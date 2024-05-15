Google’ın Gemini yapay zekası ile Gmail ve diğerleri mükemmelleşiyor

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Tam Boyutta Gör Google I/O etkinliğinde her şey yapay zeka ile ilgiliydi ve içinde bulunduğumuz yapay zeka haftasından beklenen her şeye sahipti. Bu bağlamda Google, Dokümanlar, Drive, Gmail ve diğer Workspace uygulamalarının sağ kenar çubuğuna Gemini yapay zekasını entegre ediyor. Bu sanal asistan tüm uygulamalarda aynı olacak ve bu uygulamalarda olup biten her şeyi bilecek.

Google’ın buradaki amacı tüm Workspace uygulamalarını pürüzsüz bir şekilde birbirlerine bağlamak gibi görünüyor. Google Workspace başkan yardımcısı Aparna Pappu’ya göre kullanıcıların istediği şey de buydu. Gemini tüm belgelerinize, e-postalarınıza ve dosyalarınıza erişebildiğinden uygulama değiştirmeye gerek kalmadan tüm sorularını yanıtlayabiliyor.

Google Workspace'e Gemini büyüsü

Gemini 1.5 Pro ile desteklenen örnek bir senaryoya Pappu, faturalarınızın organizasyonunu veriyor. E-postalarınız, dosyalarınız veya diğer uygulamalarda her yerde bulunabilecek faturalarınızı organize etmek ve harcamalarınızı takip etmek için sadece yan paneldeki Gemini’ye 'Harcamalarımı bir Drive klasörüne koy' demeniz yeterli olacak.

Gmail özelinde "Yazmama yardım et" özelliğinin son derece popüler olduğundan bahsedilirken Google, modeli tüm internete değil de sizin verilerinize dayandırarak, modelin halüsinasyon görme ve başka hatalar yapma eğilimini de azaltabileceğini söylüyor.

Yenilikler arasında e-posta özetleme de bulunuyor. Gemini 1.5 Pro ile, okumak için zamanınız olmayan bir e-posta dizisi olduğunda, e-postanın veya e-posta dizisinin önemli noktalarını içeren bir özet kartı almak için "bu e-postayı özetleyin" seçeneğine tıklamak yeterli olacak. Özet kartında sorularınızı yazabilir ve Gemini'nin yanıt için e-postanızı ve eklerinizi aramasını sağlayabilirsiniz. Aramaların ötesinde yeni Soru-Cevap özelliği (“Kitap siparişim ne zaman geliyor?” gibi) ile hızlıca yanıtlara ulaşabilirsiniz.

Üçüncü özellik, Gemini'nin potansiyel e-posta yanıtları önerdiği bağlamsal akıllı yanıtlardan oluşuyor. Temel tahmine dayalı yanıt araçlarının aksine yeni işlev, Gemini'nin daha önce tartışılanları incelemesine dayalı olarak özelleştirilmiş yanıtlar önerecek. Google, bu özelliklerin ilk olarak önümüzdeki aylarda kullanıcıların yapay zekayı deneyebilecekleri bir program olan Google Workspace Labs'de kullanıma sunulacağını söyledi. Ayrıca Gemini for Workspace yan panelinin Haziran ayında yaygın olarak kullanıma sunulacağı belirtildi.

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Google’ın Gemini yapay zekası Gmail mükemmelleştiriyor