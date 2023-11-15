Nothing duyurdu: iMessage, Android telefonlara geliyor

Nothing Chats
Uygulama, geçen yıl Google Play Store’da 10.000’in üzerinde indirmeye ulaşan resmî olmayan iMessage istemcisi olan Sunbird tarafından destekleniyor. Nothing Chats uygulamasını iMessage ile kullanmak için kullanıcıların Apple kimlikleriyle giriş yapması gerekiyor. Uygulama, gizlilik politikasına uygun olarak uçtan uca şifrelemeyi destekliyor.
Nothing Chats, iMessage ile aynı şekilde çalışacak. Bireysel ve grup sohbetleri gerçekleştirilebilecek, kullanıcı mesaj yazdığı anda karşı taraf görebilecek, fotoğraf ve video paylaşımı (sıkıştırılmamış şekilde) yapılabilecek, sesli not gönderilebilecek. Bazı kişiler için çok önemli olan okundu bilgisi de görülebilecek. Mesajlara doğrudan yanıt veya emoji ile yanıt verilebilecek. Uygulamanın RCS mesajlaşmayı desteklediği de belirtildi.
Nothing Chats, 17 Kasım’da kullanılabilir olacak. Böylelikle Nothing, iMessage’ı cihazına entegre eden ilk Android OEM oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.