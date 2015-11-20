Imgur yeni güncelleme ile Android tabletlere tam uydu





Fotoğraf paylaşım tabanlı olmasının yanında oylama imkanı sunarak popülarite kazanmasına yardımcı olan Imgur servisi, yakın zamanda bir Android uygulaması kullanıma sunmuştu. Uygulamaya şimdi tablet desteği de ekleniyor.





Google'ın tasarım rehberlerine uyularak tasarlanan kullanıcı arayüzü, tabletlerdeki geniş alanı en optimal şekilde kullanmayı amaçlıyor. Uygulamanın genel arayüzü zaten web arayüzü ile hemen hemen aynı sadelikte tasarlanmıştı. Bunun haricinde güncellemede GIF dosyaların daha hızlı yüklenmesi ve gösterimi sağlanmış.





Imgur uygulaması standart olarak fotoğraf yükleme, yüklemeleri GIF veya meme tarzında çalışmalara dönüştürebilme, hızlı resim eleyebilme, fotoğraf oylama, popüler fotoğrafların açılış ekranına yerleşmesi, fotoğraflara yorum yapabilme, oylanan fotoğrafların favoriler içerisine kaydedilmesi gibi özellikler barındırıyor. Bu arada platform ülkemizde yasaklı durumda.







