iMac Pro üretimi sonlanıyor

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Apple’ın iMac tasarımı içerisinde Xeon işlemci, Radeon Pro grafik ve üst seviye soğutma sistemi ile bir iş istasyonu haline getirdiği iMac Pro serisi rafa kalkıyor. Apple bundan sonra tek bir iMac serisi ile yola devam edecek.

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iMac Pro yolun sonuna geldi

Apple bilindiği üzere ARM tabanlı Apple Silicon yongasına geçiş yapıyor ve 2 yıl içerisinde tüm Mac serisi ARM tabanlı olacak. Haliyle iMac ve iMac Pro ile arada pek bir fark kalmamış oluyor. Tüketicide kafa karışıklığı yaratmamak adına iMac Pro isimlendirmesi de tarihe karışıyor.

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iMac Pro satış noktalarında stoklar bitene kadar ürün bulunabilecek. Apple Store sitesinde de sadece temel konfigürasyon mevcut ve yükseltme yapılamıyor. Sonrasında iMac Pro tamamen tarihe karışacak.

Apple’ın bu yıl iMac tasarımında ciddi bir yeniliğe gideceği ve Apple Silicon ile donatacağı beklentisi yüksek. Bu bakımdan iMac Pro modeli de aradan çekilmiş olacak. Hitap ettiği kitleye göre de iMac içerisinde Apple M yongasının farklı versiyonlarını görebileceğiz.

https://www.gsmarena.com/apple_discontinues_the_imac_pro-news-48089.php

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