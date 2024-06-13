PS Plus Haziran 2024 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

- PS Plus Extra ve Premium oyunları Haziran 2024
- PS Plus Extra
- PlayStation Premium | Classics
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PS Plus Extra ve Premium oyunları Haziran 2024
Hatırlayacak olursak Haziran ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına,SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, AEW: Fight Forever ve Streets of Rage 4 olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.
Sony'nin paylaşımına göre 18 Haziran'dan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Monster Hunter Rise, Football Manager 2024, Far Cry 4 ve Crusader Kings III başta olmak üzere 14 yeni oyun ekleniyor. İşte Haziran ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm yeni oyunlar...
PS Plus Extra
- Monster Hunter Rise | PS4, PS5
- Football Manager 2024 | PS5
- Crusader Kings III | PS5
- Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 | PS4, PS5
- After Us | PS5
- Anno 1800 | PS5
- Police Simulator: Patrol Officers | PS4, PS5
- Far Cry 4* | PS4
- LEGO The Hobbit | PS4
- LEGO The Incredibles | PS4
PlayStation Premium | Classics
- Kayak VR: Mirage | PS VR2
- LEGO Star Wars II: The Original Trilogy | PS4, PS5
- Ghosthunter | PS4, PS5
- Daxter | PS4, PS5
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.