafik ve üst seviye soğutma sistemi ile bir iş istasyonu haline getirdiği iMac Pro serisi rafa kalkıyor. Apple bundan sonra tek bir iMac serisi ile yola devam edecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Onuncu nesil Intel işlemcili yeni iMac bu hafta tanıtılabilir

    iMac Pro yolun sonuna geldi

    Apple bilindiği üzere ARM tabanlı Apple Silicon yongasına geçiş yapıyor ve 2 yıl içerisinde tüm Mac serisi ARM tabanlı olacak. Haliyle iMac ve iMac Pro ile arada pek bir fark kalmamış oluyor. Tüketicide kafa karışıklığı yaratmamak adına iMac Pro isimlendirmesi de tarihe karışıyor.

    Ayrıca Bkz. "Qualcomm, kablosuz cihazlarda ses kalitesini artırmak için yeni girişimini açıkladı: Snapdragon Sound"

    iMac Pro satış noktalarında stoklar bitene kadar ürün bulunabilecek. Apple Store sitesinde de sadece temel konfigürasyon mevcut ve yükseltme yapılamıyor. Sonrasında iMac Pro tamamen tarihe karışacak.

    Apple’ın bu yıl iMac tasarımında ciddi bir yeniliğe gideceği ve Apple Silicon ile donatacağı beklentisi yüksek. Bu bakımdan iMac Pro modeli de aradan çekilmiş olacak. Hitap ettiği kitleye göre de iMac içerisinde Apple M yongasının farklı versiyonlarını görebileceğiz.



    https://www.gsmarena.com/apple_discontinues_the_imac_pro-news-48089.php
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni çıkardıkları m1 işlemciler performans olarak diğerlernden çok iyi hem ısıl hem performans. Yeni modellerde m işlemciler olacağı kesin o nedenlede yeni modelleri hemen çıkarmak istiyorlar galiba
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yüksek konfigürasyonlu modelleri "iMac" olarak çıkartabilirler. Pro olarak isimlendirmelerine gerek yok.



    MacBook'larda da aynı şekilde sadece "MacBook" ismiyle 14 ve 16 inç boyutlarında çıkarsalar güzel olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    E Elektrikliarabasever 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    M1X zaten her türlü geçecekti iMac Pro'yu belki seneye M2 ve M2X adlı iki işlemci yaparlar o zaman belki yine Pro versiyon çıkartıp M2X koyarlar belki...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. Kia, yeni nesil elektrikli modeli EV6'nın tasarımından ipuçları paylaştı 3 sa. Xiaomi, 200W şarjlı akıllı telefonu bu yıl piyasaya sürecek 3 sa. Bu yıl çıkacak olan Xbox oyunlarının tamamı duyurulmadı 4 sa. Apple yeni ürünlerini 23 Mart'ta duyurabilir: Hangi cihazlar bekleniyor? 4 sa. Uygun fiyatlı amiral gemileri için Snapdragon 888 yonga setinin Lite sürümü yolda 5 sa. RTX 3070 ekran kartına 16GB bellek takıldı 6 sa. 2020'de Türkiye'de kaç adet telefon, tablet ve bilgisayar satıldı? 12 sa. Apple, 2022'de karma gerçeklik başlığını, 2025'e kadar da artırılmış gerçeklik gözlüğünü piyasaya sürecek 13 sa. Samsung tüm katlanabilir cihazlarını, Galaxy Z markası altında piyasaya sürecek 15 sa. Yerli yapım aksiyon oyunu Clan N, mobil cihazlar için yayınlandı 15 sa. Yeni logo, yeni tasarım: 2021 Peugeot 308 neredeyse tamamen kamuflajsız görüntülendi 15 sa. Meizu 18'in sadece 0.1 saniyede tepki veren ultrasonik parmak izi tarayıcısı görüntülendi 16 sa. Tesla, tam otonom sürüş beta programının kapsamını genişletiyor 16 sa. John Wick yazarından Amazon'a live-action manga uyarlaması geliyor: Hellsing 17 sa. Stranger Things yaratıcıları ve Spielberg, Netflix için Stephen King'in kitabından uyarlama bir dizi hazırlıyor 17 sa. Microsoft-Bethesda anlaşmasına AB onayı geldi 18 sa. Chromecast cihazındaki YouTube ara yüzü yenileniyor 18 sa. PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State'e 5 milyon kişi ön kayıt yaptırdı; kayıtlar devam ediyor 18 sa. OnePlus 9 serisi 23 Mart’ta tanıtılıyor 19 sa. Suzuki Swift Hibrit ve Vitara'da Mart ayına özel fırsatlar 19 sa. GÖRÜNTÜLENEN iMac Pro üretimi sonlanıyor Sonraki Rus ve Çinli hackerlar, AB'nin Covid-19 aşı verilerini çaldı 20 sa. AMD özel madencilik kartları hazırlığında 20 sa. Coinbase kripto borsasının patronu milyarder haline geldi 21 sa. 55.000 TL’lik ödül havuzu ile Gamify Mart 2021 turnuvaları devam ediyor 21 sa. Apple, artırılmış gerçeklik kontakt lenslerini piyasaya sürecek 21 sa. Nokia'dan ilk oyun odaklı akıllı telefon geliyor: G10 21 sa. Başarılı bilim kurgu gerilim filmi A Quiet Place II'nin vizyon tarihi erkene çekildi 22 sa. Rusya, rakip Covid-19 aşıları hakkında yanıltıcı bilgi yaymakla suçlanıyor 22 sa. Çin teknoloji alanında ABD'yi geçme planlarını açıkladı 23 sa. Seat Türkiye'den yeni model atağı: Seat Tarraco ve Cupra Formentor yakında geliyor 23 sa. Rockstar'ın ana şirketi Take-Two'nun CEO'su, oyuncuların zamlı oyun fiyatlarına hazır olduğunu düşünüyor 1 gün Qualcomm CEO'su açıkladı: Yarı iletken sıkıntısı 2021 sonuna kadar sürecek 1 gün 3 farklı boyda elektrikli traktör geliyor: Büyük versiyon Haziran'da seri üretime hazır 1 gün Oppo'nun İstanbul'daki telefon fabrikasında test üretimi başladı 1 gün Opel'den Mart fırsatları: 6 ay ödeme erteleme imkanı ve daha fazlası 1 gün Harry Potter and the Cursed Child filme uyarlanabilir 1 gün Instagram da Clubhouse'un izinde: Sesli sohbet odaları test ediliyor 1 gün Marshall ilk tam kablosuz kulaklığını duyurdu 1 gün Xiaomi Mi 10S'in tanıtım tarihi açıklandı 1 gün PS5 kontrolcüsünün ardından şimdi de Xbox Series kontrolcüsü için şikayetler başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız