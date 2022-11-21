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    Anlık Bildirim

    Netflix abonelerine özel Immortality oyunu mobile geldi

    Uzun süredir mobil oyunlara önemli yatırımlar yapan Netflix’in son yapımı Immortality oldu. Video simülasyon tarzındaki oyun kayıp bir kızın hikâyesine odaklanıyor. 
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    Netflix
    Yaz sonunda indirmeye sunulan ve yılın en beğenilen oyunları arasında yerini alan Sam Barlow imzalı Immortality yapımı Netflix aboneleri için geliyor. Aboneler mobil oyunu ücretsiz deneyimleyebilecek.

    Immortality neler sunuyor?

    Immortality oyunu interaktif video film tarzında ve gerçek oyuncuların canlandırdığı sahnelerle geliştirildi. Oyunda yıldız adayı iken ortadan kaybolan genç bir kızın yayınlanmamış 3 farklı filmini inceleyerek ipuçları bulmaya çalışıyorsunuz ve dedektifliğe soyunuyorsunuz.

    Windows ve Xbox Series X/S konsolları için yayınlanan oyunun mobil sürümü Netflix abonelerine özel olacak. Aboneler uygulama içerisinde oyunun ilgili mağazadaki linkine erişebilecekler.

    Mobil oyunlara önemli yatırımlar yapan ve kataloğunu sürekli genişleten Netflix geçtiğimiz aylarda da Oxenfree, Spiritfarer, Sünger Bob, Asphalt Extreme gibi özel yapımları abonelerine sunmuştu.

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netflix.NGP.Immortality

    IMMORTALITY IMMORTALITY IMMORTALITY IMMORTALITY Games Ücretsiz 277,1 MB

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