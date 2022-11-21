Netflix abonelerine özel Immortality oyunu mobile geldi

Yaz sonunda indirmeye sunulan ve yılın en beğenilen oyunları arasında yerini alan Sam Barlow imzalı Immortality yapımı Netflix aboneleri için geliyor. Aboneler mobil oyunu ücretsiz deneyimleyebilecek.

Immortality neler sunuyor?

Immortality oyunu interaktif video film tarzında ve gerçek oyuncuların canlandırdığı sahnelerle geliştirildi. Oyunda yıldız adayı iken ortadan kaybolan genç bir kızın yayınlanmamış 3 farklı filmini inceleyerek ipuçları bulmaya çalışıyorsunuz ve dedektifliğe soyunuyorsunuz.

Oxenfree Netflix Edition erişime açıldı 1 ay önce eklendi

Windows ve Xbox Series X/S konsolları için yayınlanan oyunun mobil sürümü Netflix abonelerine özel olacak. Aboneler uygulama içerisinde oyunun ilgili mağazadaki linkine erişebilecekler.

Mobil oyunlara önemli yatırımlar yapan ve kataloğunu sürekli genişleten Netflix geçtiğimiz aylarda da Oxenfree, Spiritfarer, Sünger Bob, Asphalt Extreme gibi özel yapımları abonelerine sunmuştu.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netflix.NGP.Immortality

IMMORTALITY Games Ücretsiz 277,1 MB

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Immortality mobil oyunu sadece Netflix abonelerine