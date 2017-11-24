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İnan Kıraç: Yerli otomobil elektrikli olacak

Yerli otomobili üretecek 5’li grup içinde yer alan Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, yerli otomobilin elektrikli olacağını açıkladı. İşte detaylar:
1 yıl
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118
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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İnan Kıraç: Yerli otomobil elektrikli olacak
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Yerli otomobili üretecek beşli grup içinde yer alan Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, yerli otomobilin elektrikli olacağını açıkladı.

Yerli Otomobil Elektrikli Olacak

Bünyesinde Karsan’ın yer aldığı Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç yapacakları otomobilin elektrikli olacağını belirterek, "Hangi şehirde yapacağız, hangi modeli yapacağız gibi konularımız var. Fakat 5 kişilik grup doğru bir gruptur. Şu anda Türkiye'nin her yerinde bu otomobili kullanmak mümkün mü, değil, altyapı lazım. Benzin doldurur gibi elektrik dolumu yapılabilecek istasyonlar lazım. Doğru zamanda Türkiye bu işe giriyor. Yan sanayi zayıf olduğu için başta zorlandık ama bugünkü yan sanayinin geldiği seviye çok yüksek. Birlik daha müşavir firmayı seçmeye çalışıyor, ona bir hazırlık yaptıracağız, ondan sonra şekillenecek. Kendimizi kapalı duvarlar arasına alırsak zarar ederiz. Avrupa'ya otomotiv sattığımız için bunu kapatmamız yanlış olur. Ben eski bir otomotivci olarak bunu yapabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

İnan Kıraç: Yerli otomobil elektrikli olacak

Otomotiv Sektörünün Geleceği

Tesla’nın zarar ettiğini ancak otomotiv sektörünün geleceğini elektrikli araçların oluşturacağını vurgulayarak, "Bu nedenle 100 bin araba satmış olmalarına rağmen sorun yaşıyorlar ve şirket zarar ediyor. Dünyada senede 92 milyon otomotiv üretiliyor. Bazı öngörülere göre önümüzdeki 5 sene sonra iki şirket diğer şirketleri satın alacak ve iki şirket bütün üretimi yapacak" dedi.

Yerli otomobilin elektrikli mi fosil yakıtlı mı olacağı bilinmiyordu. Yerli otomobili üretecek beşliden biri olan Kıraça Holding’den gelen “Yerli otomobil elektrikli olacak” açıklaması mutluluk verici.


http://www.iha.com.tr/haber-inan-kirac-turkiyenin-ilk-yerli-otomobili-elektrikli-olacak-690686/ Yorum Yaz
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aslanoto 1 yıl en beğenilen
acele yapında kullanalım artık, laf değil iş üretin, çalışın biraz.
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ufuk-34JD58 1 yıl
bende uzay gemisi yapacam elektirikli .benden alın
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12 Angry Men 1 yıl PeYLeR.
PeYLeR.
12 Angry Men

Anca laf, icraat göremiyoruz.


Ancak laf söylüyorsunuz. Sizlerin ne icraatı olmuş ?

Niye hep kötüleme, karalama, laf sokma çabalarındasınız.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ben her seçim öncesi meydanlara çıkıp, yerli ucagımız goklerde, yerli otomobil yapıyoruz dıye mılletı kandırmıyorum. Benım boyle bır vaatim yok, böyle bir sözüm yok ben neden icraat gösteriyor muşum ? Her seçim vaat verenlere git sor bu saçma soruları.
Ne oldu gerceklerı soyleyınce karalamak, laf sokmak mı oluyormuş ? Söz verip yapmıyorlarsa, her secım ınsanları kandırıyorlarsa hesap sorarız kardeşim sana ne oluyor hayırdır ? Hukumetler bıze hızmet etmek ıcın secılıyorlar, hızmet veremıyorlarsa başkası gelır bu kadar basıt.
Yerlı araba dıye saab dan prototıp aldık 46 mılyon dolar veya tl artık neyse çöpe gıttı. Sen gıt bunların hesabını sor.
PeYLeR.12 Angry MenAnca laf, icraat göremiyoruz.Ancak laf söylüyorsunuz. Sizlerin ne icraa...
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2 Yanıt Yanıtla +52
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bombombombom 1 yıl
İnşallah cnm ya
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unforgiven1127 1 yıl
Yerli otomobilimiz goklerde beyler
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drmelihx 1 yıl
DÜZENLİ ISITIN DA SOĞUMASIN
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volkan3156 1 yıl
Bence doğal gazlı olsun. Zaten elektriğin çoğunu doğal gazdan üretiyoruz. Sıradan Honda veya Toyota motoruna kasa yapsınlar. İyi bir CNG kiti ve iki üç tane sağlam tank. Bu tankları aracın içine koltuk altı v.b. yerlere gizlerler ise menzil de artar.
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Astforum 1 yıl
Zaten bir fark ortaya koymazsan nasıl satacak bu otomobil. Elektrikli şart.
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HK3120 1 yıl
Şunu da eklemek lazım yüksek vergiler nedeniyle araç ihraç edemez duruma geldiğimizde( alım gücü olmayacağı için) boşlukta araç satıl patlaması da yapabilir!
Bekleyip görelim!
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HK3120 1 yıl
Özgün, yeni ve ileri teknoloji ürünü olması gerekli. Yoksa günümüzdeki araç üretme teknolojisini yamayarak üretim yapılacaksa ömrü kısa olur!
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Lumibrite 1 yıl
O değilde, konuya yorum yapanların yarısı banlanmış...toplu küfür, tartışma falan mı yaşandı
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asderty 1 yıl
Rahmetlinin 5 yıl önceki sözü: "Mustafa Koç, yerli otomobilin ticari bir intihar olacağını söyledi"
Rte en az 5 yıldır kaç kere söyledi. "Otomobil üretin, her türlü destek bizden, arsası, işçisi, kredisi, argesi, vergisi her şeyinde devlet yanınızda dedi kimse yanaşmadı. Çünkü Türkiye'deki herkes ya hain, ya aptal, ya da para kazanmak istemiyordu.
Belki şartlar değişti, belki bunlar daha iyi öngörülüdür, inşallah bi şeyler yapabilirler diyorum, dünyanın en büyük otomobil firmaları ayakta kalmakta zorlanırken inşallah zarar etmezler diyorum ama yinede beyini olmayan ben oluyorum.
Peki o zaman şöyle yapalım: İşte reis, işte adam ve işte gelişen Türkiye. Artık biz de dünya deviyiz. Tüm dünyaya otomobil satacağız. Uzay gemisi de sırada.... Pardon bu başkaydı ya, bak yine olmadı. Neyse, benden olmayacak, beni bırakın siz devam edin.
@EruhluMuhdi
@Serenity.
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EruhluMuhdi 1 yıl asderty
asderty
Rahmetlinin 5 yıl önceki sözü: "Mustafa Koç, yerli otomobilin ticari bir intihar olacağını söyledi"
Rte en az 5 yıldır kaç kere söyledi. "Otomobil üretin, her türlü destek bizden, arsası, işçisi, kredisi, argesi, vergisi her şeyinde devlet yanınızda dedi kimse yanaşmadı. Çünkü Türkiye'deki herkes ya hain, ya aptal, ya da para kazanmak istemiyordu.
Belki şartlar değişti, belki bunlar daha iyi öngörülüdür, inşallah bi şeyler yapabilirler diyorum, dünyanın en büyük otomobil firmaları ayakta kalmakta zorlanırken inşallah zarar etmezler diyorum ama yinede beyini olmayan ben oluyorum.
Peki o zaman şöyle yapalım: İşte reis, işte adam ve işte gelişen Türkiye. Artık biz de dünya deviyiz. Tüm dünyaya otomobil satacağız. Uzay gemisi de sırada.... Pardon bu başkaydı ya, bak yine olmadı. Neyse, benden olmayacak, beni bırakın siz devam edin.
@EruhluMuhdi
@Serenity.

Eski kafa insanlar eski Turkiyeyi bildigi icin inanmak istemiyor
İha da dunya devi isek bu inanc azim ornegidir
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aslanoto 1 yıl asderty
asderty
Rahmetlinin 5 yıl önceki sözü: "Mustafa Koç, yerli otomobilin ticari bir intihar olacağını söyledi"
Rte en az 5 yıldır kaç kere söyledi. "Otomobil üretin, her türlü destek bizden, arsası, işçisi, kredisi, argesi, vergisi her şeyinde devlet yanınızda dedi kimse yanaşmadı. Çünkü Türkiye'deki herkes ya hain, ya aptal, ya da para kazanmak istemiyordu.
Belki şartlar değişti, belki bunlar daha iyi öngörülüdür, inşallah bi şeyler yapabilirler diyorum, dünyanın en büyük otomobil firmaları ayakta kalmakta zorlanırken inşallah zarar etmezler diyorum ama yinede beyini olmayan ben oluyorum.
Peki o zaman şöyle yapalım: İşte reis, işte adam ve işte gelişen Türkiye. Artık biz de dünya deviyiz. Tüm dünyaya otomobil satacağız. Uzay gemisi de sırada.... Pardon bu başkaydı ya, bak yine olmadı. Neyse, benden olmayacak, beni bırakın siz devam edin.
@EruhluMuhdi
@Serenity.

Mustafa Koç ne kadar yerli bir adamdıki? Amerikada okumuş oran bir Amerikalı kadınla evlenmiş, Amerika meşeli Fordun üretim ve satış ortağı olmu, bu adam yerli değilki, kim ne olursa olsun, ülkemizde hiç üretilmemesinden üretilmesi iyidir, yerli lastik var arabada olsun, rekabet oluşturur yabancı arabaların fiyatını aşağı çeker, devlet kösteği yerine desteği yerli arabanın üretim ve satışını cazip hale getirecektir.
1 Yanıt Yanıtla +1
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asderty 1 yıl
Rahmetlinin 5 yıl önceki sözü: "Mustafa Koç, yerli otomobilin ticari bir intihar olacağını söyledi"
Rte en az 5 yıldır kaç kere söyledi. "Otomobil üretin, her türlü destek bizden, arsası, işçisi, kredisi, argesi, vergisi her şeyinde devlet yanınızda dedi kimse yanaşmadı. Çünkü Türkiye'deki herkes ya hain, ya aptal, ya da para kazanmak istemiyordu.
Belki şartlar değişti, belki bunlar daha iyi öngörülüdür, inşallah bi şeyler yapabilirler diyorum, dünyanın en büyük otomobil firmaları ayakta kalmakta zorlanırken inşallah zarar etmezler diyorum ama yinede beyini olmayan ben oluyorum.
Peki o zaman şöyle yapalım: İşte reis, işte adam ve işte gelişen Türkiye. Artık biz de dünya deviyiz. Tüm dünyaya otomobil satacağız. Uzay gemisi de sırada.... Pardon bu başkaydı ya, bak yine olmadı. Neyse, benden olmayacak, beni bırakın siz devam edin.
@EruhluMuhdi
@Serenity.
2 Yanıt Yanıtla
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ornitolog 1 yıl
Yok bide buharlı olsaydı
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