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    Anlık Bildirim

    Ascendant Studios açıkladı: FSR3 konsollara geliyor

    AMD’nin RX 7700 ve 7800 ekran kartları ile tanıttığı FidelityFX Super Resolution 3, geçtiğimiz günlerde PC için çıkış yapmıştı. Ancak görünüşe göre FSR3, çok geçmeden konsollara da gelecek.
    Xbox Series ve Playstation 5 için FSR3 yolda Tam Boyutta Gör
    AMD, Gamescom’da düzenlediği etkinlikte RX 7700 ve RTX 7800 ekran kartlarının yanı sıra FidelityFX Super Resolution 3 teknolojisini de tanıtmıştı. Geçtiğimiz günlerde Immortals of Aveum ve Forspoken için çıkış yapan bu teknoloji, çok geçmeden yeni nesil konsollara da gelebilir.

    Immortals of Aveum konsollarda FSR3’ü destekleyebilir

    Xbox Series ve Playstation 5 için FSR3 yolda Tam Boyutta Gör
    AMD, Gamescom etkinliğinde FSR3’ün yeni nesil konsollar tarafından da destekleneceğini belirtmişti ancak görünüşe göre bu destek, beklediğimizden daha yakın bir tarihte gelebilir. Immortals of Aveum geliştiricisi Ascendant Studios; FSR3 teknolojisini konsollara getirmek için AMD ile çalıştığını duyurdu. Bildiğiniz gibi Immortals of Aveum, tüm yeni nesil konsollarda 60fps desteği sunuyor. Eğer stüdyo, oyuna FSR 3 desteği getirirse yeni nesil konsollarda 120fps görmemiz mümkün olacak.

    Playstation 5’in başı dertte

    AMD’nin FSR3 çözümü teknik olarak PS5 tarafından da desteklense de Sony’nin konsolu bu teknolojiden yeteri kadar yararlanamayabilir. FSR 3, Optik Akış ve Kare Oluşturma görevlerini asenkronize olarak yönetebilmek için DX12 tabanlı bir yedek takas zinciri kullanıyor. PS5’in de DirectX 12’yi desteklememesi FSR3 çözümüne bir problem yaratıyor. AMD, Windows ve Xbox dışındaki platformlara da FSR3 teknolojisini sunmak için Unreal Engine eklentisi sunuyor ancak bu eklenti, optik akış ve kare oluşturma görevlerini asenkronize çalıştıramıyor ve performans düşüşüne sebep oluyor. Bakalım Ascendant, bu problemin üzerinden gelmeyi başaracak mı?

    AMD FSR 3 ile oyuncuları mutlu etmeyi başardı

    FSR 3 henüz yalnızca iki farklı oyun tarafından desteklense de FidelityFX’in bu versiyonu, özellikle görüntü kalitesi ile oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı. Yerel kenar yumuşatma desteği ile görselleri daha da netleştiren FSR3, DLSS için ciddi bir rakip olacağa benziyor. Ancak buna rağmen DLSS'in, görüntü kalitesi ve kare üretme konusunda AMD’nin teknolojisinden önde olduğu belirtiliyor. Ancak Nvidia'nın Frame Generation teknolojisi yalnızca RTX 40 serisinde çalışıyor, çalışıyor.

    Bunların yanı sıra, Frame Generation (kare üretme) teknolojilerinin yeni nesil konsollarda çok sık kullanılmayacağı belirtiliyor. Hem Nvidia’nın hem de AMD’nin kare üretme çözümleri, oyunlar için ciddi gecikmelere yol açıyor. Ayrıca 60fps altında çalışan oyunların, bu teknolojiden ciddi anlamda yararlanamıyor. Bu nedenle FSR 3, en azından bir süre PC oyunculara daha çok yardımcı olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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