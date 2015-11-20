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Imgur yeni güncelleme ile Android tabletlere tam uydu

Ülkemizde yasaklı olan fotoğraf paylaşım hizmetlerinden birisi olan Imgur, Android uygulamasını tabletlerin geniş ekranlarını en iyi kullanacak şekilde güncelledi.
3 yıl
1,5b
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2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Imgur yeni güncelleme ile Android tabletlere tam uydu
 

Fotoğraf paylaşım tabanlı olmasının yanında oylama imkanı sunarak popülarite kazanmasına yardımcı olan Imgur servisi, yakın zamanda bir Android uygulaması kullanıma sunmuştu. Uygulamaya şimdi tablet desteği de ekleniyor. 

Google'ın tasarım rehberlerine uyularak tasarlanan kullanıcı arayüzü, tabletlerdeki geniş alanı en optimal şekilde kullanmayı amaçlıyor. Uygulamanın genel arayüzü zaten web arayüzü ile hemen hemen aynı sadelikte tasarlanmıştı. Bunun haricinde güncellemede GIF dosyaların daha hızlı yüklenmesi ve gösterimi sağlanmış.

Imgur uygulaması standart olarak fotoğraf yükleme, yüklemeleri GIF veya meme tarzında çalışmalara dönüştürebilme, hızlı resim eleyebilme, fotoğraf oylama, popüler fotoğrafların açılış ekranına yerleşmesi, fotoğraflara yorum yapabilme, oylanan fotoğrafların favoriler içerisine kaydedilmesi gibi özellikler barındırıyor. Bu arada platform ülkemizde yasaklı durumda. 



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mahsur kalan adam 3 yıl
arkadaş buna da her gün güncelleme geliyor
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alemburda34 3 yıl
50 kere yazdim insan bir ilgilenir ne vurdun duymaz siteymis. Hala engelli o kadar alismistim.
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