Samsung Galaxy S25, selefi ile aynı batarya kapasitesine sahip olacak

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Tam Boyutta Gör Android telefon pazarının lideri olan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki haftalarda yeni Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip ürünlerini tanıtacak. Geçtiğimiz aylarda çalışmalarını bu modellere yönelten firma, önümüzdeki yılın Galaxy S serisi için de çalışmalara devam ediyor. İddialara göre Galaxy S25 serisinin standart modeli, selefine göre herhangi bir batarya iyileştirmesi sunmayacak.

Samsung Galaxy Z Fold 6 ilk kez canlı olarak görüntülendi 7 sa. önce eklendi

Standart Galaxy S25, 4000 mAh bataryaya sahip olabilir

Samsung’a yakın kaynakları ile bilinen GalaxyClub, Galaxy S25'in Galaxy S24 ile aynı pil özellikleriyle test edildiğini bildirdi. Bu rapora göre Galaxy S25, 3,881 mAh (tipik 4000 mAh) batarya ile test ediliyor. Hatırlayacak olursanız Galaxy S24 de 4000 mAh batarya sistemine sahipti. Serinin diğer modelleri Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra’nın pil detayları ise şimdilik gizemini koruyor.

Samsung geçtiğimiz yıllarda Galaxy S serisinde ufak batarya kapasitesi artışları ve daha verimli işlemci kullanımı ile cihazlarının batarya ömrünü arttırmayı başarmıştı. Firmanın Galaxy S25 serisinde, %10’a kadar daha yüksek ömür sunacak yapay zekâ tabanlı yeni bir batarya optimizasyon sistemine yer vermesi bekleniyor. Bu nedenle Samsung, Galaxy S25 serisinde herhangi bir pil kapasite artışına yer vermeyebilir. Galaxy S25 serisi, 2025 yılının ilk aylarında tanıtılacak.



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