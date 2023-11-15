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    Anlık Bildirim

    Nothing duyurdu: iMessage, Android telefonlara geliyor

    Nothing, iMessage'ı Android telefonlara getiren uygulamayı duyurdu. Kullanıcılar, Nothing Chats uygulaması üzerinden iPhone kullanıcılarına mesaj gönderebilecek. 
    nothing imessage android telefonlara geliyor Tam Boyutta Gör
    Nothing, bu ayın sonuna doğru iMessage ile uyumlu yeni Nothing Chats uygulamasını yayınlamayı planlıyor. İlk olarak Nothing Phone 2 kullanıcıları, iPhone kullanıcılarıyla mesajlaşabilecek ve uygulama, Kuzey Amerika, AB ve diğer Avrupa ülkelerinde kullanıma sunulacak.

    Nothing Chats

    Uygulama, geçen yıl Google Play Store’da 10.000’in üzerinde indirmeye ulaşan resmî olmayan iMessage istemcisi olan Sunbird tarafından destekleniyor. Nothing Chats uygulamasını iMessage ile kullanmak için kullanıcıların Apple kimlikleriyle giriş yapması gerekiyor. Uygulama, gizlilik politikasına uygun olarak uçtan uca şifrelemeyi destekliyor.

    Nothing Chats, iMessage ile aynı şekilde çalışacak. Bireysel ve grup sohbetleri gerçekleştirilebilecek, kullanıcı mesaj yazdığı anda karşı taraf görebilecek, fotoğraf ve video paylaşımı (sıkıştırılmamış şekilde) yapılabilecek, sesli not gönderilebilecek. Bazı kişiler için çok önemli olan okundu bilgisi de görülebilecek. Mesajlara doğrudan yanıt veya emoji ile yanıt verilebilecek. Uygulamanın RCS mesajlaşmayı desteklediği de belirtildi.

    Nothing Chats, 17 Kasım’da kullanılabilir olacak. Böylelikle Nothing, iMessage’ı cihazına entegre eden ilk Android OEM oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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