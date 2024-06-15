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    Muza tıklama oyunu (Banana) Steam'de rekor kırdı: Peki, neden bu kadar popüler?

    Steam'in en çok oynananlar listesinde yeni bir oyun yükseliyor ve bu yeni bir battle royale veya Call of Duty oyunu değil. Banana oyununda tek yapmanız gereken muza tıklamak. Peki, neden popüler?
    banana muza tıklama oyunu steam en çok oynananlar Tam Boyutta Gör
    Bir muza tekrar tekrar tıklamaya dayalı bir oyun olan Banana, şu anda Steam’de en çok oynanan ikinci oyun olup PUBG, Destiny 2, Dota 2 veya Elden Ring gibi oyunları geride bırakıyor. Bu yazının yazıldığı sırada Banana’nın eş zamanlı oyuncusu 550.000’i geçti. Peki, muz tıklamayla ilgili bir oyun nasıl bu kadar başarılı oldu?

    Banana oyunu Steam'de en çok oynanan ikinci oyun

    Neden herkesin birdenbire Banana oynadığını, kelimenin tam anlamıyla boş bir oyun olan tıklama oyununa ilgi gösterdiğini merak ediyor olabilirsiniz. Cevap basit; para. Banana aslında oyuncusuna para kazandırmak için tasarlanmış bir meme oyunu. Oyun önemsiz çünkü şu anda yaklaşık yarım milyon insanın sabırla tıklamasının tek nedeni, Steam pazarında satabilecekleri muzlara sahip olmak. Oyunu başlattığınız ve arada bir muza tıkladığınız sürece bu görünümleri düşürme şansınız var.

    Muzlar binlerce dolara satılıyor

    Oyunda kaç adet muz olduğu belli değil ancak Steam pazarına girdiğinizde birçok çeşit görebiliyorsunuz. Nadir çıkarılanlar tahmin edeceğiniz üzere çok yüksek fiyatlara satılıyor. Teoride pazarda muzları satarak kazandığınız para sanal para ve Steam dışında kullanılamıyor. Ancak pratikte bazı üçüncü parti sitelerde bunlar gerçek paraya dönüştürülebiliyor. Peki, geliştiricinin bundan kazancı ne? Pazarda sattığınız bir öğenin (muzun) değerinin yalnızca %85’i Steam Cüzdan’a aktarılıyor, geri kalan %10’u oyunun geliştiricisine, %5’i de Valve’a gidiyor.

    Geliştiriciye göre şu anda oyuncuların çoğunu botlar oluşturuyor; çok daha para kazanmak için nadir görülen muzları elde etmek için binlerce alternatif hesabı kötüye kullanıyorlar.

    Kaynakça https://store.steampowered.com/charts https://www.digitaltrends.com/gaming/banana-free-to-play-viral-steam/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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