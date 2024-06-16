Samsung Galaxy S25, selefi ile aynı batarya kapasitesine sahip olacak

Standart Galaxy S25, 4000 mAh bataryaya sahip olabilir
Samsung’a yakın kaynakları ile bilinen GalaxyClub, Galaxy S25'in Galaxy S24 ile aynı pil özellikleriyle test edildiğini bildirdi. Bu rapora göre Galaxy S25, 3,881 mAh (tipik 4000 mAh) batarya ile test ediliyor. Hatırlayacak olursanız Galaxy S24 de 4000 mAh batarya sistemine sahipti. Serinin diğer modelleri Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra’nın pil detayları ise şimdilik gizemini koruyor.
Samsung geçtiğimiz yıllarda Galaxy S serisinde ufak batarya kapasitesi artışları ve daha verimli işlemci kullanımı ile cihazlarının batarya ömrünü arttırmayı başarmıştı. Firmanın Galaxy S25 serisinde, %10’a kadar daha yüksek ömür sunacak yapay zekâ tabanlı yeni bir batarya optimizasyon sistemine yer vermesi bekleniyor. Bu nedenle Samsung, Galaxy S25 serisinde herhangi bir pil kapasite artışına yer vermeyebilir. Galaxy S25 serisi, 2025 yılının ilk aylarında tanıtılacak.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.