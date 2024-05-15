Google’ın Gemini yapay zekası ile Gmail ve diğerleri mükemmelleşiyor

Google’ın buradaki amacı tüm Workspace uygulamalarını pürüzsüz bir şekilde birbirlerine bağlamak gibi görünüyor. Google Workspace başkan yardımcısı Aparna Pappu’ya göre kullanıcıların istediği şey de buydu. Gemini tüm belgelerinize, e-postalarınıza ve dosyalarınıza erişebildiğinden uygulama değiştirmeye gerek kalmadan tüm sorularını yanıtlayabiliyor.
Google Workspace'e Gemini büyüsü
Gemini 1.5 Pro ile desteklenen örnek bir senaryoya Pappu, faturalarınızın organizasyonunu veriyor. E-postalarınız, dosyalarınız veya diğer uygulamalarda her yerde bulunabilecek faturalarınızı organize etmek ve harcamalarınızı takip etmek için sadece yan paneldeki Gemini’ye 'Harcamalarımı bir Drive klasörüne koy' demeniz yeterli olacak.
Gmail özelinde "Yazmama yardım et" özelliğinin son derece popüler olduğundan bahsedilirken Google, modeli tüm internete değil de sizin verilerinize dayandırarak, modelin halüsinasyon görme ve başka hatalar yapma eğilimini de azaltabileceğini söylüyor.
Yenilikler arasında e-posta özetleme de bulunuyor. Gemini 1.5 Pro ile, okumak için zamanınız olmayan bir e-posta dizisi olduğunda, e-postanın veya e-posta dizisinin önemli noktalarını içeren bir özet kartı almak için "bu e-postayı özetleyin" seçeneğine tıklamak yeterli olacak. Özet kartında sorularınızı yazabilir ve Gemini'nin yanıt için e-postanızı ve eklerinizi aramasını sağlayabilirsiniz. Aramaların ötesinde yeni Soru-Cevap özelliği (“Kitap siparişim ne zaman geliyor?” gibi) ile hızlıca yanıtlara ulaşabilirsiniz.
Üçüncü özellik, Gemini'nin potansiyel e-posta yanıtları önerdiği bağlamsal akıllı yanıtlardan oluşuyor. Temel tahmine dayalı yanıt araçlarının aksine yeni işlev, Gemini'nin daha önce tartışılanları incelemesine dayalı olarak özelleştirilmiş yanıtlar önerecek. Google, bu özelliklerin ilk olarak önümüzdeki aylarda kullanıcıların yapay zekayı deneyebilecekleri bir program olan Google Workspace Labs'de kullanıma sunulacağını söyledi. Ayrıca Gemini for Workspace yan panelinin Haziran ayında yaygın olarak kullanıma sunulacağı belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.