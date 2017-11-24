İnan Kıraç: Yerli otomobil elektrikli olacak

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Yerli otomobili üretecek beşli grup içinde yer alan Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, yerli otomobilin elektrikli olacağını açıkladı.

Yerli Otomobil Elektrikli Olacak

Bünyesinde Karsan’ın yer aldığı Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç yapacakları otomobilin elektrikli olacağını belirterek, "Hangi şehirde yapacağız, hangi modeli yapacağız gibi konularımız var. Fakat 5 kişilik grup doğru bir gruptur. Şu anda Türkiye'nin her yerinde bu otomobili kullanmak mümkün mü, değil, altyapı lazım. Benzin doldurur gibi elektrik dolumu yapılabilecek istasyonlar lazım. Doğru zamanda Türkiye bu işe giriyor. Yan sanayi zayıf olduğu için başta zorlandık ama bugünkü yan sanayinin geldiği seviye çok yüksek. Birlik daha müşavir firmayı seçmeye çalışıyor, ona bir hazırlık yaptıracağız, ondan sonra şekillenecek. Kendimizi kapalı duvarlar arasına alırsak zarar ederiz. Avrupa'ya otomotiv sattığımız için bunu kapatmamız yanlış olur. Ben eski bir otomotivci olarak bunu yapabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Otomotiv Sektörünün Geleceği

Tesla’nın zarar ettiğini ancak otomotiv sektörünün geleceğini elektrikli araçların oluşturacağını vurgulayarak, "Bu nedenle 100 bin araba satmış olmalarına rağmen sorun yaşıyorlar ve şirket zarar ediyor. Dünyada senede 92 milyon otomotiv üretiliyor. Bazı öngörülere göre önümüzdeki 5 sene sonra iki şirket diğer şirketleri satın alacak ve iki şirket bütün üretimi yapacak" dedi.

Yerli otomobilin elektrikli mi fosil yakıtlı mı olacağı bilinmiyordu. Yerli otomobili üretecek beşliden biri olan Kıraça Holding’den gelen “Yerli otomobil elektrikli olacak” açıklaması mutluluk verici.

http://www.iha.com.tr/haber-inan-kirac-turkiyenin-ilk-yerli-otomobili-elektrikli-olacak-690686/