PS Plus Haziran 2024 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Haziran ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium oyunları Haziran 2024

Hatırlayacak olursak Haziran ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına,SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, AEW: Fight Forever ve Streets of Rage 4 olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

Sony'nin paylaşımına göre 18 Haziran'dan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Monster Hunter Rise, Football Manager 2024, Far Cry 4 ve Crusader Kings III başta olmak üzere 14 yeni oyun ekleniyor. İşte Haziran ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm yeni oyunlar...

PS Plus Extra

Monster Hunter Rise | PS4, PS5

Football Manager 2024 | PS5

Crusader Kings III | PS5

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 | PS4, PS5

After Us | PS5

Anno 1800 | PS5

Police Simulator: Patrol Officers | PS4, PS5

Far Cry 4* | PS4

LEGO The Hobbit | PS4

LEGO The Incredibles | PS4

PlayStation Premium | Classics

Kayak VR: Mirage | PS VR2

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy | PS4, PS5

Ghosthunter | PS4, PS5

Daxter | PS4, PS5

