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    Google’ın Gemini yapay zekası ile Gmail ve diğerleri mükemmelleşiyor

    Google I/O 2024 etkinliği kapsamında arama devinin tüm duyuruları yapay zeka ile ilgiliydi. Firma, Dokümanlar, Drive, Gmail diğer Workspace uygulamalarına Gemini yapay zekasını entegre etti.
    Google’ın Gemini yapay zekası Gmail mükemmelleştiriyor Tam Boyutta Gör
    Google I/O etkinliğinde her şey yapay zeka ile ilgiliydi ve içinde bulunduğumuz yapay zeka haftasından beklenen her şeye sahipti. Bu bağlamda Google, Dokümanlar, Drive, Gmail ve diğer Workspace uygulamalarının sağ kenar çubuğuna Gemini yapay zekasını entegre ediyor. Bu sanal asistan tüm uygulamalarda aynı olacak ve bu uygulamalarda olup biten her şeyi bilecek.

    Google’ın buradaki amacı tüm Workspace uygulamalarını pürüzsüz bir şekilde birbirlerine bağlamak gibi görünüyor. Google Workspace başkan yardımcısı Aparna Pappu’ya göre kullanıcıların istediği şey de buydu. Gemini tüm belgelerinize, e-postalarınıza ve dosyalarınıza erişebildiğinden uygulama değiştirmeye gerek kalmadan tüm sorularını yanıtlayabiliyor.

    Google Workspace'e Gemini büyüsü

    Gemini 1.5 Pro ile desteklenen örnek bir senaryoya Pappu, faturalarınızın organizasyonunu veriyor. E-postalarınız, dosyalarınız veya diğer uygulamalarda her yerde bulunabilecek faturalarınızı organize etmek ve harcamalarınızı takip etmek için sadece yan paneldeki Gemini’ye 'Harcamalarımı bir Drive klasörüne koy' demeniz yeterli olacak.

    Gmail özelinde "Yazmama yardım et" özelliğinin son derece popüler olduğundan bahsedilirken Google, modeli tüm internete değil de sizin verilerinize dayandırarak, modelin halüsinasyon görme ve başka hatalar yapma eğilimini de azaltabileceğini söylüyor.

    Yenilikler arasında e-posta özetleme de bulunuyor. Gemini 1.5 Pro ile, okumak için zamanınız olmayan bir e-posta dizisi olduğunda, e-postanın veya e-posta dizisinin önemli noktalarını içeren bir özet kartı almak için "bu e-postayı özetleyin" seçeneğine tıklamak yeterli olacak. Özet kartında sorularınızı yazabilir ve Gemini'nin yanıt için e-postanızı ve eklerinizi aramasını sağlayabilirsiniz. Aramaların ötesinde yeni Soru-Cevap özelliği (“Kitap siparişim ne zaman geliyor?” gibi) ile hızlıca yanıtlara ulaşabilirsiniz.

    Üçüncü özellik, Gemini'nin potansiyel e-posta yanıtları önerdiği bağlamsal akıllı yanıtlardan oluşuyor. Temel tahmine dayalı yanıt araçlarının aksine yeni işlev, Gemini'nin daha önce tartışılanları incelemesine dayalı olarak özelleştirilmiş yanıtlar önerecek. Google, bu özelliklerin ilk olarak önümüzdeki aylarda kullanıcıların yapay zekayı deneyebilecekleri bir program olan Google Workspace Labs'de kullanıma sunulacağını söyledi. Ayrıca Gemini for Workspace yan panelinin Haziran ayında yaygın olarak kullanıma sunulacağı belirtildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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