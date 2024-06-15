Muza tıklama oyunu (Banana) Steam'de rekor kırdı: Peki, neden bu kadar popüler?

Tam Boyutta Gör Bir muza tekrar tekrar tıklamaya dayalı bir oyun olan Banana, şu anda Steam’de en çok oynanan ikinci oyun olup PUBG, Destiny 2, Dota 2 veya Elden Ring gibi oyunları geride bırakıyor. Bu yazının yazıldığı sırada Banana’nın eş zamanlı oyuncusu 550.000’i geçti. Peki, muz tıklamayla ilgili bir oyun nasıl bu kadar başarılı oldu?

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Banana oyunu Steam'de en çok oynanan ikinci oyun

Neden herkesin birdenbire Banana oynadığını, kelimenin tam anlamıyla boş bir oyun olan tıklama oyununa ilgi gösterdiğini merak ediyor olabilirsiniz. Cevap basit; para. Banana aslında oyuncusuna para kazandırmak için tasarlanmış bir meme oyunu. Oyun önemsiz çünkü şu anda yaklaşık yarım milyon insanın sabırla tıklamasının tek nedeni, Steam pazarında satabilecekleri muzlara sahip olmak. Oyunu başlattığınız ve arada bir muza tıkladığınız sürece bu görünümleri düşürme şansınız var.

Muzlar binlerce dolara satılıyor

Oyunda kaç adet muz olduğu belli değil ancak Steam pazarına girdiğinizde birçok çeşit görebiliyorsunuz. Nadir çıkarılanlar tahmin edeceğiniz üzere çok yüksek fiyatlara satılıyor. Teoride pazarda muzları satarak kazandığınız para sanal para ve Steam dışında kullanılamıyor. Ancak pratikte bazı üçüncü parti sitelerde bunlar gerçek paraya dönüştürülebiliyor. Peki, geliştiricinin bundan kazancı ne? Pazarda sattığınız bir öğenin (muzun) değerinin yalnızca %85’i Steam Cüzdan’a aktarılıyor, geri kalan %10’u oyunun geliştiricisine, %5’i de Valve’a gidiyor.

Geliştiriciye göre şu anda oyuncuların çoğunu botlar oluşturuyor; çok daha para kazanmak için nadir görülen muzları elde etmek için binlerce alternatif hesabı kötüye kullanıyorlar.

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