Ascendant Studios açıkladı: FSR3 konsollara geliyor

- Immortals of Aveum konsollarda FSR3’ü destekleyebilir
- Playstation 5’in başı dertte
- AMD FSR 3 ile oyuncuları mutlu etmeyi başardı
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Immortals of Aveum konsollarda FSR3’ü destekleyebilir
Playstation 5’in başı dertte
AMD’nin FSR3 çözümü teknik olarak PS5 tarafından da desteklense de Sony’nin konsolu bu teknolojiden yeteri kadar yararlanamayabilir. FSR 3, Optik Akış ve Kare Oluşturma görevlerini asenkronize olarak yönetebilmek için DX12 tabanlı bir yedek takas zinciri kullanıyor. PS5’in de DirectX 12’yi desteklememesi FSR3 çözümüne bir problem yaratıyor. AMD, Windows ve Xbox dışındaki platformlara da FSR3 teknolojisini sunmak için Unreal Engine eklentisi sunuyor ancak bu eklenti, optik akış ve kare oluşturma görevlerini asenkronize çalıştıramıyor ve performans düşüşüne sebep oluyor. Bakalım Ascendant, bu problemin üzerinden gelmeyi başaracak mı?
AMD FSR 3 ile oyuncuları mutlu etmeyi başardı
FSR 3 henüz yalnızca iki farklı oyun tarafından desteklense de FidelityFX’in bu versiyonu, özellikle görüntü kalitesi ile oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı. Yerel kenar yumuşatma desteği ile görselleri daha da netleştiren FSR3, DLSS için ciddi bir rakip olacağa benziyor. Ancak buna rağmen DLSS'in, görüntü kalitesi ve kare üretme konusunda AMD’nin teknolojisinden önde olduğu belirtiliyor. Ancak Nvidia'nın Frame Generation teknolojisi yalnızca RTX 40 serisinde çalışıyor, çalışıyor.
Bunların yanı sıra, Frame Generation (kare üretme) teknolojilerinin yeni nesil konsollarda çok sık kullanılmayacağı belirtiliyor. Hem Nvidia’nın hem de AMD’nin kare üretme çözümleri, oyunlar için ciddi gecikmelere yol açıyor. Ayrıca 60fps altında çalışan oyunların, bu teknolojiden ciddi anlamda yararlanamıyor. Bu nedenle FSR 3, en azından bir süre PC oyunculara daha çok yardımcı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.