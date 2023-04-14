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    Immortals of Aveum çıkış tarihi açıklandı: FPS dünyasına yeni bir soluk geliyor

    EA Originals, yakında çıkacak olan "birinci şahıs büyü nişancı oyunu" olarak nitelendirdiği Immortals of Aveum’un çıkış tarihiyle birlikte oyunun dünyasını gösteren bir video yayınladı.
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    EA Originals, Immortals of Aveum’un çıkış tarihini açıkladı Tam Boyutta Gör
    EA Originals tarafından desteklenen ve Ascendant Studios tarafından geliştirilen nitelendirdiği Immortals of Aveum, hem sanatsal açıdan hem de oynanış şekliyle FPS dünyasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. İlk kez geçtiğimiz yıl The Game Awards’ta duyurulan oyunun kısa bir süre önce çıkış tarihi ve merak edilen detayları paylaşıldı.

    Immortals of Aveum çıkış tarihi

    EA Originals, Immortals of Aveum’un çıkış tarihini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Immortals of Aveum, 20 Temmuz 2023'te PlayStation 5, Xbox Series X ve S ve PC için EA App, Steam ve Epic Games Store üzerinden piyasaya çıkacak. Immortals of Aveum fiyatı Steam ve Epic Store’da 999 TL, PS ve Xbox tarafındaysa 1400 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu arada bu iki platformda EA Play ile yüzde 10 indirim almak da mümkün.

    Immortals of Aveum, yalnızca tek oyunculu ve birinci şahıs nişancı oyunu gibi oynanacak ancak geleneksel silahlar yerine ateş gücümüzü büyüler oluşturacak. Immortals of Aveum doğal olarak fantastik bir evrende geçiyor ve FPS geleneklerine meydan okuyan hızlı tempolu aksiyon ve büyü tabanlı savaş ile içgüdüsel, sinematik, hikaye odaklı bir senaryo vaat ediyor.

    Immortals of Aveum hikayesi

    EA Originals, Immortals of Aveum’un çıkış tarihini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Immortals of Aveum’un konusu tamamen ana karakter Jak’ın etrafında inşa ediliyor olacak. Jak, Seren’de büyüyen güçsüz ve yoksul birisi ancak hayatının ilerleyen dönemlerinde büyü yeteneklerinin olduğunu keşfediyor. Unforeseen olarak tanımlanan bu olay sonrasında Jak, Ölümsüzler Tarikatı'na katılmak üzere işe alınır ve isteksizce insanoğlunun büyünün kontrolü için verdiği bitmek bilmeyen bir savaşın içinde kendisini bulur.

    Immortals of Aveum’da üç biçimde büyü kullanılabiliyor ve bunların farklı kombinasyonları oyunculara sunuluyor: Kaos (kırmızı), Kuvvet (mavi), Hayat (yeşil). Jak olarak tüm bunların hepsini kullanma gibi özel ve son derece ender bir yeteneğe sahibiz. Açıklananlara göre oyunda 25’ten fazla büyü ve 80’den fazla yetenek olacak. Dolayısıyla yetenek ağacında gidilecek yol oynanış tarzını da belirleyecek.

    Kaynakça https://www.ign.com/articles/ea-originals-first-person-magic-shooter-immortals-of-aveum-arrives-this-july https://ir.ea.com/press-releases/press-release-details/2023/EA-and-Ascendant-Studios-Unveil-Immortals-of-Aveum-an-All-New-Single-Player-Magic-Shooter-Launching-July-20-2023/default.aspx
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