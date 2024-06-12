Tam Boyutta Gör Metallica grubu, 13 Haziran Perşembe gününden itibaren tüm Fortnite deneyimlerinde merkezde yer alan ilk grup olacak. Her oyun modunda (Fortnite Festivali, Battle Royale, LEGO Fortnite, Roket Yarışı) ay boyunca Metallica temalı modlar yer alacak.

Etkinlik, Fortnite'ın birçok oyun modundan birkaçını kapsayacak

Pek çok söylentinin ardından Metallica, grubun altı popüler şarkıyı seslendireceği bir konserle Fortnite’a geri dönmüş olacak. Her grup üyesinin kendi kozmetik kıyafeti ve yeni bir LEGO versiyonu olacak. Rocket Racing’e Metallica temalı bir parkur eklenecek ve Fortnite Festival Season Pass’te çok sayıda Metallica içeriği yer alacak.

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Fortnite hayranları bu modların tamamına erişebilecek. Marshmello’nun 2019’daki canlı konserinden bu yana Fortnite, Battle Royale adasında ve diğer modlarda çok sayıda sanatçıyı ağırlamıştı. Epic Games, Fortnite Festivali’ni müzikle bir araya getirmeyi yenilikçi bir şekilde gösterdi.

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Fortnite, Metallica etkinliğini ve yeni görünümleri duyurdu