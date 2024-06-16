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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25, selefi ile aynı batarya kapasitesine sahip olacak

    Android telefon pazarının lideri olan Samsung, Galaxy S25 serisi için çalışmalara devam ediyor. İddialara göre serinin standart modeli, Galaxy S24 ile aynı batarya ile test ediliyor.
    Samsung Galaxy S24 ve Galaxy S24+ Tam Boyutta Gör
    Android telefon pazarının lideri olan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki haftalarda yeni Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip ürünlerini tanıtacak. Geçtiğimiz aylarda çalışmalarını bu modellere yönelten firma, önümüzdeki yılın Galaxy S serisi için de çalışmalara devam ediyor. İddialara göre Galaxy S25 serisinin standart modeli, selefine göre herhangi bir batarya iyileştirmesi sunmayacak.

    Standart Galaxy S25, 4000 mAh bataryaya sahip olabilir

    Samsung’a yakın kaynakları ile bilinen GalaxyClub, Galaxy S25'in Galaxy S24 ile aynı pil özellikleriyle test edildiğini bildirdi. Bu rapora göre Galaxy S25, 3,881 mAh (tipik 4000 mAh) batarya ile test ediliyor. Hatırlayacak olursanız Galaxy S24 de 4000 mAh batarya sistemine sahipti. Serinin diğer modelleri Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra’nın pil detayları ise şimdilik gizemini koruyor.

    Samsung geçtiğimiz yıllarda Galaxy S serisinde ufak batarya kapasitesi artışları ve daha verimli işlemci kullanımı ile cihazlarının batarya ömrünü arttırmayı başarmıştı. Firmanın Galaxy S25 serisinde, %10’a kadar daha yüksek ömür sunacak yapay zekâ tabanlı yeni bir batarya optimizasyon sistemine yer vermesi bekleniyor. Bu nedenle Samsung, Galaxy S25 serisinde herhangi bir pil kapasite artışına yer vermeyebilir. Galaxy S25 serisi, 2025 yılının ilk aylarında tanıtılacak.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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