Netflix abonelerine özel Immortality oyunu mobile geldi

Immortality neler sunuyor?
Immortality oyunu interaktif video film tarzında ve gerçek oyuncuların canlandırdığı sahnelerle geliştirildi. Oyunda yıldız adayı iken ortadan kaybolan genç bir kızın yayınlanmamış 3 farklı filmini inceleyerek ipuçları bulmaya çalışıyorsunuz ve dedektifliğe soyunuyorsunuz.
Windows ve Xbox Series X/S konsolları için yayınlanan oyunun mobil sürümü Netflix abonelerine özel olacak. Aboneler uygulama içerisinde oyunun ilgili mağazadaki linkine erişebilecekler.
Mobil oyunlara önemli yatırımlar yapan ve kataloğunu sürekli genişleten Netflix geçtiğimiz aylarda da Oxenfree, Spiritfarer, Sünger Bob, Asphalt Extreme gibi özel yapımları abonelerine sunmuştu.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netflix.NGP.Immortality
IMMORTALITY Games Ücretsiz 277,1 MBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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