Muza tıklama oyunu (Banana) Steam'de rekor kırdı: Peki, neden bu kadar popüler?

Banana oyunu Steam'de en çok oynanan ikinci oyun
Neden herkesin birdenbire Banana oynadığını, kelimenin tam anlamıyla boş bir oyun olan tıklama oyununa ilgi gösterdiğini merak ediyor olabilirsiniz. Cevap basit; para. Banana aslında oyuncusuna para kazandırmak için tasarlanmış bir meme oyunu. Oyun önemsiz çünkü şu anda yaklaşık yarım milyon insanın sabırla tıklamasının tek nedeni, Steam pazarında satabilecekleri muzlara sahip olmak. Oyunu başlattığınız ve arada bir muza tıkladığınız sürece bu görünümleri düşürme şansınız var.
Muzlar binlerce dolara satılıyor
Oyunda kaç adet muz olduğu belli değil ancak Steam pazarına girdiğinizde birçok çeşit görebiliyorsunuz. Nadir çıkarılanlar tahmin edeceğiniz üzere çok yüksek fiyatlara satılıyor. Teoride pazarda muzları satarak kazandığınız para sanal para ve Steam dışında kullanılamıyor. Ancak pratikte bazı üçüncü parti sitelerde bunlar gerçek paraya dönüştürülebiliyor. Peki, geliştiricinin bundan kazancı ne? Pazarda sattığınız bir öğenin (muzun) değerinin yalnızca %85’i Steam Cüzdan’a aktarılıyor, geri kalan %10’u oyunun geliştiricisine, %5’i de Valve’a gidiyor.
Geliştiriciye göre şu anda oyuncuların çoğunu botlar oluşturuyor; çok daha para kazanmak için nadir görülen muzları elde etmek için binlerce alternatif hesabı kötüye kullanıyorlar.Kaynakça https://store.steampowered.com/charts https://www.digitaltrends.com/gaming/banana-free-to-play-viral-steam/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.