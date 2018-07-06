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Inbox by Gmail uygulaması artık iPhone X'un çentiği ile uyumlu

iOS cihazlar için üretilen Inbox by Gmail uygulaması, sekiz ay sonra iPhone X'un çentikli ekranı ile uyumlu hale getirildi. Artık uygulamanın üst ve altında kalın şeritler görmeyeceksiniz.
10 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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iOS cihazlarda kullanılan Inbox by Gmail uygulaması, tam sekiz ay sonra çentikli iPhone X'e uyumlu hale getirildi. Kasım 2017'den bu yana Inbox by Gmail uygulaması iPhone X desteğini içermeyen 13 güncelleme almıştı. Uygulama, Google'ın iPhone X desteği alan son uygulamalarından biri ve diğer uygulamalar ise önümüzdeki yılın başında iPhone X'e uyumlu hale getirilecek.

Inbox by Gmail sekiz ay sonra çentiğe uyumlu hale getirildi

Yapılan güncelleme ile artık Inbox by Gmail uygulaması iPhone X'un çentikli ekranına uyumlu hale getirildi. Bundan böyle uygulamanın alt ve üst kısmında bulunan kalın siyah şeritler olmayacak. Google'ın sürüm notuna göre, yeni güncelleme bunun dışında başka bir yenilik sunmuyor.
Google dün iOS için standart Gmail uygulamasını da güncelleyerek, önemli mesajlar için yüksek öncelikli bildirimlere destek verildiğini açıkladı. Inbox by Gmail uygulamasını buraya tıklayarak App Store'dan güncelleyebilirsiniz.

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NakahNiyesuh 10 ay
Biraz daha bekleselermiş acelesi yoktu yahu... Inbox kullanmayı çok seviyorum ama bu yaptıkları çok garip olmuş bu kadar bekletmeleri.
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MüdavimBey 10 ay
Bir deli bir kuyuya taş atmış akıllısı da akılsızı da delisi de çıkartamamış.
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MHEC 10 ay
çentikli tasarımı sevmeye başladım nedense.
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MüdavimBey 10 ay MHEC
Yavaş yavaş kıvama geliyon ortak
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drjacob 10 ay
aylar önce sırf o yüzden tekrar geçtim gmail'e
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Xagdas 10 ay
vayyy
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