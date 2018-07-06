Inbox by Gmail uygulaması artık iPhone X'un çentiği ile uyumlu

iOS cihazlarda kullanılan Inbox by Gmail uygulaması, tam sekiz ay sonra çentikli iPhone X'e uyumlu hale getirildi. Kasım 2017'den bu yana Inbox by Gmail uygulaması iPhone X desteğini içermeyen 13 güncelleme almıştı. Uygulama, Google'ın iPhone X desteği alan son uygulamalarından biri ve diğer uygulamalar ise önümüzdeki yılın başında iPhone X'e uyumlu hale getirilecek.

Inbox by Gmail sekiz ay sonra çentiğe uyumlu hale getirildi

Yapılan güncelleme ile artık Inbox by Gmail uygulaması iPhone X'un çentikli ekranına uyumlu hale getirildi. Bundan böyle uygulamanın alt ve üst kısmında bulunan kalın siyah şeritler olmayacak. Google'ın sürüm notuna göre, yeni güncelleme bunun dışında başka bir yenilik sunmuyor.

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Google dün iOS için standartda güncelleyerek, önemli mesajlar içindestek verildiğini açıkladı. Inbox by Gmail uygulamasınıApp Store'dan güncelleyebilirsiniz.