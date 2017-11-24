İnan Kıraç: Yerli otomobil elektrikli olacak

Yerli Otomobil Elektrikli Olacak
Bünyesinde Karsan’ın yer aldığı Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç yapacakları otomobilin elektrikli olacağını belirterek, "Hangi şehirde yapacağız, hangi modeli yapacağız gibi konularımız var. Fakat 5 kişilik grup doğru bir gruptur. Şu anda Türkiye'nin her yerinde bu otomobili kullanmak mümkün mü, değil, altyapı lazım. Benzin doldurur gibi elektrik dolumu yapılabilecek istasyonlar lazım. Doğru zamanda Türkiye bu işe giriyor. Yan sanayi zayıf olduğu için başta zorlandık ama bugünkü yan sanayinin geldiği seviye çok yüksek. Birlik daha müşavir firmayı seçmeye çalışıyor, ona bir hazırlık yaptıracağız, ondan sonra şekillenecek. Kendimizi kapalı duvarlar arasına alırsak zarar ederiz. Avrupa'ya otomotiv sattığımız için bunu kapatmamız yanlış olur. Ben eski bir otomotivci olarak bunu yapabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.
Otomotiv Sektörünün Geleceği
Tesla’nın zarar ettiğini ancak otomotiv sektörünün geleceğini elektrikli araçların oluşturacağını vurgulayarak, "Bu nedenle 100 bin araba satmış olmalarına rağmen sorun yaşıyorlar ve şirket zarar ediyor. Dünyada senede 92 milyon otomotiv üretiliyor. Bazı öngörülere göre önümüzdeki 5 sene sonra iki şirket diğer şirketleri satın alacak ve iki şirket bütün üretimi yapacak" dedi.
Yerli otomobilin elektrikli mi fosil yakıtlı mı olacağı bilinmiyordu. Yerli otomobili üretecek beşliden biri olan Kıraça Holding’den gelen “Yerli otomobil elektrikli olacak” açıklaması mutluluk verici.
http://www.iha.com.tr/haber-inan-kirac-turkiyenin-ilk-yerli-otomobili-elektrikli-olacak-690686/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben her seçim öncesi meydanlara çıkıp, yerli ucagımız goklerde, yerli otomobil yapıyoruz dıye mılletı kandırmıyorum. Benım boyle bır vaatim yok, böyle bir sözüm yok ben neden icraat gösteriyor muşum ? Her seçim vaat verenlere git sor bu saçma soruları.
Ne oldu gerceklerı soyleyınce karalamak, laf sokmak mı oluyormuş ? Söz verip yapmıyorlarsa, her secım ınsanları kandırıyorlarsa hesap sorarız kardeşim sana ne oluyor hayırdır ? Hukumetler bıze hızmet etmek ıcın secılıyorlar, hızmet veremıyorlarsa başkası gelır bu kadar basıt.
Yerlı araba dıye saab dan prototıp aldık 46 mılyon dolar veya tl artık neyse çöpe gıttı. Sen gıt bunların hesabını sor.