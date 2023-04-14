Immortals of Aveum çıkış tarihi açıklandı: FPS dünyasına yeni bir soluk geliyor

Immortals of Aveum, yalnızca tek oyunculu ve birinci şahıs nişancı oyunu gibi oynanacak ancak geleneksel silahlar yerine ateş gücümüzü büyüler oluşturacak. Immortals of Aveum doğal olarak fantastik bir evrende geçiyor ve FPS geleneklerine meydan okuyan hızlı tempolu aksiyon ve büyü tabanlı savaş ile içgüdüsel, sinematik, hikaye odaklı bir senaryo vaat ediyor.
Immortals of Aveum hikayesi
Immortals of Aveum’da üç biçimde büyü kullanılabiliyor ve bunların farklı kombinasyonları oyunculara sunuluyor: Kaos (kırmızı), Kuvvet (mavi), Hayat (yeşil). Jak olarak tüm bunların hepsini kullanma gibi özel ve son derece ender bir yeteneğe sahibiz. Açıklananlara göre oyunda 25’ten fazla büyü ve 80’den fazla yetenek olacak. Dolayısıyla yetenek ağacında gidilecek yol oynanış tarzını da belirleyecek.
Üst düzey işadamı / bürokratlar için de ideal. Koy telefonunu mikrodalganın içine, bak istihbari dalganın keyfine.