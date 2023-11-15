Nothing duyurdu: iMessage, Android telefonlara geliyor

Tam Boyutta Gör Nothing, bu ayın sonuna doğru iMessage ile uyumlu yeni Nothing Chats uygulamasını yayınlamayı planlıyor. İlk olarak Nothing Phone 2 kullanıcıları, iPhone kullanıcılarıyla mesajlaşabilecek ve uygulama, Kuzey Amerika, AB ve diğer Avrupa ülkelerinde kullanıma sunulacak.

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Nothing Chats

Uygulama, geçen yıl Google Play Store’da 10.000’in üzerinde indirmeye ulaşan resmî olmayan iMessage istemcisi olan Sunbird tarafından destekleniyor. Nothing Chats uygulamasını iMessage ile kullanmak için kullanıcıların Apple kimlikleriyle giriş yapması gerekiyor. Uygulama, gizlilik politikasına uygun olarak uçtan uca şifrelemeyi destekliyor.

Nothing Chats, iMessage ile aynı şekilde çalışacak. Bireysel ve grup sohbetleri gerçekleştirilebilecek, kullanıcı mesaj yazdığı anda karşı taraf görebilecek, fotoğraf ve video paylaşımı (sıkıştırılmamış şekilde) yapılabilecek, sesli not gönderilebilecek. Bazı kişiler için çok önemli olan okundu bilgisi de görülebilecek. Mesajlara doğrudan yanıt veya emoji ile yanıt verilebilecek. Uygulamanın RCS mesajlaşmayı desteklediği de belirtildi.

Nothing Chats, 17 Kasım’da kullanılabilir olacak. Böylelikle Nothing, iMessage’ı cihazına entegre eden ilk Android OEM oldu.

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